Safari rallye po 2. etapě: Rovanperä neriskuje, Evans měl tři defekty a hyundaie v problémech

V sobotu byla na programu nejdelší etapa soutěže s dalšími šesti měřenými úseky o celkové délce 160,96 kilometru. Zahrnovala také RZ10, která se jela v opakovaném průjezdu jako RZ13. Měřila 36,08 kilometru a byla nejdelší erzetou celé letošní soutěže.

Šampion jede opatrně

Lídr soutěže Rovanperä vyhrál v sobotu sice „jen“ jednu rychlostní zkoušku, ale s přehledem kontroloval situaci. K dobru má 2:08,9 minuty na druhého v pořadí, kterým je týmový kolega Takamoto Katsuta. „Od rána byla všude kolem nás spousta jemného prachu. V zatáčkách byly často velké díry, ve kterých se dalo snadno rozbít auto. Velké kameny jsem raději objížděl. I při pomalém tempu mám pocit, že je tam víc nerovností, než se dá čekat,“ komentoval Rovanperä situaci. „Náskok máme docela dobrý, ale v neděli nás čeká ještě těžký den a hodně kilometrů. Snažím se být extra opatrný,“ dodal dvojnásobný světový šampion.

Defekty jak na běžícím pásu

Zatímco v pátek se jezdcům Toyota Gazoo Racing problémy vyhýbaly, v sobotu dopoledne jich přišlo hned několik a jednalo se vždy o defekty pneumatik. Na RZ8 (29,53 km) musel na 12,7 kilometru zastavit Elfyn Evans s defektem levého zadního kola. „Elektronika hlásila, že máme defekt levého zadního, ale vůbec jsem to necítil. Ale ukázalo se to jako pravda. Protože bylo daleko do cíle, měnili jsme kolo,“ vysvětlil velšský pilot.

Další defekt přišel na RZ10, kde dojížděl posledních dvanáct kilometrů na defektu pravého zadního kola. „Nevím, jak jsem k němu přišel,“ tvrdil Evans. Jeho týmový kolega Katsuta přijel do cíle RZ10 pouze na ráfku pravého předního kola. „Trefil jsem velký kámen. Byla to jednoznačně moje chyba,“ prohlásil sebekriticky Japonec. Aby toho nebylo málo a do třetice všeho zlého, potkal Evanse na poslední zkoušce dne třetí defekt. Měnil kolo a ztratil 2:19,3 minuty, na čtvrtém místě se však udržel.

Problém přišel jinde

Finovi Esapekkovi Lappimu se na RZ5 doslova roztrhla převodovka, ze které se po sundání jejího krytu vypadávaly součástky. Technického ředitele Hyundai Motorsport François-Xavier Demaisona to nepřekvapuje. „Víme, že převodovka je slabou stránkou tohoto vozu. Nebyl správně vyvinut a odzkoušen. Minulý rok to byl kloubový hřídel a teď je to převodovka. Se současnými pravidly a počtem možností něco změnit jsme trochu uvízli. Taková je situace,“ říká Demaison. Poruchy kloubového hřídele

Hyundai měl minulý rok právě na Safari rovněž technické problémy a homologační omezení ztížila nalezení úplné opravy převodovky. Demaisonovými slovy, „pojistka“ byla přesunuta z podpěry do převodovky. „Určitě máme obavy o Thierryho vůz. Musíme trochu slevit z výkonu a nebýt všude na sto procent, stačí jen na osmdesát,“ dodal francouzský inženýr.

Na jeho slova došlo na jedenácté zkoušce, ovšem problémem byla jiná součást auta. Neuville na trati erzety několikrát zastavil kvůli potížím s palivovým čerpadlem a ztratil 2:38,7 minuty. Propadl se z druhého na páté místo v průběžném pořadí. „Nemám k tomu, co říci,“ konstatoval Belgičan. Jeho potíže pokračovaly na RZ12, kde ztratil dalších 7:12,2 minuty a poslední zkoušce dne ještě minutu.

