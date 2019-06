Švédsko doplácí na masivní elektrifikaci, řidiči nemají kde nabíjet

Švédsko podniklo v uplynulých letech hned několik kroků, které by mu měly vydláždit cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2045. Jedním z kroků bylo přijetí zákona, který zakáže prodej automobilů se spalovacím motorem od roku 2030. Dalším krokem pak bylo zavedení dotací na pořízení elektromobilů, které měly pomoci s urychlením přechodu na „čistší zdroje.“

A dotace zafungovaly skutečně skvěle – za prvních pět měsíců letošního roku stouply prodeje elektromobilů ve Švédsku o 253 procent, jak informovala agentura Bloomberg. Ovšem zatímco vláda může být spokojená, vedení některých měst má pořádné starosti. Například ve Stockholmu a dalších velkých městech jsou prý přenosové soustavy tak vytížené, že společnosti budující nabíjecí stanice musí o připojení k síti bojovat s domácnostmi a městskou infrastrukturou.

V současnosti by se mělo na švédských silnicích pohybovat okolo 70.000 elektromobilů, to by se však mělo rychle změnit. Pokud chce tamní vláda dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045, bude muset do konce příštího desetiletí dostat na silnice dalších cca 2,5 milionu elektrických a plug-in hybridních vozidel, jak předpokládá energetická společnost Power Circle. A i když se očekává, že většina z nich bude dobíjena převážně doma, stále bude nutné vybudovat soustavu nabíjecích stanic například pro transport zboží na delší vzdálenosti a pro profesionální řidiče ve městech.

To však nebude snadné, jak pro Bloomberg uvedl jeden z manažerů společnost Ellevio AB, která spravuje část rozvodné sítě. Švédsko sice stále exportuje okolo 10 % své vyrobené elektrické energie, poptávka však roste rychleji, než se očekávalo. Problémem se také stane zastaralá rozvodná soustava, která bude muset projít rozsáhlou modernizací. Ta by však mohla trvat až do konce příštího desetiletí, což by znamenalo, že Stockholm nebude schopen až do roku 2030 schopen zajistit více dobíjecích stanic.

„Pokud chcete přimět lidi, aby si chtěli pořídit elektromobily, neměli by být nuceni dělat si dlouhé zajížďky, jen aby našli dobíjecí stanici,“ uvedl Tobias Henmark, šéf švédské společnosti Fortum Charge and Drive, která v severském regionu provozuje 740 rychlonabíjecích stanic.

Jedním z možných řešení by se však mohla stát další dotační pobídka pro majitele elektromobilů, která by je měla motivovat zapojit elektromobily do sítě nejen kvůli dobíjení, ale také kvůli stabilizaci sítě. Pokud by v období ranní a polední špičky byli majitelé elektromobilů ochotni podělit se o kapacity svých baterií, mohlo by větší množství elektromobilů přinést méně problémů s kapacitou sítě, jak navrhuje společnost Power Circle. „Elektromobily mohou síť vytvořit, nebo poškodit,“ uvedla Johana Lakso z Power Circle pro Bloomberg.

Rozhodně se však nedá říci, že by zavedení dotací automaticky znamenalo problémy se sítí. Skvělým důkazem je Norsko, které oproti Švédsku zaznamenalo do konce května až desetinásobný nárůst v registraci elektromobilů. Celkově jsou pak v Norsku zastoupeny elektromobily na silnicích až z 56 procent, zatímco ve Švédsku se bavíme o pěti procentech. Norsko však nepodcenilo i průběžné investice do rozvodné sítě, díky čemuž se zatím těmto problémům úspěšně vyhýbá.