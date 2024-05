Sardinie rallye po 1. dnu: Sekundový souboj Ogiera s Tänakem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Rallye se jede poprvé podle nově navrženého zhuštěného formátu a začala v pátek odpoledne dvěma rychlostními zkouškami. Jely se dvakrát na severním pobřeží. Na programu bylo 77,82 měřených kilometrů.

Senzor nadělal malé starosti

Jen několik hodin před startem odstoupil ze soutěže Oliver Solberg. Švéd měl startovat s vozem Škoda Fabia RS Rally2, ale vzhledem k tomu, že „Sardinii“ neměl nahlášenou jako podnik, na kterém může bodovat, nemusí ho absence mrzet. V oficiálním prohlášení je mimo jiné uvedeno: „Oliver bere léky poté, co prodělal pravděpodobně alergickou reakci. Na základě doporučení bylo přijato rozhodnutí stáhnout vůz Škoda z šestého podniku mistrovství světa v rallye.“

Video se připravuje ...

Ogier vyhrál úvodní rychlostní zkoušku a dostal se na první místo, které se mu dařilo udržet až do pátečního večera. Měl ovšem kvůli senzoru problémy s nastartováním vozu před další jízdou. Když dorazil do zóny určené pro výměnu pneumatik, tvářil se nevzrušeně: „Myslím, že je vše v pořádku, jen musím být trochu opatrnější.“ Ve druhé erzetě byl nejrychlejší Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), ale Ogier se revanšoval největšímu soupeři v RZ3. V posledním měřeném úseku pátečního programu stáhl Tänak své manko ještě o dvě desetiny a na vedoucího jezdce ztrácí aktuálně 4,5 sekundy.

Ogier dokázal na Sardinii vyhrát již čtyřikrát a pokud by dotáhl své letošní snažení do vítězného konce, stal by se nejúspěšnějším jezdcem v historii této soutěže. „Vzhledem ke startovní pozici jsme hodně čistili jízdní stropu, ale dařilo se nám vyhýbat se velkým kamenům a tím pádem i defektům. Možná jsme mohli mít vyšší náskok, ale vzhledem k agresivnímu povrchu jsem se snažil šetřit pneumatiky, které dostaly vážně hodně zabrat,“ řekl ve večerním servisu.

Tänak se zlobil za chybu

Estonec Tanak předvedl neuvěřitelně vyrovnané výsledky ve čtyřech měřených testech. Jednou vyhrál a třikrát byl druhý. „Zejména dopoledne bylo složité kvůli hodně kluzké trati a nízké přilnavosti. Pak jsem měl problémy s hybridním pohonem a do toho musel člověk neustále hlídat stav pneumatik. A když už byl grip dobrý, udělal jsem chybu na startu čtvrté erzety, kdy motor spadl do rezervního režimu,“ zlobil se na sebe Tänak.

Téměř půl minuty za ním je Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally2), který startuje letos teprve podruhé a při předchozí účasti v Portugalsku dojel na pátém místě. „Všechno to bylo o pneumatikách. Vzali jsme si jenom jednu rezervu, takže jsme nemohli tlačit tolik, kolik bychom chtěli. Bylo to celý den hodně kluzké, zejména dopoledne, ale měl jsem velkou důvěru v auto. Proto jsem si myslel, že naše časy budou lepší, než se nakonec ukázalo,“ konstatoval Sordó.

Video se připravuje ...

Prokop si připadal šíleně

Smolařem dne byl Elfyn Evans, který absolvoval úvodní zkoušku soutěže s pomalým defektem pravého zadního kola. „Jeli jsme na tom asi čtyři kilometry, ale vůbec nevím, jak jsme k tomu přišli,“ prohlásil Evans. V průběžném pořadí je šestý s mankem 57,3 sekundy. O 20,7 sekundy rychlejší je Thierry Neuville, který jako první jezdec v šampionátu startoval jako první a čistil tak soupeřům trať. „Byl to asi nejtěžší den, jaký si dokážete představit. Nečekal jsem, že povrch bude tak agresivní. Neumím posoudit kolik času jsem ztratil tím, jak jsem se snažil šetřit pneumatiky,“ uvedl Neuville.

Sedmnácté místo v celkové klasifikaci a desáté ve WRC2 drží jediný český jezdec na této soutěži Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2). „Moje zkušenosti z předchozích osmnácti startů se mi náramně hodily. Na druhé zkoušce jsem musel změnit tempo, protože spolujezdec se ztratil v rozpise a já musel jet po paměti. Bylo to místy dost šílené, protože každou chvíli hrozil defekt a motor byl skoro pořád vytočený na devět tisíc otáček,“ líčil Prokop své postřehy.

Průběžné pořadí (po 4 z 16 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 53:43,1; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1) +4,5; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +33,2; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +34,5; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +36,6; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +57,3; 7. Munster, Loukka (Bel./Ford Puma Rally1) +1:09,2; 8. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +1:34,6; 9. Loubet, Pascaud (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +1:52,9; 10. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +2:03,2; 11. Linnamäe, Morgan (Rst., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +2:06,7; 12. M.Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +2:07,8; 13. McErlean, Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) +2:10,1; 14. Suninen, markkula (Fin./Hyundai i20 Rally2) +2:27,9; 15. Joona, Huusi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +2:28,6; 16. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +2:29,7; 17. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +2:30,3; 18. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +2:34,7; 19. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:34,8; 20. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +2:35,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Sardinie

Sobota 1. června – 7.41 RZ5 (12,03 km), 8.49 RZ6 (22,61 km), 10.41 RZ7 (12,03 km), 11.49 RZ8 (22,61 km), 14.05 RZ9 (25,33 km), 15.05 RZ10 (14,53 km), 17.05 RZ11 (25,33 km), 18.05 RZ12 (14,53 km). Etapa celkem 149,00 km.

Neděle 2. června – 8.00 RZ13 (12,55 km), 9.05 RZ14 (7,10 km), 11.00 RZ15 (12,55 km), 12.15 RZ16 (7,10 km). Etapa celkem 39,30 km.