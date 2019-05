Unikátní MG Metro 6R4 pro legendární rallye Skupinu B je na prodej. Je skoro nové!

Skupina B je mezi motoristickými fanoušky pojem. Legendární skupina byla v osmdesátých letech vrcholem rallye scény, která dala světu dodnes fanoušky milované vozy jako Audi Quattro, Lancia 037 nebo Peugeot 205 T16. Jejich soupeřem bylo i dnes spíše méně známé MG Metro 6R4, jehož jeden z 200 postavených kousků je nyní na prodej.

Dražit se bude na aukci Silverstone Auctions konané při příležitosti akce Silverstone Classic, přehlídky závodních aut na slavném britském okruhu, jejíž letošní ročník se koná mezi 26. až 28. červencem. Vedle samotného auta kupující dostane též originální manuál nebo korespondenci a fotografie od původního majitele související s vozem.

Pořadatelé neuvádějí částku, ke které by se auto mohlo dostat, připomínají ale historii nabízeného kousku. Jedná se o vůz s číslem #189 z dvou set vyrobených, který nikdy nezávodil. I proto je dodnes ještě obalen v továrním vosku, na svém kontě má totiž pouhopouhých 11 ujetých kilometrů.

Koupil ho nejmenovaný nadšenec přímo od automobilky Austin Rover Group Ltd, a to 5. prosince 1986. Závodníkem však rozhodně nebyl, protože MG Metro 6R4 si přivezl do svého domu v hrabství Oxfordshire, kde zůstal do roku 1996, kdy se přesunul do muzea v Doningtonu. Tam zůstal vystaven až do roku 2002, kdy ho koupil současný majitel. Tehdy měl na svém kontě jen osm ujetých kilometrů.

Stávající majitel s ním další tři kilometry ujet jen při různých pojížďkách na výstavách. Prodávané MG Metro 6R4 je tak pořád v originálním stavu, dokonce ani nikdy nebylo nalakováno do závodních barev. I proto prodávající tvrdí, že vůz sice může být připraven pro rallye nebo rallyecross, jeho největší hodnota je ale právě v nízkém nájezdu a originálním stavu. Takové Metro 6R4 totiž může být jediné na světě.

MG Metro 6R4 je každopádně jeden z méně známých speciálů Skupiny B, možná i proto, že nikdy nedosáhlo výraznějších úspěchů. Britská automobilka British Leyland s ním chtěla navázat na slavnou rallye éru Mini, nejlepším výsledkem ale nakonec bylo třetí místo na Lombard RAC Rallye v listopadu 1985, a to hned v prvním závodě, do něhož byl nasazen. Tehdy jej porazily dvě Lancie Delta S4.

V dalších závodech se ale vůz už trápil, sužovaly ho hlavně technické problémy, které byly zřejmě důsledkem příliš rychlého vývoje. Navíc na rozdíl od konkurence nebyl poháněn přeplňovaným motorem, nýbrž atmosférickým vidlicovým šestiválcem o objemu tří litrů, který se též ukazoval jako nevýhoda.

A tak když byla Skupina B v průběhu sezony 1986 zrušena, bylo jasné, že se dětské nemoci už nepodaří vyřešit. Britský výrobce se z rallye následně stáhl, část postavených aut však zamířila do soukromých rukou. MG Metro 6R4 se tak v upravené formě ukazovalo na vybraných rallye nebo na rallycrossu. Brit Will Gollop se s ním dokonce v roce 1992 stal v divizi 2 rallyekrosovým mistrem Evropy. Jeho motor pak poskytl základ pro dvakrát přeplňovaný šestiválec Jaguaru XJ220.