Tyto trucky Mack jsou jako z postapokalyptických filmů. Narazit na ně u nás je raritní událost!

Zní to zajímavě, co říkáte? Ale ta čtveřice macků vůbec není bláznivá (= mad), to jen zvukomalebně připomíná slavné filmové dobrodružství policisty Maxe Rockatanského z australských postapokalyptických filmů. Realita je ovšem ještě zajímavější, neboť narazit v celé Evropě na kolekci čtyř mohutných trucků Mack je nanejvýš raritní událost!

V zrcátku našeho auta se zvětšuje nekompromisní a ně geometrická maska. S její rostoucí velikostí nám připomíná sekvence Spielbergova trháku Duel, jen ten leštěný chrom trochu mate. A ten zvuk! Mohutný záběr „kopec nekopec“ je doplněný basovým chraplákem motoru a malými „atomovými hřiby“ dýmu z obou komínů (ne, o výfuky se tady fakt nejedná). Petr Sochůrek za volantem rudého tahače hází do převodovky kvalty jak kousky rohlíku rackům, my o několik desítek metrů před mackem, skrčení v autě, které se najednou děsivě zmenšilo, jen slyšíme meziplyn, řev, meziplyn, řev, meziplyn, řev – a tak dále, protože silnice není americky široká ani rovná, ale stále si vynucuje přizpůsobení tempa. Ono by to asi šlo, ale zkuste na sedadle řidiče ovládnout pokušení nasázet tam všechno, co máte v převodovce…

Čtveřici úctyhodných silničních obrů můžete vidět osobně. Stačí navštívit „americké“ muzeum JK Classics v Lužné u Rakovníka. Jeho majitel Jaroslav Knap se vynasnažil, aby se váš pobyt v muzejním areálu stal nezapomenutelným zážitkem. A k tomu přispívají nejen zmíněné macky, ale i desítky osobních a lehčích užitkových vozidel americké provenience. Musíme však ještě dodat, že v majetku muzea jsou jen tři kapotové tahače. Bílý hasičský speciál je z kolekce MUDr. Ilji Chocholouše, ředitele pražské záchranky. Proč právě mack? „To je dáno koncepcí muzea,“ odpovídá Jarda Knap. „Chtěl jsem tu mít alespoň jeden pořádný truck, a tak jsem rozjel takové povšechné pátrání. Ještě jsem neměl ani vybranou žádnou konkrétní značku, jen to muselo mít kapotu. A pak se na webu objevil ten červený krasavec – a bylo to.“

Barevně jsou od sebe rozlišené, ale i kdyby měly kabát v jednom jediném odstínu, nikdy si tyhle krále amerických highwayí navzájem nespletete! Ohnivě červený má na sobě i bílé a žluté drobnosti a zřejmě stejně chromu jako lakovaných ploch. A vsadíme se s vámi, že nejdříve vám do oka padnou dva obří nástavce sání, vypadající jako zbraně z dávných sci-fi. Pocházejí z roku 1985 a v rodném listu má název Mack Superliner RW 613. „Majiteli bylo přes osmdesát let, neměl ani PC a poslal mi jednu fotku. Na jejím základu jsme pro tahač jeli, byl to první mack, a jak vidíte sami, úžasný kousek. Navíc ho předchozí majitel kompletně zrenovoval, protože mack měl za sebou těžký život tahače pracovních strojů v Německu,“ dodává vlastník stroje.

My už víme, že mack má u nás za sebou řadu akcí, kromě typických amerických srazů i Truckfest Most, expozici na pražském Výstavišti nebo v Pardubicích na akci „Friend Fest“. „Je to kočička a jezdí se s ním nádherně,“ říká Petr Sochůrek, který jezdil s veškerou muzejní užitkovou technikou. „Ovládání je intuitivní a dá se to lehce naučit. Zajímavé je, že mack nemá omezovač, takže se s ním díky síle osmiválce jede jak s osobákem. Není problém sto dvacet za hodinu. Myslím, že by zvládl v pohodě i sto čtyřicet.“ Zajímavostí je snímací ložná plocha, pod níž se nachází běžná točna k připojení návěsu. Spací box za kabinou nemá tradiční americké rozměry dvougarsonky, jeho velikost je ale dostačující. Muzejní renovační dílna na trucku vyměnila jen provozní náplně a vychytala nějaké ty mouchy v elektroinstalaci.

