Rozhovor s Petrem Svobodou o stavbě silnic: Přijde zdražení, či zdržení?

Také jste se těšili, že po skončení covidu už půjde všechno hladce? A každoročně budeme moci jásat nad pravidelnou porcí kilometrů nových dálnic? Udržet si ale optimismus trvalo jen do jara letošního roku. Stavební firmy mačkají zvyšující se ceny surovin i energií a stát zatím stále hledá recept, jak tempo výstavby udržet.

V závěru roku 2021 ministr dopravy Martin Kupka potvrdil vizi vlády, že chce za čtyři roky postavit 200 kilometrů nových dálnic. Je to stále reálné?

Na první pohled to tak vypadá. Existuje realistický výhled, plány jsou nastaveny na delší dobu, tedy „zásobník práce“ je jasně daný. Tudíž se dá něco naplánovat. Pokud stavebníci vědí, že bude práce nejen za rok, ale i za pět let, dá se investovat do technologií a strojů, které se dlouhodobě vyplatí vlastnit. Konečně jsou i peníze na rozsáhlejší přípravu a realizaci staveb, rovněž je už několik let patrná stabilita v řízení ŘSD. Jenže válkou na Ukrajině se všechno změnilo.