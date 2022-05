Rallye Český Krumlov v cíli: Kopecký rozhodl o výhře na poslední RZ

O své sedmé výhře na této rozhodl Kopecký na závěrečné rychlostní zkoušce. Tady byl rychlejší než jeho největší soupeř Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) se kterým se přetahoval celou soutěž o desetiny sekundy. Kopecký vyhrál v Krumlově posedmé a počtem vítězství tak dorovnal dosavadního rekordmana Romana Krestu. Bylo to současně jeho desáté umístění na stupních vítězů na tomto podniku a a počtem 95 vyhraných rychlostních zkoušek vede historické tabulky Rallye Český Krumlov.

Pod stromy bylo mokro

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily, které mají homologaci FIA nebo jí mají prošlou méně než osm let. Do druhé divize jsou zařazeny vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC, s jedním z nich jede Václav Pech.

Sobotní program, který čítal sedm erzet v celkové délce 98,71 kilometrů začal nejrychleji Kopecký. Vyhrál dva měřené testy včetně prvního průjezdu legendární zkouškou Malonty, která letos měřila 27,67 kilometrů. Zvýšil svůj náskok na 7,6 sekundy. „Ráno bylo dost náročné, protože přes noc hodně pršelo a tam, kde stromy nepouštěly slunce, bylo hodně vlhko a trochu bláta, takže to trochu klouzalo. Navíc jsem na deváté erzetě přebrzdil nájezd do jednoho retardéru, trochu se roztočil a nechal tam několik sekund,“ líčil situaci ze svého pohledu Kopecký.

Kluci jeli hodně rychle

Jeho největší pronásledovatel Pech však situaci nevzdal a v následujících čtyřech po sobě jdoucích zkouškách byl rychlejší než Kopecký. Dokonce po předposlední zkoušce, kterou byl opakovaný průjezd erzetou Malonty, se dostal na první místo. Na 27,67 kilometru dlouhém měřeném úseku dokázal ve srovnání se svým prvním průjezdem zrychlit o 36,9 sekundy! „Volba pneumatik na dopolední sekci byla správná. Místy bylo sice hodně mokro, ale vzhledem k teplému počasí tvrdé pneumatiky dobře držely a dovolily nám jet tak rychle, jak bylo třeba,“ říkal Pech.

Drama vrcholilo, protože Pech měl k dobru 2,6 sekundy a početné zástupy fanoušků na mnoha místech tratě s napětí sledovaly, jak dopadne závěrečný měřený úsek soutěže. Na 9,75 kilometrů dlouhé zkoušce se však ve srovnání s předchozím průběhem dokázal zase více zrychlit Kopecký. Byl lepší o šest sekund, což znamenalo, že letošní Rallye Český Krumlov vyhrál s převahou 3,4 sekundy. „Byla to bitva od prvního do posledního metru. Nikdo z nás neudělal větší chybu, povedla se nám volba pneumatik a naštěstí do soutěže nezasáhlo počasí. Věřím, že si náš souboj s Vaškem užili také diváci,“ komentoval situaci vítězný Kopecký.

Pro třetí místo si dojel Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který se na této příčce držel od druhé rychlostní zkoušky až do finiše. „V sobotu dopoledne nám to úplně nesedlo a trochu se nám přiblížil Dominik Stříteský. Odpoledne už jsem si jezdecky spravil chuť a pohlídal si výsledek. Nemělo cenu zbytečně riskovat, protože Honza s Vaškem jeli neskutečně rychle a nebylo reálné se jim přiblížit,“ zhodnotil Mareš své jihočeské vystoupení.

Čtvrtý dojel Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), který v sobotu dopoledne stáhl náskok Mareše o sedm sekund. Na jedné zkoušce zajel dokonce na desetinu sekundy shodný čas s Kopeckým. Odpoledne si bez větší problémů dojel pro další cenné body a upevnil si třetí místo v průběžném hodnocení domácího šampionátu.

Konečné pořadí Rallye Český Krumlov:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:22:50,4; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +3,4; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:01,9; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:20,2; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:56,4; 6. Martin Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +7:25,4; 7. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia Rally2) +8:10,3; 8. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +9:51,2; 9. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +9:57,3; 10. Soldát, Winzig (Škoda Fabia Rally5) +10:49,4; 11. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +11:29,0; 12. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +13:02,9; 13. Hordossy, Palivec (Peugeot 208 Rally4) +13:27,2; 14. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +14:12,5; 15. Frána, Skořepa (Citroën DS3 R3T Max) +14:29,4; 16. Pindel, Pietruszka (Pol./Peugeot 208 Rally4) +14:31,3; 17. Ocelka, Blažek (Renault Clio Rally5) +15:00,2; 18. Zpěvák, Fuksa (Ford Fiesta Rally4) +15:05,2; 19. Stejskal, Vichtora junior (Renault Clio Rally5) +16:13,3; 20. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +16:38,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 3 z 8 soutěží)

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 171 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 134; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 87; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) 70; 5. Trojan, Jůrka/Chlup (Škoda Fabia Rally2) 58; 6. Martin Vlček, Skripová/Jar. Novák (Hyundai i20 N Rally2) 40; 7. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 38; 9. Jan Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) 23; 10. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 23.

Vyhrané RZ: Kopecký 18, Pech 15, Mareš 6.

Vedení po RZ: Kopecký 25, Pech 14.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Ivo Nesrovnal, Lukáš Chum