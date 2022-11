Toyota představila koncept bZ Compact SUV, k produkční verzi by nemusel mít daleko

Automobilka plánuje uvedení pěti elektromobilů z rodiny bZ. Kompaktní crossover by mohl být jedním z nich.

Hlavní novinkou automobilky Toyota na právě probíhajícím autosalonu v Los Angeles byla premiéra nové generace modelu Prius. Kromě toho však japonská automobilka přivezla i koncept kompaktního elektrického crossoveru s označením bZ Compat SUV Concept, který by mohl být vizí budoucího produkčního modelu.

Koncept, který už na první pohled nejspíš nemá příliš daleko k produkční verzi, zaujme výrazným tvarováním karoserie. Vpředu vidíme nový světelný podpis, který navazuje na novou generaci modelu Prius. Příď navíc působí poměrně dynamicky a agresivně.

Video se připravuje ...

Z profilu jsou dobře patrné krátké převisy karoserie, které by v kombinaci s delším rozvorem měly zajistit dostatek vnitřního prostoru. Přední sloupek se zdá být poměrně tenký, směrem dozadu se však rozšiřuje a působí masivněji.

Záď je dynamicky tvarovaná, má zvláštně naznačený spoiler a brzdová světla napříč celou šířkou vozu. Zajímavým detailem je také třetí brzdové světlo v ploutvi na střeše, na které navazuje další světlo v difuzoru. Vůz tak celkově působí dynamicky, při jeho vývoji však automobilka kladla vysoké nároky i na aerodynamiku. Ostatně nejspíš i proto vidíme zapuštěné kliky a aerodynamicky tvarovaná zrcátka.

Kabina sází na minimalistický a značně futuristický design. Místo klasického volantu dostal koncept nevšední knipl, za kterým vidíme digitální přístrojový štít. Ten je tvořen prohnutým displejem s moderní grafikou a opět vystupuje nad volant, aby usnadnil výhled z vozu.

Prohnutý displej s moderní grafikou ale tvoří také obrazovkou infotainmentu, pod kterou jsou kapacitní tlačítka. Volič převodovky pak tvoří jednoduchý sloupek v přední části středové konzole. S ovládáním vozu by však posádce měl pomoci i asistent Yui, fungující na principu umělé inteligence a reagující na hlasové povely.

Koncept bZ Compact SUV Concept je zatím pouze designovou studií, ke které automobilka neprozradila žádné technické parametry. Automobilka nicméně prozradila, že plánuje nabídnout pět modelů v rámci elektrické modelové řady bZ.

Toyota tak již na řadě trhů nabízí elektrický SUV model bZ4X, dostupný také v Česku. Elektrický model bZ3 je zatím dostupný pouze v Číně, podle spekulací by se však mohl časem dostat i do Evropy. Ke konceptu bZ Compact SUV zatím automobilka nespecifikovala žádné detaily, design však celkově odpovídá stávajícím modelům řady bZ, takže je pravděpodobné, že do produkční podoby nebude mít daleko.