V Japonsku se otevírá umělecká výstava oslavující původního tvůrce příběhu Initial D

V Japonsku byla zahájena umělecká výstava na počest 40 let umění produkovaného slavným spisovatelem a ilustrátorem jménem Shuichi Shigeno. Autor celosvětově rozšířeného příběhu Initial D začal psát dávno před uvedením tolik známého automobilového komiksu lokálně označovaného jako manga.

Manga Initial D se dočkala několika adaptací, seriálové zpracování ctí předlohu ilegálních automobilových závodů pravidelně konaných v japonských horách. Zfilmovaná verze se odehrává v prefektuře Gunma na ostrově Honšú, přičemž natáčené lokace odpovídají psanému originálu. Hlavním hrdinou je osmnáctiletý doručovatel tofu, který v sobě objevil skrytou vlohu pro závodění zhruba měsíc po obdržení řidičského průkazu.

Klasickému zrození imaginární automobilové hvězdy předcházely dřívější mangy datované až do roku 1983, příští rok tedy vypuknou oslavy 40. výročí tvorby oblíbeného umělce. Připomínkou se stává expozice retrospektivně mapující tři nejvýznamnější série Shigenových výtvorů.

Výstava začíná prvním úspěšným komiksem Bari Bari Densetsu, který pojednává o mladíkovi dospívajícímu na úpatí horských okresek od pouličního motocyklového hazardéra po profesionálního závodníka. Nápadně povědomá dějová linie vyšla mezi lety 1983–1991 v 38 svazcích.

Středobodem výstavy je část věnovaná Initial D. Sága o středoškolákovi v driftující Toyotě AE86 vycházela mezi lety 1995–2013, což je přesně o 10 let déle než Bari Bari Densetsu. Zážitky rozvozce tofu zachycuje 724 kapitol a 48 svazků. Licence na další zpracování do animovaných i hraných filmů se rozšířila do celého světa, čímž citelně nabobtnala mezinárodní fanouškovská základna. Přes 55 milionů prodaných kopií původního komiksu řadí Initial D mezi nejprodávanější série mangy v historii.

Poslední zastoupenou výstavní částí je sekce zaměřená na MF Ghost znovu popisující prostředí rychlých aut proháněných za limitem nejlépe dveřmi napřed. Animovaná verze má mít premiéru příští rok, do popředí se dostanou špičkové modely nejen japonské produkce. Aktuálně je v oběhu přes 3,2 milionu kopií MF Ghost, rostoucímu zájmu od roku 2017 možná pomohlo navázání na Initial D, pokračují stejné postavy a jiné není ani prostředí. Shigeno napsal několik dalších mang, vždy pojí ducha mládí se snahou vynikat nebo být nejlepší.

Otevřená expozice bude obsahovat rukopisy i originální ilustrace klíčových scén. Samozřejmostí je přidružený obchod se suvenýry, který bude prodávat upomínkové předměty včetně triček s motivy tofu a osvěžovačů vzduchu ve tvaru AE86. K dispozici jsou připraveny také podepsané výtisky Shigenových uměleckých děl (dostupné po objednání). Ceny se pohybují od 44 tisíc do 75 tisíc jenů (od 7.500 do 12.700 Kč) za kusově omezené výtisky.