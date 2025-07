Jakmile se v testech nových vozů na našich webech a v tisku začnou objevovat zmínky o přístupnosti úchytů isofix a jak si ten či onen model poradil s přepravou kočárků, můžete vzít jed na to, že daný redaktor oslavil či v dohledné době oslaví příchod potomka. Měl jsem to stejně a můžu říct, že se priority a požadavky na dané auto rapidně změní.

Najednou už není prvořadé, jak auto drží v zatáčkách ve vysoké rychlosti a jak komunikativní má řízení, ale jestli se do něj vešlo všechno na prodloužený víkend či jak má velký nástupní prostor na zadní sedadla.

V prvních měsících života našeho dítěte jsem před jízdou všechno stokrát kontroloval a ubezpečoval se, že je sedačka bezpečně ukotvena v autě a dítě řádně připoutané. A dnes, po více než roce, co je na světě? Dělám to pořád s naprosto stejnou pečlivostí a nehnu se z místa, dokud si nejsem stoprocentně jistý, že je všechno v pořádku.

Základem bezpečné přepravy dítěte v autě je každopádně kvalitní autosedačka. Ty se liší podle věku, hmotnosti a výšky dítěte, přičemž i takzvané vajíčko, respektive úplně první novorozenecká sedačka, vám může vydržet až prvních 18 měsíců života dítěte.

Faktorem pro pořízení nové sedačky přitom není jenom věk dítěte, ale také stáří samotné sedačky. Přestože sedačka může na první pohled vypadat bezvadně, její materiály časem degradují a v případě autonehody nemusí ochránit dítě stejně dobře jako sedačka nová. U sedaček s vnitřními pásy se bavíme o životnosti zhruba 6 let, u sedaček bez vnitřních pásů je to zhruba 8 let. Tak na to myslete, pokud plánujete dítěti koupit již použitou sedačku – ušetřené peníze za sníženou úroveň ochrany opravdu nestojí.

Díky bohu za testy

Vyznat se v dětských sedačkách může být zejména pro „prvorodiče“ nesnadné, je ale na samotných výrobcích a prodejcích, aby poskytli dokonalý informační servis. S posouzením úrovně bezpečnosti zase pomohou testy nezávislých organizací. Mezi ně patří i respektovaný německý autoklub ADAC, který pravidelně testuje novinky na trhu a poskytuje ucelený přehled kladů a záporů jednotlivých výrobků.

V květnovém testu batolecích autosedaček (pro děti s výškou od 67 do 105 cm a hmotností 18 kg) udělil autoklub ADAC nejvyšší hodnocení sedačce Thule Alfi RWF s isofixovou základnou Elm. Jde o sedačku, umožňující pouze sezení v té nejbezpečnější poloze, tedy proti směru jízdy, skvěle si však vedla i obousměrná varianta, určená i pro přepravu dětí po směru jízdy – skončila na třetím místě.

Jízda po směru jízdy má svá specifika a obecně platí, že by dítě mělo co nejdéle cestovat proti směru jízdy, protože v případě čelního nárazu je daleko lépe chráněné než při poloze po směru jízdy. V obou případech se bavíme o dětech od jednoho do čtyř let věku.

Batolecí sedačka Thule Elm a základna Alfi podrobněji

Od českého zastoupení společnosti Thule jsme do testu dostali obousměrnou variantu batolecí sedačky Thule Elm, která už se, na rozdíl od novorozenecké sedačky, nevytahuje z auta společně s miminkem. Na oficiálním eshopu Thule stojí 10.900 Kč, váží zhruba 8 kilogramů a vybrat si můžete ze tří barev: šedá, černá a testovaná mid blue.

Zajímavostí sedačky Thule Elm jsou pětibodové bezpečnostní pásy s ochranou v oblasti ramen a stehen dítěte či snímatelný a pratelný potah. Nepočítejte s tím, že sedačka vydrží dítěti pořád krásně čistá, a možnost sundat a vyprat potah je mnohem pohodlnější než tepovat celou sedačku. Skvělé jsou i magnety na vnější straně bočního vedení sedačky, díky kterým si můžete spony rozepnutého pásu přichytit po stranách sedačky a ty vám pak při usazování a vysazování miminka nezavazejí.

Je to robustní, polohovatelná (od sedu až po „pololeh“) autosedačka a v podstatě roste společně s miminkem, protože je možné upravovat i výšku hlavové opěrky. Ta by nikdy neměla být nad či pod úrovní hlavy dítěte, aby v případě nárazu správně chránila jeho krční páteř.

Pro děti s výškou 67 až 87 centimetrů je určená speciální vložka, která vyplní přebytečný prostor. Thule přitom prakticky veškeré potřebné informace uvádí na samotném produktu, takže i když je součástí sedačky i přehledný návod, který rozhodně doporučuji prostudovat, základní informace se dozvíte už ze samotné sedačky.

