Víte, že Škoda postavila Yetiho jako pick-up? Prohlédněte si další méně známé verze

Yeti je totiž prvním masově vyráběným SUV značky. Navíc šlo o oblíbený model, v letech 2009 až 2017 se prodalo přes 630 tisíc exemplářů.

Produkční Škodě Yeti předcházela trochu nezvykle hned dvojice konceptů. První se veřejnosti představil na ženevském autosalonu roku 2005. Modrá studie přitom navazovala na předchozí koncept Roomster a rozvíjela určité části zamýšleného designového jazyka značky Škoda. A protože ohlasy byly pozitivní, pustila se automobilka do vývoje sériové verze.

Ještě než vznikla, ukázala česká značka druhou designovou vizi. Stihla to také v roce 2005, tentokrát ovšem auto prezentovala na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde odhalila provedení v oranžové barvě s odnímatelným dílem střechy nad předními sedadly a skládací plátěnou střechou nad zadními sedačkami.

Obě studie zaujaly i několika neobvyklými nápady, o nichž tehdy škodováčtí konstruktéři uvažovali. Koncepty například měly jediný stěrač, který byl ukryt v pravém čelním sloupku, páté dveře byly dvoudílné a spodní část, která se sklopila do roviny s podlahou, mohla sloužit jako lavice na sezení. Dále tu byla například chlazená nádržka na vodu ve středové konzoli, vyjímatelná navigace a u oranžového konceptu se dala zadní sedadla složit do roviny s podlahou tak, že vznikla rovná ložná plocha.

V roce 2009 konečně dorazila produkční verze. Design jasně navazoval na oba koncepty, oproti nim byla však sériová varianta větší a prostornější. Platformu sdílela s Octavií.

U zákazníků měl nový Yeti úspěch, proto ve škodovce přemýšleli, jestli by nestálo za to rozšířit nabídku na další karosářská provedení. Tak se zrodil pick-up, jehož existenci dlouhé roky automobilka tajila. Yeti s korbou vznikl na přelomu let 2012 a 2013 a konstrukčně je vcelku neobvyklý. „Přední část byla v podstatě beze zbytku převzata ze sériového modelu, zadní platforma, včetně nápravy, odpružení a zavěšení, pocházela z Volkswagenu Caddy Max. Panely karoserie v zadní části samozřejmě ušili designéři na míru tomuto provedení,“ říká Martin Kadlec z Centra vývoje zkouškových karoserií Škoda Aauto, který se na vývoji podílel.

Výsledkem byl pick-up vybavený motorem 2.0 TDI o výkonu 125 kW s pohonem všech kol a výrazně delší karoserií. Zatímco klasický Yeti měřil na délku 4223 mm, pick-up dosahoval délky 4876 mm, přičemž většina z tohoto navýšení šla na vrub prodlouženému rozvoru - z 2578 mm na 3006 mm -, část i protaženému zadnímu převisu. Ložná plocha byla dlouhá 1936 mm a široká 1170 mm, hloubka korby činila 625 mm. Jakkoli byl výsledek praktický, sériové výroby se nakonec nedočkal.

Přesto se Yeti v jedné prodloužené verzi vyráběl. Dorazila s modernizací modelu v roce 2013 a určena byla výhradně pro čínský trh. Zákazníci v Číně si totiž potrpí na podélný prostor na zadních sedadlech, neboť se často nechávají ve svých autech vozit, a tak se tu rozvor natáhl na 2638 milimetrů, což je o 60 víc než u běžného provedení. A když už jsme u zvláštních verzí, za zmínku stojí také koncept Yeti Xtreme představený roku 2014 na známém GTI srazu u jezera Wörthersee.