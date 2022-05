Mostro Barchetta Zagato přichází sedm let po kupé, motory jsou od Maserati

Italská karosárna Zagato v roce 2015 představila unikátní kupé Mostro. O sedm let později nyní přichází s jeho otevřenou verzí Barchetta, která vznikne v omezeném počtu.

Mostro Zagato Powered by Maserati je plný název kupé, které italská karosárna Zagato představila na Concorso d’Eleganza Villa d’Este v roce 2015. Vytvořeno bylo jako oslava stoletého výročí automobilky Maserati a vzniklo v pouhých pěti exemplářích. Nyní, o sedm let později, Zagato představilo otevřenou verzi vozu, které říká Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati.

Za návrhem vzhledu vozu stojí viceprezident designu v Zagatu, Norihiko Harada. Design má odkazovat na historická otevřená Maserati, ale také na závodní lodě. A co se týče názvu auta, prezident společnosti Zagato, Andrea Zagato, k němu řekl: „Při pojmenování projektu jsme se inspirovali reakcí sira Stirlinga Mosse, když poprvé viděl Maserati Coupé. Řekl: ‚Krásné jako monstrum.‘ Právě tento oxymorón dobře vyjadřuje spojení brutální síly a filozofie krásy.“

Základem vozu je karbonové šasi MonoCell a čelní sklo je vsazeno v kompozitním rámu. Zadní ocelový pomocný rám je oporou pro zavěšení zadních kol, diferenciál, výfukový systém a palivovou nádrž. Motor je umístěn vepředu uprostřed, tedy za přední nápravou. Na výběr je mezi dvěma jednotkami od Maserati, konkrétně mezi atmosférickým vidlicovým osmiválcem o objemu 4,2 litru a přeplňovaným vidlicovým šestiválcem o objemu 3,0 litru. V případě výkonu hovoříme o 425 koních a 638 koních.

Umístěním motoru doprostřed bylo dosaženo rozložení hmotnosti vozu (1.200 kg) v poměru 50:50. Pohonná jednotka je spojena s šestistupňovou sekvenční převodovkou. O zastavení vozu se starají kotoučové brzdy od AP Racing, které jsou vepředu šestipístkové a vzadu čtyřpístkové. Kola Mostra Barchetty s centrální maticí mají průměr 19 palců a na přední nápravě obouvají pneumatiky o rozměru 255/40 R19 a na zadní 295/35 R19. Auto navíc není vybaveno elektronickou kontrolou trakce.

Nové Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati vznikne v pouhých pěti exemplářích, stejně jako jeho uzavřená verze před sedmi lety. Každý exemplář bude samozřejmě vyroben ručně a dle přesných specifikací zákazníka. Cenu společnost Zagato nezveřejnila.