Neuville nebyl jediným jezdcem z tovární stáje z německého města Alzenau, kdo měl problémy. Estonec Tänak, který v pátek urazil na šesté zkoušce pravé přední kolo, pokračuje v soutěže v rámci SuperRally. Časová penalizace ho srazila do poloviny druhé desítky, ovšem po problémech soupeřů se dostal již na bodované pozice. Ovšem ani na jedné sobotní zkoušce nebyl ušetřen problémů. Na RZ8 ztratil minutu, když musel upevnit uvolněnou přední kapotu, na RZ9 přišly problémy s interkomem, na RZ10 musel zpomalit kvůli zvěři a měl defekt pravého zadního kola, na RZ11 se dostal do vozu jemný prach.

Potíže měl také Lappi, který trefil na RZ10 zebru a na RZ13 dva velké ptáky, kteří rozbili čelní sklo. Finský soutěžák ztratil 10.18,3 minuty, protože musel výrazně zpomalit. „Mám plné oči skelných úlomků. Nedalo se nic dělat,“ hodnotil Lappi složitou situaci.

Fourmaux zase útočí na bednu

Nenápadně si zatím počíná Francouz Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), který se sice zatím jenom jednou vešel mezi první tři v rychlostní zkoušce. Vyrovnanost výkonů ho zatím posunula na průběžně třetí místo. „Udělali jsme na autě několik změn s ohledem na déšť, který by měl přijít. Tak uvidíme. Na desáté zkoušce jsem si moc nevěřil. Byla tam spousta kamenů a já chtěl erzetu jenom projet,“ vysvětlil Fourmaux. Pokud by udržel stávající umístění, zopakoval by tím třetí místo ze Švédské rallye v polovině února.

Smůlu měl jeho týmový kolega Grégoire Munster, který na RZ8 ztratil 5:20,7 minuty. Do cíle zkoušky však přijel s výrazně poškozeným zavěšením levého zadního kola. Jezdec s lucemburskou licencí strávil pod autem několik minut, ale poškození nebylo v daných podmínkách možné opravit. Ve špinavé kombinéze a s umazaným obličejem vysvětloval do televizní kamery problémy: „Stalo se to úzkém místě, kde jsme přeskočili několik kamenů. Auto pak uletělo do strany a dostalo ránu. Něco se tam přeseklo a nemůžeme to opravit. Snad budeme moci v neděli soutěž dokončit,“ řekl.

Pravidla bodování rallye

Od letošního roku je šampionát bodovaný novým způsobem. Posádky dostávají body za nejrychlejší časy po pátku a sobotě. Samostatně jsou bodovány výsledky dosažené v neděli. Aby si posádky body za první dva dny připsaly, musí úspěšně zdolat také závěrečnou nedělní etapu. V platnosti zůstává i bodování výsledků závěrečné rychlostní zkoušky Power Stage.

Sobota – 1. - 18 bodů; 2. – 15; 3. – 13; 4. – 10; 5. – 8; 6. – 6; 7. - 4; 8. – 3; 9. – 2; 10. – 1.

Neděle – 1. – 7 bodů; 2. – 6; 3. – 5; 4. – 4; 5. – 3; 6. – 2; 8. – 1.

Na neděli zbývá šest rychlostních zkoušek. Slavnostní vyhlášení na stupních vítězů se bude konat po ikonické rychlostní zkoušce „Pekelná brána“. Tahle devatenáctá erzeta měří 10,53 kilometru a pět nejrychlejších zde získává od pěti do jednoho bonusového bodu.

Pořadí Safari rallye (po 13 z 19 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:48:50,2; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GE Yaris Rally1) +2:08,9; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +3:13,3; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5:35,6; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +11:48,6; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +15:02,0 (1. v kategorii WRC2); 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +16:57,0; 8. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +21:15,7; 9. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +21:56,4; 10. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +21:58,1; 11. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +26:20,1; 12. Charles Munster, Dumont (Luc., Bel./Hyundai i20 N Rally) +39:50,2; 13. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +41:50,9; 14. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +42:21,7; 15. Tundo, Jessop (Keňa, Ford Fiesta R5) +55:20,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye 2024

Neděle (31. 3.) – 5.02 RZ14 (8,33 km), 5.57 RZ15 (18,33 km), 7.05 RZ16 (10,53 km), 9.20 RZ17 (8,33 km), 10.10 RZ18 (18,33 km), 12.15 RZ19 (10,53 km).