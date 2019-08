Slovinci ukázali zajímavý hybridní hypersport. Má být nejlehčí ze všech

Aktuálně se totiž chlubí hybridním hyperautem s označením TS 900 H Apex, které chce veřejně představit na akci Salon Privé Concours v Blenheimském paláci ve Velké Británii.

Výrobce přitom vyzdvihuje zejména hmotnost. Novinka prý sice nebude nejvýkonnějším hybridním hypersportem na trhu, ale zato bude s 1.410 kg nejlehčím.

Ani zbytek slibovaných parametrů nevypadá špatně, Tushek slibuje výkon 950 koní, točivý moment 1.400 N.m, maximální rychlost 380 km/h a zrychlení z klidu na 100 km/h pod 2,5 sekundy.

O pohon se postará vzadu umístěný 4,2litrový osmiválec, kterému ještě pomáhá dvojice elektromotorů - každý z nich má na starost jedno přední kolo.

Tushek zatím neprozradil, co s vozem plánuje dál. Dá se předpokládat, že by firma ráda rozběhla výrobu zákaznických vozů. Kolik by jich mělo být a kolik by měly stát, to však zatím nevíme.