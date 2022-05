Na prodej je Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport s karoserií od Zagata. Závodila v Mille Miglia

Alfa Romeo 6C se ve své první podobě 6C 1500 představila světu v roce 1925 na autosalonu v Miláně. Částečně vycházela z úspěšného závodního vozu P2 a o její pohon se staral řadový šestiválec SOHC o objemu 1.487 cm3. Verze 6C 1500 Sport se ve svých různých podobách představila v roce 1928 s upraveným motorem a o rok později byla v Římě odhalena Alfa Romeo 6C 1750, jejíž pohonná jednotka dostala objem zvýšený na 1.752 cm3.

Ve verzích Gran Sport a Super Sport měla Alfa Romeo 6C 1750 motor DOHC, většinou přeplňovaný kompresorem. Odhaduje se, že z milánské továrny Portello vyjelo celkem 257 exemplářů verze Gran Sport, rozdělených mezi série Series IV až Series VI. Na fotkách vidíte vůz ze Series V, který automobilka poslala ze své továrny do karosárny Zagato, kde byl dokončen jako verze Gran Sport. První majitel si tuto Alfu Romeo 6C 1750 Gran Sport Series V pořídil v říjnu 1931 za 65.000 lir.

V listopadu 1932 auto změnilo majitele a po měsíci znovu, kdy si jej pořídil Guido Ramella. Ramella svoji Alfu Romeo rovnou přihlásil do závodu Mille Miglia 1933 a s pořadateli si vyjednal, aby mohl na bok vozu namalovat bílé závodní číslo 65. Závod bohužel nedokončil, ale dobové dokumenty ukazují, že v sekci vedoucí ze Sieny do Říma byl Ramella druhý ve své třídě a dvanáctý celkově. Alfu Romeo ale zřejmě pořizoval pouze pro účast v závodě, protože do měsíce po Mille Miglii opět změnila majitele.

Následně vůz zřejmě změnil majitele ještě jednou, než se jej v červenci 1937 ujal Ital Giulio Osmani. Ten měl sídlo také v africkém Mogadišu, kam si cestu našlo i jeho auto. Později se tato Alfa Romeo dostala do Keni, kde se jí v polovině 60. let ujal britský zemědělský inženýr Ian Johnson, který v Keni pracoval pro britskou vládu. Johnson nenechal auto stát ladem a v roce 1966 jej nasadil do keňského silničního závodu Esso Trophy, ve kterém dojelo na prvním místě ve své třídě.

V roce 1980 se Johnson přesunul za prací do New Yorku, svoji Alfu Romeo proto nechal dopravit do své domovské Anglie. V roce 1983 pak vůz přepsal na svého syna. Od té doby až do roku 2012 Alfa Romeo byla uskladněna a nejezdila. Současný majitel ji koupil v roce 2015 a pustil se do citlivé renovace, v jejímž rámci chtěl vůz zachovat v co nejoriginálnějším stavu. Po kompletním odstrojení byly všechny komponenty pečlivě přestavěny a v případě potřeby znovu nalakovány. Zachován byl originální štítek na šasi od automobilky, stejně jako na několika místech Zagatem vyražené číslo karoserie.

Po renovaci se tato Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Series V vrátila na silnice, po kterých od té doby ujela téměř pět tisíc kilometrů. Momentálně je nabízena k prodeji prostřednictvím aukčního domu Sotheby’s, přičemž cena je stanovena na 1.650.000 liber, tedy na téměř 48 milionů korun. Je to hodně peněz, ale takové auto by bylo škoda znovu zavřít do garáže. Doufejme tedy, že se příští majitel nebude bát se svou Alfou občas vyrazit na silnice.