Rallye Sardinie po 1. dnu: Sordó vede, Tänak měl problémy, Lappi ze hry

Obhájce titulu Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) měl na začátku soutěže během několika zkoušek technické problémy a sotva zasáhne do bojů o stupně vítězů.

Úvodní část italské soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek. Byly rozděleny na dva průjezdy po dvou erzetách, následoval servis a další dvě zkoušky, které budou opakovat na konci soboty. Páteční program zahrnoval 95,25 kilometrů.

Když technika neposlouchá

Nejrychleji začal Fin Teemu Suninen (Ford), který se tak dostal na první místo. „Posílal jsem to na úzké trati hodně odvážně a auto mě poslechlo úplně ve všem,“ hlásil v cíli zkoušky. Hned za ním byl jeho týmový kolega a krajan Esapekka Lappi, ale jen do následující zkoušky. To se Lappimu rozblikaly na přístrojové desce fiesty kontrolky, objevilo „Overheating alarm“. Z přehřátého motoru fiesty se vyvalil bílý dým a Lappi odstavil vůz vedle trati.

Hodně zklamaný byl po čtyřech měřených testech úřadující mistr světa Ott Tänak (Hyundai). Od začátku soutěže výrazně ztrácel a po RZ4 byl až devátý s mankem 1:49,6 sekundy. V cíli jednotlivých zkoušek nemluvil, ale před příjezdem do servisní zóny se nakonec trochu rozpovídal. „Objevil se nám nějaký problém se zavěšením a odpružením. Jednalo se o potíž v takovém rozsahu, že jsme to nemohli opravit nářadím, které bylo v autě,“ řekl Estonec, který před začátkem soutěže ztrácel na vedoucího Velšana Evanse 27 bodů. „Je to, jak to je, nic s tím nenaděláme. Určitě však mám motivaci a budu tlačit dál,“ prohlásil Estonec.

Smolařem byl také dvacetiletý Fin Kalle Rovanperä (Toyota), který byl čtyřech zkouškách šestý. V dalších dvou měřených testech však ztratil 1:48 minuty vinou blíže nespecifikovaných technických problémů, o kterých s nikým z reportérů nemluvil. V průběžném pořadí se propadl na deváté místo.

Neuville zase plakal

Úvodní rychlostní zkouška vedla částečně po úseku použitém v roce 2005, který byl navíc hodně úzký. Belgičan Thierry Neuville (Hyundai) byl nazlobený, protože mu prý na takové trati nevyhovoval dlouhý rozvor jeho hyundaie. Navíc nezůstal dlužen nic své pověsti a hned od úvodní erzety si neustále na něco stěžoval.

„Auto je v těchto podmínkách nestabilní.“ (po RZ1)

„Druhá rezerva způsobuje, že zadek auta lítá pořád sem a tam. Nejde jet naplno.“ (po RZ2)

„Dělám všechno, co jde, auto v současných podmínkách nefunguje.“ (po RZ3)

„Motor mi ve vracáku zhasl a trvalo dlouho, než se mi ho povedlo znovu nastartovat.“ (po RZ5)

Chci být první déle

Lídr aktuálního pořadí Rallye Sardinie Daniel Sordó startoval naposledy v podniku světového šampionátu v polovině března v Mexiku, kde odstoupil vinou přehřátého motoru. Na Sardinii se uvedl třetím časem. „Není to tak špatný začátek,“ řekl reportérce do mikrofonu po RZ1. Následně vyhrál čtyři rychlostní zkoušky z pěti a po prvním dnu má k dobru 17,4 sekundy před druhým Suninenem.

„V autě jsem se cítil opravdu hodně dobře, tým zapracoval naprosto výtečně. Snažil jsem se tlačit a současně mít na vědomí, že mám na první čtyři rychlostky jenom jednu rezervu. Celkově to byl opravdu hodně drsný úvod, ale jsem šťastný. Je to však jenom začátek a já chci být první více než jenom jeden den,“ uvedl sedmatřicetiletý Španěl.

Za jeho zády se bude bezpochyby odvíjet velký boj. Za druhým Suninenem jsou vzdáleni od sebe v rozpětí 0,8 sekundy na třetím místě Neuville a čtvrtý Ogier. Oba neměli moc náladu se vybavovat. „Samozřejmě se snažím, ale vidíte, že nelze dělat víc,“ prohlásil Neuville a Ogier jenom poznamenal: „Systém, kdy nejlepší jezdci šampionátu první den začínají, aby čistili soupeřům trať, mi připadá hloupý.“

Za oběma uplakánky je na pátém místě lídr šampionátu Elffyn Evans (Toyota), který v průběhu dne vyhrál jeden měřený test. „Jedeme naplno. Místy je málo gripu (přilnavosti), občas je to docela rozbité. Celkově jsem však docela spokojený, vždyť máme před sebou ještě dva dny,“ prohlásil Velšan.

Dvaadvacáté místo v celkovém pořadí patří české posádce Martin Prokop a Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta RS WRC), která startuje s předchozí generací speciálů WRC. Ta současná jezdí od sezony 2017. „Je to mnohem těžší než jsem očekával. Chybí mi rytmus, ale snažím se užívat si to. Musím pochválit Zdeňka, který jako navigátor neudělal jedinou chybu,“ uvedl Prokop. Jeho celé prohlášení si můžete poslechnout v přiloženém videu.