Technické údaje Mack Superliner Econodyne RW 612 (1989) Mack Superliner RW 613 (1985) Motor kapalinou chlazený řadový šestiválec EME-6-300 kapalinou chlazený vidlicový osmiválec E9-500, umístěný vpředu podélně Objem 10 849 cm3 16 354 cm3 Výkon 219 koní při 1800/min 368 koní při 1900/min Převodovka mechanická 10stupňová mechanická 10stupňová Pohon 4 x 2 6 x 4 Kola 9 x 22,5 a 11 x 22,5 8,25 x 24,5 Rozměry (D x Š x V) 7000 x 2480 x 3100 mm 9000 x 2500 x 3300 mm Hmotnost 6840 kg 8268 kg Nejvyšší rychlost 90 km/h (s omezovačem) 85 km/h (s omezovačem)

Mack Superliner Econodyne RW 612, tímhle dlouhým názvem nám Jaroslav Knap představil svou druhou akvizici proslulého koncernu s emblémem buldoka. „Přímo nám jej nabídli z Holandska, kde jezdil, a protože cena byla příznivá, neváhal jsem.“ Majitel muzea má v plánu z kratšího dvounápravového modelu ročníku 1989 postavit „show truck“, proto k němu nedávno dokoupil původně vojenský jednoosý návěs. Celá souprava je v jasně žlutém laku, veřejnost ji uvidí na různých akcích. „Ještě potřebujeme dotvořit vlastní zázemí, tedy bar a sezení uvnitř i venku, aby to bylo přístupné všem,“ dodává majitel. Jak se takový krátký tahač chová na silnici? Odpovídá opět Petr Sochůrek: „To je hodně podobný červenému macku. Interiéry mají téměř totožné. Při sólo jízdě není mezi červeným a žlutým mackem viditelný rozdíl, ale po připojení návěsu je menší výkon žlutého okamžitě znát.“ Truck byl evidentně vyrobený k provozu na nějaké americké vojenské základně, či na přímý export, protože štítek nese nápis „Vozidlo není homologováno k provozu na silnicích Spojených států a Kanady, pouze k armádním účelům (Military Use Only) či na export“.

Modrožlutý stroj už na první pohled dává najevo chlapáctví, protože není stavěný pro třasořitky. To je poznat nejen z exteriéru, ale i v kabině, která postrádá „rozmařilosti“, jaké truckeři potřebují a chtějí na dlouhé trasy. K němu nám Jarda Knap řekl následující: „Tento modrý máme od stejného člověka, který nám prodal žlutý mack. Asi už věděl, že bych tímhle vzácným kouskem nepohrdl, proto mi ho rovnou nabídl do e-mailu. A jelikož mi navrhl fajn cenu, shodli jsme se i na ostatních podmínkách, které mimochodem byly super, a tak jsem neměl důvod k váhání. A koukám, že jsem vám ho ještě nepředstavil. Takže je to Mack Superliner DM 600 z roku 1970, poháněný šestiválcem. Zatím nevyjíždí, přemýšlím nad jeho využitím, ale smutno mu tady nebude.“ Exteriér nás fascinoval. To totiž není truck pro běžnou dvoučlennou posádku, nebo aspoň není na dlouhé jízdy ve dvou. Pokud si dobře všimnete, kabina je užší a posazená vlevo (ve směru jízdy). Původnímu nasazení v omezeném prostoru (například terminály, přístavy, vojenské základny) odpovídá i strohost vnitřní výbavy, kde dominují ještě staré zlaté časy truckingu. Máme na mysli strohou ocelovou přístrojovku s evropským cejchováním, ale zejména dvě rychlostní páky — takzvaný Twin Stick. Jedna řadí převody, druhá řady. A co na to jeho bývalý řidič Petr? „Má malý poloměr otáčení, takže se s ním otočím na fleku. Doslova. To auto je maximálně obratné, třeba v muzeu se otočí, ale ostatní macky už musí couvat. To nedokáže třeba ani Cadillac Eldorado.“

