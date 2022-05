Spojení golfu a aut vždycky fungovalo, je tady turnaj Car of the Green!

Auta a golf, to jde velmi hezky dohromady, vždyť po celém světě existuje spousta věhlasných turnajů s automobilovými titulárními partnery. U nás si tento týden odbyl premiéru turnaj ČPP Car of the Green.

Koncept je jednoduchý – na hřišti proti sobě zápolí týmy složené z představitelů automobilek, které doplňují ještě týmy partnerské. První turnaj Car of the Green se konal na Karlštejně a do zápolení o trofej se z automobilových týmů zapojily značky Cupra, Lexus, Subaru, Volkswagen, Ford, BMW, Seat, Alfa Romeo a Audi.

Vítězství si nakonec z Karlštejna odnesl tým Subaru, který nastoupil ve složení Daniel Lyach, Vlastimil Samek, Luboš Holub a Jiří Vodička. „Za mě superturnaj, výborný nápad. Doufám, že se z něj stane tradice a pochopitelně mám radost, že jsme vyhráli a zviditelnili golfem Subaru,“ nechal se slyšet kapitán vítězů, obchodní ředitel Emil Frey Group, Daniel Lyach. „Podobný turnaj je nejen fajn setkáním s kolegy a příležitostí sdílet s nimi aktuální trable autoprůmyslu, ale pomůže i obchodu. Je pro nás velmi užitečné potkat se třeba s pojišťovnami. Ale nejen s nimi,“ dodal Lyach.

A právě v kategorii partnerů zvítězil kombinovaný tým Geotarget powered by Blis a Hakr před pojišťovnou D.A.S., vedený generální ředitelkou Jitkou Chizzolou.

V populárních vložených soutěžích si nejlépe vedli Jiří Ritschel z VW (nearest to the pin, tedy nejblíže jamce), nejdelší odpal předvedl Daniel Knebl z Cupry, nejlepší výsledek netto přinesl Petr Petkovský (49, opět Cupra) a nejlepší best brutto Jan Klokočka mladší (36, Audi). Ten se stal i hráčem dne – v součtu netto a brutto bodů zapsal krásných 78!

Tak doufejme, že byla karlštejnským turnajem zahájena hezká tradice a všem golfistům přejeme hezkou hru!