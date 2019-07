Lamborghini zřejmě již brzy odhalí svůj hybridní hypersport LB48H

Svou hybridní budoucnost naznačila automobilka již v roce 2014, kdy na ženevském autosalonu představila plug-in hybridní koncept Asterion. Vůz postavený na základech Huracanu tehdy kombinoval výkonný 5.2 litrový motor V10 s třemi elektrickými motory, díky čemuž měl být schopen nabídnout až 910 koní.

A zatímco Asterion byl pouze konceptem, již brzy bychom se prý měli dočkat premiéry prvního produkčního hybridu Lamborghini. S touto informací přišel britský web Autocar, podle jehož informací je premiéra exkluzivního a dosud nepojmenovaného vozu naplánována na letošní autosalon IAA 2019 ve Frankfurtu.

Hybridní hypersport, který by měl naznačit podobu nástupce modelu Aventador, by měl být vyráběn jen ve skutečně nízkých počtech a jeho cena by se měla vyšplhat až na 2 miliony liber, což je cca 56,8 milionu Kč. Základem vozu, který by měl konkurovat Ferrari SF90 Stradale, prý bude atmosférický motor V12, který díky asistenci elektromotoru nabídne vyšší výkony i nižší spotřebu.

Vůz, který je zatím označován jen jako projekt LB48H, měl být perspektivním zájemcům prezentován dokonce již koncem minulého roku. Ve Frankfurtu se tak nejspíš bude jednat o veřejnou premiéru vozu, který už je dávno vyprodaný.

Zatím se jedná pouze o spekulace, projekt s označením LB48H se však v médiích neobjevuje poprvé. Již v červnu minulého roku totiž web The Super Car blog upozorňoval na hybridní supersport s tímto označením, který by měl nastínit podobu a technickou výbavu nástupce Aventadoru. Ostatně výroba Aventadoru byla zahájena již v roce 2011 a v roce 2017 se do produkce dostala varianta Aventador S.

Vzhledem k nedávné premiéře Ferrari SF90 Stradale to však Lamborghini s nástupcem Aventadoru rozhodně nebude mít snadné. Ferrari si totiž na své hybridní novince dalo skutečně záležet a představilo svůj dosud nejvýkonnější silniční model.