Rallye Český Krumlov před startem: Obhájí Pech, nebo nachystal Kopecký odvetu?

Českokrumlovská rallye odstartuje již v pátek odpoledne rychlostní zkouškou na českobudějovickém výstavišti. Následně se soutěž přesune více na jih směrem k Českému Krumlovu, kde se jezdci budou do pozdních večerních hodin prát o drahocenný čas. V sobotu na posádky čekají tradičně náročné rychlostní zkoušky v čele s legendárními Malonty, které letos účastníky prověří svou délkou přes 27 kilometrů.

Díky úspěšnému jednání organizačního týmu s obcemi na trase půjde o nejdelší zkoušku českokrumlovské soutěže od roku 2007. Nejrychlejší posádky budou přivítány v sobotu po čtvrté hodině odpoledne v Jelení zahradě v Českém Krumlově, po 155 měřených kilometrech rozdělených do třinácti zkoušek.

Konkurence nabízí bitvu

Přesně po půl roce se znovu setkají aktéři úchvatné listopadové bitvy na stejném místě. 49. Rallye Český Krumlov chystá pro účastníky obdobná kolbiště jako v listopadu, tentokrát to bude ale v úplně jiných povětrnostních podmínkách. Jisté je, že bude tepleji, jaké ale budou povrchy, o tom rozhodne počasí.

Posádek je ve všech kategoriích v součtu přihlášeno víc než stovka a ve startovní listině nechybí žádný z největších aspirantů na letošní mistrovský trůn. Vévodí jí šestinásobný vítěz jihočeské soutěže Jan Kopecký, vedle nějž už třetí sezonu na spolujezdeckou sedačku usedá Jan Hloušek. Tato dvojice svedla na minulém ročníku Rallye Český Krumlov velký boj o prvenství s Plzeňany Václavem Pechem a Petrem Uhlem, na poslední zkoušce byl dokonce oběma posádkám naměřen na desetinu sekundy shodný čas. S ohledem na drobný náskok z předchozího průběhu se tehdy v cíli více radovali Západočeši závodící s Fordem Focusem WRC. Ovšem Kopecký s Hlouškem ale touží po odplatě. A to přesto, že Pechův vůz byl letos zařazen do nově vzniklé Divize 2, a jeho posádka tedy nesbírá body nutné pro získání titulu mistra republiky v absolutním pořadí.

V tomto hodnocení je zatím největším Kopeckého konkurentem o devět let mladší Filip Mareš, který v souhře se spolujezdcem Radovanem Buchou dokázali vyhrát úvodní podnik sezony, kterou byla Kowax Valašská rallye. Obě tyto dvojice mají k dispozici nejnovější specifikaci Škody Fabia Rally2 evo. Útok na přední příčky se dá čekat od Dominika Stříteského nebo Adama Březíka. Do silného vozu specifikace R5 premiérově usedne i Jihočech David Soldát a bude jistě zajímavé sledovat, jak se i jemu na domácích tratích bude s novou technikou dařit.

Zajímavosti z týmů Škoda

Vývoj nikdy nekončí, což potvrzuje zkušený matador Jan Kopecký. Ten pokračuje ve vyhodnocování testu pneumatik Pirelli, na něž v letošní sezoně přestoupil. Společně s techniky věhlasné italské firmy chce pilot Agrotec Škoda Rally Teamu najít další prostor pro zrychlení.

Filip Mareš se pustil do další fáze výstavby zázemí Laureta Auto Škoda Teamu. Ve volném čase vylepšuje týmové prostory v Žerčicích u Mladé Boleslavi a náležitou péči věnuje také doprovodnému vozidlu.

Dominik Stříteský se vrhnul do intenzivní fyzické přípravy. Naordinoval si trénink na silničním kole a každý den absolvuje trasu 50 kilometrů v okolí Valašského Meziříčí, kde bydlí, a Lukova, kde sídlí tým ACA Škoda Vančík Motorsport.

V Samohýl Škoda Teamu zavládla jarní dovolená, a tak se Adam Březík sám zapojil do přípravy svého speciálu Škoda Fabia Rally2. Po ukončení směny v rodinné pekárně nasadí montérky a absolvuje druhou směnu v dílně.

Pech se do Krumlova těší

Rallye Český Krumlov se v loňském roce odjela v nezvyklém listopadovém termínu, kdy se po těsném, nervy drásajícím souboji radovala z vítězství posádka EuroOil teamu Pech – Uhel. „V listopadu to hodně klouzalo, bylo mokro a zima. Teď bude jistě tepleji, ale „Krumlov“ je zase vyhlášený přívalovými bouřkami. Ty jsou v tomto období časté a nás tam nejednou zastihly přímo za jízdy. To pak byl doslova boj o udržení závoďáku na cestě,“ popisuje Pech.

