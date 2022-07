Superbiky v Mostě, sobota: Königův nejlepší výsledek, pády v první zatáčce

Superbiky se představily v Mostě druhým rokem. Letos nesou oficiální název Prosecco DOC Czech Round. V průběhu soboty se v jejich závodě i jízdách dalších kubatur, které jsou součástí závodního víkendu, představilo deset Čechů.

Bodík je zatím vysněný

König startoval do závodu z devatenácté pozice, ale bohužel se po startu propadl až na chvost závodního pole a v dalším průběhu úspěšně doháněl ztrátu. Nakonec byl v cíli šestnáctý se ztrátou 50,854 na vítěze. Několik dní před závodem říkal, že pokud bude do minuty za prvním, bude to považovat za dobrý progres. Sám však po závodě štěstím příliš nezářil.

„Po nepovedeném startu jsem hodně předjíždět a ztratil nějaký čas. Musel jsem být hodně agresivní. Ztratil jsem však nějaký čas a také grip (přilnavost) v pneumatikách. Šestnácté místo se ztrátou padesát sekund znamená obrovské zlepšení, ale bohužel tam chyběla ta jedna pozice pro vysněný bodík. Zkusím se v neděli vyvarovat chyb, co jsem udělal. Chci, aby to bylo lepší,“ komentoval König svůj výsledek. Další český zástupce Michal Prášek, který startoval na divokou kartu, odstoupil pět kol před koncem závodu.

Strhující bitva čtyř značek

Závod vyhrál lídr šampionátu Španěl Alvaro Bautista (Ducati) po strhujícím souboji, v němž hráli první polovinu závodu prim především úřadující mistr světa Toprak Razgatioglu (Yamaha) z Turecka a šestinásobný světový šampion Jonathan Rea (Kawasaki) z Velké Británie. Bautista však využil rychlostní převahu své ducati na rovinkách a postupně si vypracoval menší náskok. Ve finiši se dokázal Ragatlioglu vrátit ze čtvrtého místa na druhé. Britský boj o poslední příčku na stupních vítězů pro sebe rozhodl Scott Redding (BMW) před Reou o pouhých 0,115 sekundy. Razgatlioglu zajel v průběhu závodu čas 1:31,936, což představuje průměr 165,206 km/h na jedno kolo a také nový rekord okruhu!

Vostatek si pochvaloval body

Závod kategorie šestistovek WorldSSP poznamenal pád čtyř jezdců v první zatáčce. Obešla se naštěstí bez zranění a závod pokračoval. Český jezdec Ondřej Vostatek si ze dvanáctého místa polepšil v průběhu závodu na desáté, o které však přišel v posledním kole. „S body jsem určitě spokojený. V samotném průběhu se mi dvakrát zablokovalo zadní kolo, naposledy v závěrečném okruhu. Viňales, který jel za mnou, je hodně zkušený závodník. Díky tomu, co se mi stalo, dostal trochu šanci. Ve finiši se nám podařilo dostihnout Bulegu který tam někde před námi zachyboval a říkal jsem si, že by ho mohl předjet. Bohužel to nedopadlo, ale do zítra určitě zapracujeme na nějakých detailech,“ řekl Vostatek. Na divokou kartu startující Patrik Homola byl šestadvacátý.

Pád pokazil kvalifikační naději

V závodě Superspostů300 došlo k pádu tří jezdců při nájezdu do druhého kola. Bohužel byl mezi nimi i český jezdec Petr Svoboda, který tak nevyužil skvělé sedmé místo na startu. Do závodu se sice vrátil, ale se ztrátou dvou kol skončil na 24. místě. O jednou příčku za Filipem Feiglem, který startoval na divokou kartu.

Účastníci pohárového klání Yamaha R3 Cup absolvovali v sobotu obě jízdy. Daniel Jureček dojel dvakrát devatenáctý a Adéla Ouředníčková skončila na 21. a 20. místě. Třetí český zástupce Filip Juránek skončil v kvalifikaci osmnáctý, ale ani do jednoho ze závodů bohužel nenastoupil.

Mostecký závodní víkend byl rovněž součástí seriálu Northern Talent Cup a v sobotu v něm závodili dva Češi. Dokončil ho pouze Michal Prokeš a to na patnáctém místě. Další český zástupce Filip Novotný jezdil několik kol ve vedoucí skupině, chvíli dokonce třetí. Pak však přišel pád v první zatáčce a nadějím byl konec. Byl to v průběhu soboty již třetí závod, jehož průběh ovlivnil pád či pády v první zatáčce okruhu.

Program – neděle – 10.10 kaskadérská show, 11.00 MS superbiky, Superpole závod, 11.25 předváděcí jízdy safety caru, 12.30 Supersport600, 13.10 kaskadérská show, 14.00 MS superbiky, 15.15 Supersport300, 16.15 Nothern Talent Cup.

Foto: Václav Duška mladší