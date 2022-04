Renault uvažuje o uvedení divize pro elektromobily na burzu

Oznámil to podle agentury Reuters šéf Renaultu Luca de Meo. "Mohlo by to znamenat samostatný vstup na burzu," prohlásil šéf Renaultu. "To je přesně to, co zkoumáme," dodal.

Video se připravuje ...

Renault je většinovým vlastníkem největšího ruského výrobce automobilů AvtoVAZ, takže ho válka na Ukrajině a související sankce západních zemí vůči Rusku dostaly do velmi obtížné situace. De Meo nicméně vyjádřil přesvědčení, že plánovaná reorganizace aktivit společnosti se navzdory těmto potížím uskuteční.

Renault minulý měsíc oznámil pozastavení svých aktivit v Rusku a nyní zkoumá možnosti, jak by mohl naložit se svou továrnou v Moskvě a většinovým podílem ve společnosti AvtoVAZ. De Meo uvedl, že firma má dobré podmínky k tomu, aby našla dlouhodobé řešení, které by ochránilo její majetek a zaměstnance. Vyjádřil rovněž naději, že situace se časem vrátí k normálu.