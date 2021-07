Víte, že Chevrolet kdysi postavil čtyřmístnou Corvettu? Chtěla konkurovat luxusnímu Fordu

Chevrolet Corvette léta platit za sporťák s motorem vpředu, dostupný ať už jako roadster nebo kupé. To se změnilo až se současnou, osmou generací, která se proměnila do podoby superauta s motorem uprostřed. Už v minulosti však vznikly různé návrhy, které by koncepci Corvette zásadně proměnily.

Jeden z takových projektů automobilka nyní připomíná, a to prostřednictvím několika snímků zveřejněných na Instagramu designérského oddělení koncernu General Motors, do něhož Chevrolet spadá. A ty dokazují, že už v šedesátých letech se pracovalo na možnosti čtyřmístné Corvette!

Za myšlenkou údajně stál tehdejší šéf skupiny aut a trucků v GM Ed Cole. Inspirací měla být tehdejší Ferrari s konfigurací 2+2. Pod tvary se podepsal designér Larry Shinoda, autor druhé generace Corvette.

Projekt čtyřmístné „Vette“ se zrodil v roce 1962, kdy se teprve připravoval příchod druhé generace tohoto vozu. Právě jeho design čtyřmístný vůz využíval, odlišoval se však siluetou střechy nebo prodlouženým rozvorem. Ten činil 2.642 mm, o 152 mm více než u výchozího kupé. Obě změny logicky souvisely s vytvořením prostoru pro zadní cestující, kterým nastupování měly usnadnit i delší dveře. Jeden ze zveřejněných snímků přitom dokazuje, že se dozadu měli vejít i dospělí.

Cílem při vzniku tohoto projektu bylo lépe konkurovat Fordu Thunderbird, dostupného v té době ve dvoumístné i čtyřmístné konfiguraci. To byla přitom zvláštní myšlenka, když zvážíme, že Thunderbird byl primárně prezentován jako luxusní automobil, zatímco Corvette jako sportovně laděná.

Možná právě sportovnímu charakteru Corvette nakonec tato vize nikdy realizována nebyla a čtyřmístný prototyp byl údajně nakonec sešrotován. Už samotnému designérskému oddělení se nápad nelíbil, autor pak dával k dobru historku, kdy při prohlídce prototypu jeden z vysoce postavených manažerů uvízl na zadních sedadlech, když se přední sedačka zasekla.

Čtyřmístné provedení Chevroletu Corvette C2 tak realizováno nebylo, to však neznamená, že by myšlenka takové Vette byla v následujících letech zcela opuštěna. Na bázi třetí generace totiž vznikl i čtyřdveřový model. GM si na začátku osmdesátých let údajně nechalo postavit až šest takových kousků, kterým chtělo zkoušet zákaznický zájem o takové provedení. Jak se ale podle všeho ukázalo, zájem by byl malý. To když se dnes mluví o Corvette SUV, bude patrně ochota zákazníků o realizaci takového auta jiná. A tak se po desetiletích čtyřmístné Corvette možná přece jen dočkáme...