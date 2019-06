Tým HAVEX-auto posílí zkušený manager!

Manažer, který během své dosavadní pracovní kariéry zastával vrcholové pozice ve společnostech Microsoft, SAS Institute či Bisnode. Ve funkci ředitele společnosti bude postupně nahrazovat Františka Havlíčka, který své dosavadní aktivity v HAVEX-auto utlumuje a chce se více do budoucna věnovat vlastním projektům mimo automotive.

Zdeněk Honek, nový výkonný ředitel a jednatel HAVEX-auto:

„Vážím si příležitosti, které se mi dostává, a pevně věřím, že naše spolupráce bude mít pozitivní efekt pro obě strany. Automobilový trh prochází v současnosti významnou změnou. Zdokonalení v oblasti alternativních pohonů, formy vlastnictví vozidel a v neposlední řadě digitalizace jak v oblasti prodeje, tak i samotných aut. Ve své dosavadní kariéře jsem se účastnil řady projektů na straně dodavatele, které přinášely inovace jak do oblasti leasingu, tak prodejních kanálů. Mými hlavními cíli bude, aby HAVEX-auto i nadále udával trendy na českém automotive trhu. Posílit vnímání našich stávajících i budoucích zákazníků, že na HAVEX-auto se mohou spolehnout jako na silného a inovativního partnera se širokou sítí poboček a kvalitního servisního zázemí. A v neposlední řadě posílení tržního podílu a pozice mezi ostatními dealery vozů ŠKODA a SEAT.“

František Havlíček, majitel HAVEX-auto:

„Zdeňka znám již řadu let a pozoruji, jakých výsledků na své profesní cestě dosáhl. Oblast prodeje a servisu vozů se bude v blízké době výrazně měnit. Příčinu změn vidím v nových službách, konektivity vozů s okolním světem, v posílení role moderních technologií, změně očekávání a chování zákazníků, obecně v zrychlené době, kde má prodejce jen krátký čas zaujmout zákazníka a přesvědčit ho, že on je tou správnou volbou pro nákup. V blízké době nás čekají vozy s alternativními pohony, v první fázi se silnou rolí elektrické mobility, což přinese nové zákazníky, požadavky a příležitosti. A my chceme být připraveni. Vždy jsme se v HAVEX-auto snažili udávat trendy, hledat nové příležitosti a přidané hodnoty zákazníkům. Zdeněk má bohaté obchodní a manažerské zkušenosti spojené zejména s IT, moderními technologiemi a práce s daty. Tedy vše, co úspěšný dealer v současnosti potřebuje, aby uspěl, tedy vše, co Zdeněk téměř 20 let rozvíjel. Přeji mu hodně štěstí a úspěchu v jeho nové profesní výzvě.“

Zdeněk Honek je absolventem Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Mezi jeho záliby patří především sport, a to squash, tenis, box nebo turistika. Zajímá se také o literaturu faktu.