Technické údaje Mack Superliner DM 600 SX (1970) Mack Maxidyne CF 685 Motor kapalinou chlazený řadový šestiválec E6 kapalinou chlazený řadový šestiválec ENDT 675 Objem 11 000 cm3 11 000 cm3 Výkon 283 koní 235 koní při 2100/min Točivý moment - 1228 Nm při 1200/min Kompresní poměr - 14,86:1 Převodovka mechanická 20stupňová Mack Quadruplex Twin Stick mechanická 5stupňová Pohon 6 x 4 4 x 2 Kola 9 x 22,5 a 11 x 22,5 - Rozměry (D x Š x V) 6400 x 2500 mm - Hmotnost 9890 kg - Nejvyšší 80 km/h (s omezovačem) 80 km/h

Přicházíme k bílému hasičskému speciálu Mack CF 685. Z filmů známe americké protipožární zásahovky většinou otevřené, muzejní uzavřený mack má ale stejný základ kabiny jako ostatní tři, dokonce i dveře jsou shodné. „Doktor Chocholouš se přijel podívat do muzea na nějaké akce s amerikami, líbilo se mu prostředí, pak jsme se viděli v Praze na Legendách, to už měl tenhle mack. Svěřil se mi, že ho nemá kde parkovat, a tak jsem mu nabídl prostory muzea. Taky proto, že má u nás i ambulanci Cadillac 1961. Takže se mu staráme i o hasičák, byl si pro něj v Americe, osobně si ho vybral a dovezl, dokonce si zajistil i nějaké úpravy finiše,“ informuje nás Jarda Knap. Exteriér je v kombinaci bílého laku a chromovaných doplňků a armatur, vnitřek kabiny v pravé americké hasičské červeni. Možným rébusem pro neznalého může být otvor uprostřed masky chladiče, ale tak byly umístěné klasické americké hasičské sirény.

Loučíme se ve chvíli, kdy je celá čtveřice „Mad Macks“ seřazená v zadní části areálu JK Classics poblíž renovačních dílen a umělého hřbitova aut. Vypadají monumentálně, jeden jako druhý, třebaže každý svým osobním způsobem. A jejich fotky vám mohou být pozvánkou už na nejbližší budoucnost, protože sešněrovaná covidová nařízení povolila. Jaroslav Knap má na ukázku zase nějaké nové čtyř- a vícekolové lahůdky, kterými se stejně jako novou halou a upravenou expozicí oprávněně a rád pochlubí. Možná se tam všichni potkáme...

Mack

Tradiční americký výrobce těžké techniky, autobusů, prostředků městské dopravy a záchranné techniky vznikl 11. června 1900 na popud bratrů Johna a Augusta Mackových. V roce 1907 vyjel jejich první náklaďák, ještě s názvem Mack Brothers, současný název Mack firma používá od počátku roku 1922. Mack se zúčastnil první světové války dodávkou více než 6000 vozidel, ještě mnoho let poté preferoval modely s řetězovým pohonem zadní nápravy. Po druhé světové válce se rozvinula výroba velkého množství modelových řad, převažovaly tahače a trucky do terénu včetně lomových dumperů. K nejznámějším řadám patří R, C či Superliner. Některé řady byly vyráběny ve Francii, poslední novinkou je těžký Mack Anthem z roku 2017. Macky jezdily po válce řadu let i u nás, pocházely z dodávek UNRRA, jednalo se převážně o řadu NR.

Autor: Pavel Kopáček