Monza se nakonec pojede

Před startem Turecké rallye jsme upozorňovali, že Belgická rallye nemusí být v polovině listopadu posledním podnikem letošního šampionátu. Server Dirt Fish uvedl, že se jedná o zařazení asfaltové Rally Show Monza ve dnech 4. - 6. prosince. V průběhu pátečního průběhu Rallye Sardinie oznámila FIA prostřednictvím svého tiskového mluvčího Marka Wilforda (dříve Ford) v oficiální zprávě, že se tak skutečně stalo.

Centrem bude závodní okruh Autodromo Nazionale de Monza nedaleko Milána na severu země. Itinerář má zahrnovat přibližně 220 kilometrů rychlostních zkoušek. Většina erzet první a poslední den proběhne na okruhu, sobotní měřené testy se odehrají na uzavřených silnicích nedaleko Monzy v italské provincii Lombardie.

Zdejší rallye se koná od roku 1978 a bude druhým italským podnikem letošní sezony, která je silně ovlivněna virem Covid-19. Sedmkrát zde triumfoval legendární Ital Valentino Rossi, devítinásobný světový šampion MotoGP. Mezi hvězdami světové rallye se mezi zdejší vítěze zapsali – Španěl Daniel Sordó (2010 a 2013), devítinásobný mistr světa Francouz Sébastien Loeb (2011) a Polák Robert Kubica (2014).

Výkonná ředitelka promotéra WRC Jona Siebelová uvedla, že soutěž bude určitě vzrušující výzvou: „Tento typ rallye je v našem šampionátu vzácný a poskytne napínavé finále nepředvídatelného roku.“ Šéf komise rallye Mezinárodní automobilové federace (FIA) Yves Matton prohlásil, že potvrzení osmého podniku seriálu v tak složitých časech bylo odměnou za úsilí a tvrdou práci všech účastněných.

Prezident Automobile Club d’Italia (ACI) Angelo Sticchi Damiani uvedl, že klub přijal s velkým odhodláním zorganizovat v zájmu motoristického sportu závěrečný podnik světového šampionátu. „Bude to pro nás další závazek během sezóny, kdy jsme byli protagonisty všech hlavních sportovních akcí. Naše diskuse s promotérem WRC vedly k tomu, že jsme byli stále v pohotovosti a nachystáni. Bude to neuvěřitelná show a jedinečný zážitek pro výrobce automobilů a pneumatik, týmy, jezdce a všechny ostatní protagonisty špičkové události jako je rallye WRC,“ uvedl nejvyšší šéf ACI.

Pohled našeho webu

V úvodním článku před soutěží jsme připomínali, že bez ohledu na naplánovanou Belgickou rallye a nyní i Rally Show Monza, se může situace v Evropě, vzhledem k situaci kolem Covidu-19, změnit. A kdo ví, jaké pořadí bude nakonec definitivní. Nabízíme vám pro zajímavost, jak by vypadala situace v MS podle výsledků pátečního dne na Sardinii.

Stav MS po RZ6: 1. Evans (Toyota) 107; 2. Ogier (Toyota) 91; 3. Neuville (Hyundai) 80; 4. Tänak (Hyundai) 74; 5. Rovanperä (Tyota) 72; 6. Suninen (Ford) 52; 7. Lappi (Ford) 38; 8. Sordó (Hyundai) 25; 9. Breen (Hyundai) 25; 10. Greensmith (Ford) 24; 11. Loeb (Hyundai) 24.

Průběžné pořadí Rallye Sardinie (po 6 z 16 RZ):

1.Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:12:40,9; 2. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +17,4; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +35,2; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +36,0; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +51,9; 6. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:07,1; 7. Loubet, Landis (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:33,5; 8. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:53,7; 9. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +2:32,3; 10. Solberg, Johnston (Švéd., Irl./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:01,2 (1. v kategorii WRC3); 11. Rossel, Fulcrand (Fr./Citroën C3 R5) +3:07,6; 12. Ciamin, Roche (Fr./Citroën C3 R5) +3:24,6; 13. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +3:32,1; 14. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:44,6; 15. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +3:49,9 (1. v kategorii WRC2); 16. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +4:21,8; 17. Scandola, D´Amore (It./Hyundai i20 R5) +4:26,1; 18. Brynidlsen, Minorová (Nor., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:01,8; 19. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +5:15,2; 20. Bulacia Wilkinson, OHannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +5:23,1; … 22. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta RS WRC) +5:40,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Sardinie 2020

Sobota (10. října) – 7.37 RZ7 (22,08 km), 8.38 RZ8 (15,00 km), 10.07 RZ9 (22,08 km), 11.08 RZ10 (15,00 km), 16.08 RZ11 (14,72 km), 17.02 RZ12 (12,81 km).

Neděle (11. října) – 8.15 RZ13 (14,06 km), 9.08 RZ14 (6,89 km), 11.10 RZ15 (14,06 km), 12.18 RZ16 (6,89 km) – Power Stage.