Sedačka Thule Elm se upevňuje na isofixovou základnu Alfi, která je kompatibilní také s novorozeneckou sedačkou (vajíčkem) Thule Maple. To znamená, že základnu využijete po zhruba první čtyři roky života dítěte, což je vzhledem k její oficiální ceně 7250 Kč vítaná vlastnost.

K vysunutí upevňovacích ramen slouží dvě robustní žlutá tlačítka, která zůstávají po uchycení sedačky do základny ukrytá a není tak možné základnu odjistit omylem. Ramena zapadnou do úchytů ve voze bez problémů a k dokonalému přitažení základny k opěradlu slouží bytelné madlo, kterým stačí párkrát „zapumpovat“. Pak už zbývá jenom vysunout podpěrnou nohu s tlakovým čidlem a základní instalaci máte hotovou.

Zaujala mě elektronická kontrola správného upevnění základny do úchytů isofix a zajištění samotné sedačky na základnu. Slouží k tomu panel s diodami, které svítí zeleně, nebo červeně podle toho, zda máte sedačku se základnou upevněnou správně, nebo ne. Dvě diody slouží pro kontrolu uchycení ramen, jedna pro kontrolu uchycení a zajištění rotace sedačky, jedna pro opěrnou nohu a nechybí ani kontrola stavu nabití baterií (na spodní straně základny jsou pod krytem dvě tužkové AA baterie).

Opěrná noha má samozřejmě nastavitelnou výšku, a pokud není nastavena správně (není na ni vyvíjen správný tlak), dá o sobě vědět i akusticky. Ryze praktickým prvkem je pak magnet, díky kterému noha po demontáži základny z vozu drží přichycena na spodní straně základny.

Montáž základny je snadná a zvládne ji každý. A kdo ne, ten má k dispozici přehledný návod či informační videa na stránkách výrobce.

Sedačku následně stačí umístit na otočný dok a po správném připoutání miminka ji otočíte dle potřeb a vzrůstu dítěte proti, nebo po směru jízdy. K otáčení sedačky slouží tlačítko vpředu na boční straně základny a opět platí, že pokud není sedačka umístěna správně (proti nebo po směru jízdy), svítí na kontrolním panelu červená dioda. Nemějte strach z toho, že při otáčení sedačky do polohy proti směru jízdy „zavazejí“ nohy dítěte. Je to naprosto v pořádku a stačí je jenom přizvednout.

Ceny, příslušenství a závěr

Na českých stránkách výrobce Thule najdete vedle dětských sedaček Maple (novorozenecká), Elm (batolecí) a isofixové základny Alfi také spoustu užitečného příslušenství.

Kupříkladu potah sedačky Elm vychází na 1250 korun a je vhodný do horkých dnů, kdy sedačku udržuje chladivou a zároveň ji chrání před nečistotami. Chránič zadního sedadla s praktickou kapsou na tablet stojí 1490 Kč (je uchycen pod zadní hlavovou opěrkou a chrání jak zadní opěradlo, tak prostor pod základnou), hodí se i zrcátko na zadní hlavovou opěrku vozu, díky kterému můžete během řízení sledovat, co miminko dělá (stojí 750 Kč), a za stejnou cenu je dostupný také originální držák na kelímek.

Obecně vzato patří sedačka Thule Elm se základnou Alfi k dražším na trhu. Mezi konkurenty patří například sedačka Maxi-Cosi Pearl 360, která společně s otočnou základnou Family Fix 360 vychází na zhruba 14.000 Kč. Naproti tomu za set sedačky Elm a základny Alfi od Thule zaplatíte na oficiálním eshopu necelých 18.000 Kč.

Na sedačce a základně Thule oceňuji jednoduchou instalaci, smysl pro praktické detaily a systému jištění, díky kterému je nemožné upnout výrobek do automobilu špatně a snížit tak úroveň ochrany dítěte při jízdě. Sedačku jsem instaloval do nižších rodinných hatchbacků i vysokých SUV, která se podle mě obecně hodí pro přepravu dětí více už díky výše ukotveným sedákům a většímu nástupnímu prostoru na zadní sedadla.

Samotná sedačka je totiž oproti novorozeneckému vajíčku rozměrnější, proto jistě oceníte snadno ovladatelný otočný systém, na kterém je sedačka ukotvena. Tu navíc prakticky nelze „nezacvaknout“ hned na první pokus, protože je sedačka fixována celým obvodem otočného doku. V porovnání s novorozeneckým vajíčkem sedí miminko v batolecí sedačce o trochu výš, takže má lepší výhled ven a během jízdy se snáz zabaví.

Jak vypadá balení, sedačka se základnou a následná instalace do vozu, uvidíte ve videu umístěném v záhlaví tohoto článku. Máte-li dotazy, neváhejte se na mě obrátit v diskusi pod článkem!

Zdroj: autorský text, foto: auto.cz/Michal Kollert, video: auto.cz