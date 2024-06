Sardinie rallye po 2. dnu: Vede Ogier, Neuville boural, Prokop v desítce

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V sobotu zamířily posádky dále na východ a absolvovaly 149 kilometrů poledního servisu. Česká posádka Martin Prokop a Michal Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) chytila od začátku dne dobrý rytmus a dosahovala časy mezi nejlepšími pěti v kategorii WRC2. Sobotu začínali na osmnáctém místě celkově a desátém ve WRC2, den končili jako desátí a pátí ve WRC2.

„Dopoledne jsme začali trochu odvážnou volbou pneumatik a na konci prvního dne už nám trochu odcházely. Odpoledne jsme do toho dali všechno, co umíme a parádně jsme si to užili. Ani nevím, jaké jsou výsledky, protože tady v horách nejde internet. Bylo to parádní svezení,“ řekl Prokop po skončení poslední dnešní rychlostní zkoušky.

Video se připravuje ...

Sordó kritizoval Neuvilla

Druhý den začínal Ogier s náskokem 4,5 sekundy na druhého Tänaka. Ovšem vinou defektu pneumatiky na úvodní sobotní erzetě o něj přišel se ztrátou pouhé desetiny sekundy. „Snažili jsme se to opravit, ale nejsme si stoprocentně jisti, že kolo můžeme ještě použít. Je uvnitř trochu ohnuté a vzduch trochu uniká,“ říkal Ogier. Po další zkoušce se na první místo vrátil, ale hned po RZ7 o něj zase přišel. Po osmé zkoušce vedl Tänak o 3,5 sekundy. A to se mu na jedné zkoušce trochu nadzvedla špatně upevněná přední kapota. To mu však nezabránilo zajet celkově nejrychlejší čas v erzetě!

Vedoucí jezdec šampionátu Thierry Neuville hned v sobotu ráno postoupil během jedné zkoušky z pátého na třetí místo, ale všechno si pokazil na poslední dopolední erzetě. Na 15,5 kilometru zkoušky dlouhé 22,61 km sklouzl v pravé zatáčce ze svahu a nedokázal se vrátit zpět na trať. O vedení v šampionátu by však přijít neměl, protože jeho nejbližší pronásledovatel Elfyn Evans (Toyota) je na čtvrtém místě. Třetí jezdec MS Tänak má takovou bodovou ztrátu, kterou nemůže i při maximálním zisku vymazat.

„O zatáčku dříve jsem trochu ztratil koncentraci a nedošlo mi, že hned přijde pomalá zatáčka. Jakmile jsem si uvědomil, že jsem šel příliš pozdě na brzdy, bylo mi jasné, že bude složité se z této situace dostat. Jakmile se auto zaseklo, v podstatě to pro nás skončilo. Nebyli žádní diváci, nebyl nikdo, kdo by pomohl. I přes nulové poškození vozu nebylo možné pokračovat,“ komentoval situaci Neuville. Belgičan se stal terčem kritiky Daniho Sordó (Hyundai), který míjel havarovaný vůz. „Nikdy není příjemné vidět odstupovat někoho ze soupeřů a ještě horší je, když je to váš týmový kolega. Byl jsem naštvaný a smutný současně. Myslím, že podstupoval příliš velké riziko,“ myslí si španělský jezdec.

Video se připravuje ...

Katsutovi zaskučela převodovka

Jezdec továrního Fordu Adrien Fourmaux měl v předposlední páteční zkoušce defekt a na závěrečné erzetě musel zastavit kvůli závadě na elektrice. Do druhého dne však nastoupil s časovou penalizací a vyrážel na tratě zkoušek jako první. „Jen se snažím řídit, užívat si, jezdit rychle a učit se. Je to stále dobrá praxe, ale není to snadné,“ říkal Francouz, který na poslední dopolední zkoušce přišel o přední brzdy, ale do cíle dojel. Pokud soutěž dokončí, pohorší si o jednu příčku v průběžném pořadí šampionátu, ale přinese několik bodů do hodnocení značek.

Začátek odpolední sekce zkoušek se stal osudným pro třetího jezdce aktuálního pořadí Takamoto Katsutu (Toyota). Na RZ9 se ozvaly z útrob vozu nepříjemné zvuky a Japonec okamžitě snížil rychlost, aby dojel do cíle. K jeho smůle se mu to však nepovedlo a musel odstoupit s poškozenou převodovkou. Naopak v kondici byl Ogier, který zaútočil. Ze čtyř zkoušek vyhrál tři a v jedné byl druhý. Zvedl svůj náskok na 17,1 sekundy. „Byl to pozitivní den a ještě pozitivnější odpoledne. Neumím posoudit, zda měl Ott (Tänak) nějaké problémy, ale zřejmě mám lepší pneumatiky, které fungují. Soustředím se na své auto a jedu dál. Tenhle stav se mi líbí a moc o závodě nepřemýšlím. Užívám si to,“ komentoval Ogier situaci.

Video se připravuje ...

Průběžné pořadí (po 12 z 16 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:39:43,2; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +17,1; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:12,8; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:43,8; 5. Munster, Loukka (Bel./Ford Puma Rally1) +5:28,8; 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +5:38,5; 7. Rossel, Boulloud (Fr./Citroën C3/Rally2) +6:33,2; 8. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:45,2; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia ŔS Rally2) +8:12,1; 10. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +8:22,1; 11. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +8:30,8; 12. Joona, Huusi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2)) +8:50,4; 13. McErlean, Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) +9:46,8; 14. Doprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:50,8; 15. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +13:56,3; 16. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +16:55,5; 17. Sánchez, Fernández (Mex., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +21:15,4; 18. Lafay, Quartiniová (Fr.Citroën C3 Rally2) +21:21,3; 19. Dettori, Pisano (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +21:22,2; 20. Türkan, Erdener (Tur./Ford Fiesta Rally3) +21:41,3; … 40. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +41:13,6; 44. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +50:32,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Sardinie

Neděle 2. června – 8.00 RZ13 (12,55 km), 9.05 RZ14 (7,10 km), 11.00 RZ15 (12,55 km), 12.15 RZ16 (7,10 km). Etapa celkem 39,30 km.