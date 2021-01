Corvette se má stát samostatnou značkou. Nabídne SUV?

Corvette je dnes už legendou, její první generace se začala vyrábět už v roce 1953 a dnes je tu již její osmá generace. Za desítky let si vydobyla renomé, které se však Chevrolet nebál narušit a v nejnovější generaci přeměnil legendární sporťák v supersport s motorem uprostřed. A nyní v Detroitu uvažují ještě nad dalším porušením tradic.

Už delší dobu se hovoří o tom, že by Chevrolet osamostatnil značku Corvette, a to v rámci snahy o rozšíření její nabídky. Před dvěma lety se v této souvislosti mluvilo o nabídnutí SUV s logy a charakterem Corvette, což jsou spekulace, které nyní zesílily. A to po letošní prezentaci automobilky General Motors na výstavě elektroniky CES, při níž se za zády Mikea Simcoeho, designového šéfa automobilky, objevilo i něco, co nápadně připomíná právě SUV s tvary Corvette.

Že se něco takového chystá, potvrzují i zákulisní zdroje agentury Bloomberg. Ty tvrdí, že General Motors skutečně zvažuje rozšíření řady Corvette s tím, že tomuto plánu se uvnitř automobilky říká Projekt R.

Zákulisní zdroje, které chtějí kvůli prozrazení citlivých informací zůstat v anonymitě tvrdí, že se přitom pracuje na různých cestách, jakými se při expanzi řady Corvette vydat. Designéři údajně rozpracovali několik návrhů, cílem je přitom spojit charakter Corvette, tedy vůz se sportovním stylem a sportovními jízdními vlastnosti, s vlastnostmi hodícími se více pro každodenní ježdění, jako je komfort nebo prostorný interiér. I s ohledem na spojení těchto protichůdných charakterů se zdá, že GM by skutečně rádo jméno Corvette využilo i pro blíže nespecifikovaný crossover.

V automobilovém průmyslu by přitom takový krok nebyl v ničem nový. Vždyť konkurenční Ford rozšířil nabídku slavného Mustangu o elektrický crossover Mustang Mach-E, který využívá osobitého designérského stylu známého ze slavného pony caru. Chevrolet navíc vidí úspěch jiných sportovních nebo dokonce supersportovních SUV, jako je třeba Lamborghini Urus, a tak by si rád z tohoto koláče také ukousl.

Pokud Chevrolet na Corvette SUV skutečně pracuje, dočkáme se ho podle zákulisních zpráv nejdříve v roce 2025. Bohužel však v jeho případě nepočítejme s vidlicovým osmiválcem, který se pro Corvette stal v posledních letech charakteristický. Místo toho by SUV použilo čistě elektrický pohon, což ostatně naznačila i sama prezentace GM na CES. Všechny naznačené modely jsou totiž součástí plánů koncernu na expanzi na poli elektromobilů. Šlo by tedy vlastně o konkurenci pro zmíněný Ford Mustang Mach-E.

Myšlenka rozšíření nabídky Corvette o další model přitom není nová, ba naopak. Podle zákulisních zpráv se o této možnosti diskutuje už dvacet let. Na realizaci myšlenky ale dosud nedošlo.