Pouhé dva týdny dělily podniky na Šumavě a v Krumlově a mechanici EuroOil teamu měli napilno. „Po nedávné „Šumavě“ na které se nám nepodařilo v povoleném čase odstranit závadu na hydraulice a museli jsme odstoupit téměř před cílem z prvního místa, jsme teď byli nuceni pořádně zabrat, abychom stačili Focus WRC připravit. Nyní máme ve voze kompletně jinou hydrauliku a naší „zlobivou“ zkoumají technici v britském M-Sportu. Stačili jsme udělat i krátký test a po loňských zkušenostech na zkouškách, které nás letos čekají stejné, přestavět tuhost podvozku,“ řekl Pech.

Pech s Uhlem budou na Rallye Český Krumlov startovat již po čtyřiadvacáté a dokázali zde pětkrát zvítězit. „Je to naše oblíbená soutěž, na kterou se vždy těšíme. Fantastická divácká atmosféra jak u trati, tak při vyhlášení na cílové rampě v Jelení zahradě pod Krumlovským zámkem. Zároveň ale máme k této rallye velký respekt a víme, že zdejší rychlostní zkoušky patří k těm nejtěžším z celé sezony,“ uzavírá Václav Pech.

Peugeot Cup míří na Krumlov

Poprvé v historii Peugeot Rally Cupu přesahuje počet vozů Peugeot 208 v provedení Rally4 původní specifikaci R2, a to v poměru 4:1. Největším favoritem na Rallye Český Krumlov bude pochopitelně Jaromír Tarabus, který společně s Danielem Trunkátem zvítězil na Šumavě. „Krumlovská rallye je vždy nádherná, ale velmi těžká. Můžeme se těšit na hodně horizontů, slepých zatáček a úzkých rychlých úseků v čele s legendárními Malonty. Poměrně dlouho jsem tady nestartoval, delší absence nám možná ubere něco na rychlosti, ale to uvidíme až na místě. Doufám, že se nám bude dařit a věřím, že budeme zajíždět rychlé časy,“ říká Jaromír Tarabus.

Letos poprvé se v rámci pohárového seriálu představí posádka David Štefan a Ondřej Vichtora. Tato dvojice se letos objeví pouze na několika domácích podnicích, protože se soustředí především na zahraniční starty. „Na Šumavě jsme sice byli, ale pouze jako zázemí pro Milana Poživila, který si od nás půjčil auto. Letos jedeme Evropskou trofej, do které ale patří i Rallye Český Krumlov. Tím pádem jsme se přihlásili i do cupu. Jihočeskou soutěž považuji za jednu z nejtěžších v celém seriálu ERT. Už jsem tady startoval, ale je to poměrně dlouho, takže mám jen malé představy o zdejších tratích. Pochopitelně nám půjde především o body do Evropské trofeje a jsem upřímně zvědavý na porovnání s Mírou Tarabusem,“ uvedl David Štefan.

Program Rallye Český Krumlov

Pátek 20. května – 16.00 RZ1 (2,75 km), 17.29 RZ2 (11,83 km), 18.09 RZ3 (13,59 km), 19.02 RZ5 (2,75 km), 21.00 RZ5 (11,83 km), 21.40 RZ6 (13,59 km).

Sobota 21. května – 9.05 RZ7 (10,56 km), 9.42 RZ8 (27,67 km), 10.40 RZ9 (9,75 km), 12.23 RZ10 (2,75 km), 13.51 RZ11 (10,56 km), 14.24 RZ12 (27,67 km), 15.22 RZ13 (9,75 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 111 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 98; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 46; 4. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) 39; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) 39; 6. Trojan, Jůrka/Chlup (Škoda Fabia Rally2) 38; 7. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 23; 9. Jan Talaš ml., Šmíd (Škoda Fabia R5) 23; 10. Cvrček junior, P. Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) 21; 11. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 19; 12. Vlček, Jar. Novák (Hyundai i20 N Rally2) 16; 13. Bisaha, Ferencz (ČR, Slov./Hyundai i20 N Rally2) 13; 14. Hanák, Večerka (Škoda fabia Rally2 evo) 12; 15. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) 9; 16. Zedník, Pražák (Ford Fiesta R5 MkII) 7; 17. Semerád, Persein (Ford Fiesta Rally3) 7; 18. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) 5; 19. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) 4; 20. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) 4; 21. Lukašík, Lukašíková Mikulášková (Ford Fiesta Rally4) 3; 22. Tomek, Zeman (Škoda Fabia Rally2 evo) 3; 23. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) 3; 24. Narovec , Laurincová (ČR, Slov./Peugeot 308 R2) 2; 25. Jirásek, machů (Škoda Fabia R5) 2; 26. Trnovec, Staněk (Škoda fabia Rally2 evo) 2; 27. Ocelka, Blažek (Renault Clio Rally4) 1; 28. Frána, Skořepa (Citroën DSE R3T Max) 1.

Vyhrané RZ: Kopecký 12, Pech 9, Mareš 5.

Vedení po RZ: Kopecký 15, Pech 11.

Foto: Ivo Nesrovnal, Ivo Prieložný, Lukáš Chum