Toyota Gazoo Racing údajně pracuje na dalším ostrém hatchbacku. Zamíří do rallye i na silnice

Jméno Toyota Starlet u evropského fanouška značky moc silně rezonovat nejspíš nebude, globálně to ale byl mezi roky 1973 a 1999 úspěšný malý hatchback. V roce 2020 došel znovuzrození jako přeznačkované Suzuki Baleno pro Jihoafrickou republiku. Tento model má dostat novou generaci, založenou na platformě DNGA-B, tedy Daihatsu New Global Architecture ve verzi pro segment B.

Toyota na nové generaci údajně už nějakou dobu pracuje, ovšem její uvedení na trh oddálily kauzy automobilky Daihatsu nejspíš až na rok 2026. Nová generace nicméně má dostat také verzi GR. Uvádí to japonský webový magazín Best Car.

GR Starlet by se soustředila primárně na automobilové soutěže, kde by mohla závodit ve skupině Rally 4 po boku Peugeotu 208, Opelu Corsa či Fordu Fiesta. Tato třída nařizuje hmotnost nejméně 1.080 kg, motor o objemu 1,4–2,0 litru v případě atmosférického plnění a 0,9–1,3 litru s turbodmychadlem, které musí být osazeno 30mm restriktorem sání.

Silniční GR Starlet by nicméně mohla být o metrák lehčí mimo jiné díky menším rozměrům a absenci pohonu všech kol. Pod kapotou by mohl být přeplňovaný tříválec o objemu 1,3 litru, který by dával zhruba 110 kW (150 koní), a na přední kola by putoval skrz manuální šestikvalt či automatickou osmistupňovou převodovku.

V Japonsku by její cena mohla být 2,5–2,8 milionů jenů, tedy zhruba 373–418 tisíc korun. Že by ji Toyota nabídla i v Evropě, je nepravděpodobné; export do Jihoafrické republiky, kde stejně jako v Japonsku auta mají volant vpravo, je však dost možný. Ostatně, dosavadní starlet, tedy přeznačkované baleno, se po samozřejmých úpravách účastní lokálních rallye.