V Praze byl otevřen nový showroom nejluxusnější automobilky světa

Rolls-Royce do Česka oficiálně vstoupil v roce 2016. České zastoupení této exkluzivní automobilky, jež spadá pod společnost CarTec Group, tehdy otevřelo svůj první a jediný showroom v pražském hotelu Intercontinental. Ten ovšem již několik let prochází celkovou přestavbou, dealerství se tudíž přesunulo do těsného sousedství autosalonu BMW CarTec v pražských Strašnicích.

Showroom byl ovšem loni v září kvůli kompletní rekonstrukci oficiálně uzavřen. Práce nakonec trvaly zhruba jedenáct měsíců, což bylo déle, než se původně plánovalo. Proměnou ovšem prošel nejen vnitřek včetně zázemí, ale také prostor venku, který zdobí nové dveře se soškou Spirit of Ecstasy, jež připomínají masku chladiče těchto superluxusních britských vozů. Náklady se vyšplhaly na zhruba 25 milionů korun.

Nový showroom značky Rolls-Royce v Praze • Rolls-Royce Praha

Uvnitř showroomu je prostor až pro tři vozy, přičemž nechybí ani speciální místnost, v níž si zákazníci mohou vybrat některý z exteriérových laků, typů čalounění a dekorů, barev kůže a prošívání. Tento prostor slouží jako první seznámení s nepřebernými možnostmi značky. V případě zájmu je totiž možné navštívit přímo továrnu v Goodwoodu a finální doladění specifikace provést tam.

Pražský showroom je teprve čtvrtým v kontinentální Evropě, který odpovídá nové korporátní identitě. Zastoupení v hlavním městě vedle českého trhu obsluhuje také ten slovenský. Vozy Rolls-Royce ovšem z Prahy míří do celého světa.

Zdejší filiálka se navíc již od svého založení pravidelně pohybuje mezi nejlepšími dealerstvími. Ostatně letos si Češi ze Singapuru odvezli ocenění „Global Dealer of the Year“, když první příčku obsadili společně se společností AGMC, dealerem v Dubaji.