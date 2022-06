Unikátní Maserati A6G/54 2000 Spyder od Zagata míří do aukce

Maserati A6G/54 2000 Spyder od Zagata bylo veřejnosti představeno na ženevském autosalonu v roce 1955. Tehdy mělo karoserii lakovanou šedou barvou Grigio Piombo, plochou kapotu, blatníky bez ozdobných prvků a semišové čalounění interiéru. Logo automobilky zabíralo celou šíři čelní masky, v jejíchž krajích byla zároveň instalována mlhová světla. Vůz s číslem šasi a motoru 2101 je jedním z pouhých 21 vozů postavených na šasi A6G/54, které dostaly karoserii od Zagata. Mezi nimi je jediným spyderem.

Prvním majitelem vozu se měl stát Juan Perón, kterého otevřené Maserati zaujalo, ale vyžádal si několik dodatečných úprav. Tehdy bylo auto přelakováno modrou barvou Blue Algisto Scuro, dostalo vyboulenou kapotu s otvory pro přívod a odvod vzduchu, tradičnější masku s logem, jiné čelní sklo a zdobené výdechy za předními koly. Avšak v době, kdy v Zagatu úpravy dokončili, politická situace v Argentině nebyla příznivá a Perón dokonce musel emigrovat do zahraničí. Objednávka proto byla zrušena.

Vůz si nechala sama automobilka Maserati a uskladnila jej až do roku 1958, kdy ho vystavila v Paříži. Znovu o něj projevil zájem politik, tentokrát zaměstnanec americké ambasády, Louis W. Schroeder. Auto si převzal v dubnu 1959 a krátce na to s ním jako divák vyrazil na čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans. O rok později otevřené Maserati znovu změnilo majitele. Ujal se jej podplukovník Sherod Santos sloužící Letectvu Spojených států amerických, v té době na francouzské letecké základně.

Santos si přímo u automobilky Maserati vyžádal přestavbu motoru, ale nebyl s provedenou prací spokojený, takže ji nechal opravit u francouzského specialisty. Když se vracel do USA, vzal si auto s sebou, ale potíže s motorem přetrvávaly. Později byl vůz prodán neznámému majiteli, od kterého se dostal do rukou George Sackmana z Kalifornie. U něj Maserati zůstalo 12 let a dostalo červený lak karoserie.

Dalším majitelem byl Angelo Ferro, opět z Kalifornie, který Maserati s karoserií od Zagata získal v roce 1980. Následujících 20 let vůz prakticky nepoužíval. V roce 2001 začalo jeho restaurování, které trvalo dva roky a práce měla na starost společnost Genoa Racing of San Francisco. V rámci restaurování bylo auto vráceno do specifikace Juana Peróna.

Zagatem karosované Maserati A6G/54 se po dokončení prací objevilo na Pebble Beach Concours d’Elegance v roce 2003. Poté v roce 2004 vyhrálo svou třídu na Quail Motorsports Gathering a v roce 2005 hlavní cenu na Concorso Italiano. O pár let později bylo Maserati prodáno britskému sběrateli, jenž jej v roce 2013 vystavil na Villa d’Este Concorso d’Eleganza a St. James Concours d’Elegance.

Koncem roku 2013 Maserati zamířilo do rozsáhlé sbírky průmyslníka Oscara Davise, kde se o něj starala společnost Leydon Restorations. V rámci péče auto dostalo správné palivové čerpadlo, přestavěné karburátory a opravený palivový systém a brzdy. Po úmrtí Davise začátkem loňského roku se prodej jeho sbírky, včetně Maserati A6G/54 2000 Spyder od Zagata, dostala do rukou aukčního domu RM Sotheby’s. Maserati bude vydraženo v rámci aukce v Monterey, která je naplánována na 19. a 20. srpna 2022. RM Sotheby’s zatím neuvádí odhad prodejní ceny.