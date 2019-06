V Norsku explodovala plnící stanice pro vodíková auta, automobilky pozastavily jejich prodej

Zatímco automobilky houfně investují do vývoje nových baterií, podle některých odborníků by budoucnost pohonu automobilů mohla ležet spíše ve vodíku. Pondělní exploze by však mohla znamenat velký obrat.

V pondělí večer, údajně okolo šesté hodiny, totiž centrem norského města Sandvika otřásla exploze plnící stanice pro vodíková auta. Exploze si naštěstí nevyžádala lidské životy, způsobila však komplikace v dopravě i pro místní obyvatele. Největší dopad by však mohla mít pro samotnou budoucnost automobilů s vodíkovým pohonem.

Co explozi způsobilo se prozatím neví, podle vyjádření místních hasičů však mělo dojít k explozi nádrže, jak uvádí norský list Budstikka. Podle tamních médií byla exploze natolik silná, že dokonce odpálila airbagy v nedaleko stojících automobilech. Právě exploze airbagů pak měla stát za několika drobnými zraněními.

Hasiči museli kolem místa exploze vytvořit bezpečnostní perimetr 500 metrů, což si vyžádalo uzavření několika křižovatek. Na místo zásahu byli přizváni i specialisté na exploze plynů z Osla. Požár se nakonec podařilo dostat pod kontrolu až okolo desáté hodiny večerní. Silnice v okolí však byly otevřeny až další den ráno.

Společnost Uno-X, která čerpací stanici provozovala, krátce po explozi zastavila provoz na zbylých dvou plnících stanicích s vodíkem v Norsku. K dočasnému uzavření plnících stanic s vodíkem přistoupila i společnost Nel, která jich v Norsku provozuje deset. Podle norského webu nrk.no současně došlo k propadu jejích akcií o 21 procent.

Exploze plnící vodíkové stanice také vedla k dočasnému pozastavení prodeje vodíkových automobilů značky Toyota. Samotná ztráta na prodejích bude nejspíš minimální, ostatně letos zatím Toyota prodala pouze 7 z plánovaných 20 kusů modelu Mirai, jak uvádí web tu.no. Nákladný však bude pronájem náhradních aut pro současné majitele Toyoty Mirai, kteří prakticky nebudou mít kde natankovat a proto se jim Toyota rozhodla nabídnout náhradní vozy.

Druhý prodejce vodíkových automobilů na norském trhu, automobilka Hyundai, již také potvrdila dočasné pozastavení prodeje modelů s vodíkovým pohonem. Současně však zákazníky uklidňuje, že neexistuje nejmenší důvod k obavám stran bezpečnosti vodíkových modelů.

Bezprostřední následky tedy naštěstí nejsou nijak vážné, exploze by však do budoucna mohla způsobit problémy s důvěrou potenciálních zákazníků a současně oslabit odhodlání automobilek investovat do dalšího vývoje této technologie. Ostatně při celosvětově velmi nízkém počtu plnících stanic se tato jediná exploze může velmi zásadním způsobem promítnout do statistik explozí / požárů mezi čerpacími a plnícími stanicemi obecně.