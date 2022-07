Superbiky v Mostě, neděle: Obhájce titulu vyhrál, Češi měli starosti

V nedělním programu se odehrálo na severočeském okruhu pět závodů ve čtyřech kategoriích. Čeští fanoušci tak mohli fandit celkem deseti domácím závodníkům. Podle dostupných informací bylo o víkendu na tribunách dohromady 37 081 diváků. Tento počet lze, s ohledem na sobotní proměnlivé počasí, označit za velmi sympatický.

Zlomené kosti Königa bolely

Nedělní program superbiků začal dopoledním sprintovým závodem na deset kol, zatímco délka hlavního je 22 okruhů. Smůlu měl před polednem jediný stálý český zástupce v tomto seriálu Oliver König. Ve snaze vylepšit si svou pozici pro start v odpolední jízdě, kolidoval se soupeřem a následkem toho byl highsider (salto přes řídítka). Nejmladším jezdec ve startovním poli superbiků si zlomil záprstní kosti pravé nohy.

Do hlavního závodu startoval z posledního dvaadvacátého místa, ale navzdory bolestem závod nejenom dokončil, ale zopakoval si šestnácté místo z předchozího dne. Od bodovaného umístění byl pouhých 2,221 sekundy. „Snažil jsem se předjet Lavertyho, ale brnkli jsme si koly o sebe a už to šlo,“ komentoval König dopolední pád. „Odpolední závod to ovlivnilo zásadně, protože noha mě strašně bolela,“ dodal König. Z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že závod dokončil na hranici svých sil.

V boji o stupně vítězů uspěl v neděli dopoledne i odpoledne turecký závodník Razagtlioglu. Po startu do hlavního závodu bojoval opět s Britem Jonathanem Reou (Kawasaki). Oba však dostihl bodový lídr šampionátu Španěl Alvaro Bautista (Ducati) a své soupeře předjel. Ovšem na rozdíl od soboty si nedokázal vybudovat náskok. V 16. kole z celkových 22 dokázal Razgatlioglu svůj mistrovský um při brzdění a dostal se na první místo. Výhru si pohlídal a pod šachovnicovou vlajkou projel s převahou 0,756 sekundy před Bautistou. Třetí Rea byl o 2,833 sekundy zpět. Český závodník Michal Prášek startující na divokou kartu závod nedokončil.

Chyběly čtyři tisíciny

V kategorii šestistovek WorldSSP vyhrál před závodem v Mostě devět jízd (dohromady tři závody) Švýcar Dominik Aergerter (Yamaha). Ovšem v Mostě se hned v úvodní zatáčce prvního závodu dostal do hromadného pádu čtyř jezdců. Pro druhý den mu dali lékaři stopku, a tak se mohl jen dívat, jak si Ital Lorenzo Baldassari zopakoval sobotní výhru a snížil Aergerterův náskok v čele šampionátu na čtrnáct bodů.

Nedělní závod musel být čtyři kola před koncem předčasně ukončen poté, co při výjezdu na cílovou rovinku upadl Jihoafričan Steve Odendaal a jeho motocykl zůstal ležet na trati. V okamžiku přerušení závodu projel český jezdec Ondřej Vostatek (Yamaha) na šestnáctém místě, pouhé čtyři tisíciny za posledním bodovaným místem. Další český zástupce Patrik Homola (Yamaha), jenž startoval na divokou kartu, obsadil 22. místo.

„V zahřívacím kole mi upadl tlumič řízení a s takovým poškozením nemůžu vůbec předjíždět. Do toho přišlo pořádné vedro. Navíc jsem několikrát dostal skoro infarkt, protože přímo přede mnou spadlo docela ošklivě několik jezdců. A to bylii takoví, co mě předjížděli, takže jsem měl trošku nahnáno. Moc mě to mrzí, chtěl jsem udělat lepší výsledek,“ říkal Vostatek po skončení závodu.

„Nakonec jsem rád, že jsem dovezl motorků vcelku a dokonce mě za to mechanici pochválili. Opravdu se s tím nedalo nic dělat, ale když člověku tlumič nepohlídá přední kolo, tak je to ohromně těžké. Na novém asfaltu jsme byli rychlí a startovní pole bylo hodně vyrovnané. V současném teplém počasí se asfalt ukázal více uklouzaný, a proto docházelo k tolika pádům,“ připomněl Vostatek a pro další část letošní sezony má jasno: „Sbírat body a zkušenosti.“

Svoboda zvládl několik bodů

Závod třídy WSSP300 byl dvakrát přerušen kvůli pádům. Poprvé hned v úvodním okruhu a po opakovaném nakonec tři kola před koncem předčasně ukončen. V okamžiku vyvěšení červených vlajek byl český závodník Petr Svoboda jedenáctý a vylepšil si tak náladu po sobotě. Tam se dostal bez vlastního zavinění do pádu tří závodníků a dojel mimo bodované pozice. V neděli byl v kategorii WSSP300 klasifikován na divokou kartu startující Filip Feigl na šestnácté pozici.

Mostecký program ukončil závod pohárového seriálu Northern Talent Cup. Po sobotním pádu se prosadil Filip Novotný a bodoval za dvanácté místo a úspěšný byl také Michal Prokeš s bodem na patnáctou příčku.

Průběžné pořadí (po 6 z 13 závodů)

Superbiky: 1. Bautista (Šp./Ducati) 278 bodů; 2. Rea (Brit./Kawasaki) 251; 3. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) 235; 4. Locatelli (It./Yamaha) 138; 5. Rinaldi (It./Ducati) 134; 6. Lecuona (Šp./Honda) 127. Bodovalo 27 závodníků.

WorldSSP: 1. Aergerter (Švýc./Yamaha) 245 bodů; 2. Baldassari (It./Yamaha) 231), 3. Bulgea (It./Ducati) 147; 4. Öncü (Tur./Kawasaki) 112; 5. Manzi (It./Triumph) 75; 6. Van Straalen (Niz./Yamaha) 75; …. 24. Vostatek (ČR/Yamaha) 17. Bodovalo 33 závodníků.

WorldSSP: 1, Diaz (Šp./Yamaha) 161 bodů; 2. Garcia (Šp./Yamaha) 137; 3. Steeman (Niz./Kawasaki) 122; 4. Di Sora (Fr./Kawasaki) 117; 5. Okaya (Jap./Kawasaki) 101; 6. De Cancellis (Fr./Kawasaki) 94; … 23. Svoboda (ČR/Yamaha) 15. Bodovalo 31 závodníků.

Northern Talent Cup: 1. Moor (Maď./KTM) 197; 2. Farkas (Maď./KTM) 166; 3. Schneider (Něm./KTM) 118; 4. Veneman (Niz./KTM) 110; 5. Phommara (Švýc./KTM)) 82; 6. Van Crugten (Niz./KTM) 81; … 17. Novotný (ČR/KTM) 16; 20. Prokeš (ČR/KTM) 4. Bodovalo 23 jezdců.

Foto Václav Duška mladší