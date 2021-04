Začínáme s karavaningem: Přinášíme nezbytné minimum pro začátečníky!

Jestli něco zažívá v posledních letech boom, je to rozhodně karavaning. Lidé se do něj vrhají s vervou ne nepodobnou japonským kamikadze. Stejně jako kdysi oni ve čtyřicátých letech minulého století můžou tvrdě narazit. „Nepodcenit pořizovací cenu vozu - u nového ani ojetiny. Alespoň deset až patnáct procent ceny je ideální mít coby rezervu na doplňkovou výbavu, která v základu chybí. Jako jsou solární panely, nádobí, ložní prádlo, kabely, hadice či kempinkový nábytek,“ radí Jan Bordovský, zakladatel a předseda Asociace kempování a karavaningu ČR, s nímž jsme přichystali Karavaningové desatero. Kdy je vhodná doba na pořízení obytného auta? Na co si dát pozor při koupi ojetého karavanu? Nebo jaké jsou možnosti celoročního parkování?

Svět motorů 10/2021

Karavaningové desatero aneb co nepodcenit

U koupě nového vozidla myslete na to, aby byl zajištěn servis a záruční úkony co nejblíže k bydlišti. U ojetých karavanů pak nepodceňujte zevrubnou kontrolu obytné nástavby – zvlášť důležitá je těsnost spojů kvůli vlhkosti stěn. Stejně tak se vyplatí udělat si revizi plynové soustavy i elektřiny. Nepodceňujte pořizovací cenu vozu – u nového ani ojetiny. Alespoň 10 až 15 % ceny je ideální mít coby rezervu na doplňkovou výbavu, která v základu chybí. Jako jsou solární panely, nádobí, ložní prádlo, kabely, hadice, kempinkový nábytek a tak podobně. Nebojte se obrátit na odborníky, již si sice účtují poplatky, ale vědí, co dělají. Časté snahy o vlastní přestavby bez fortelu a elementární znalosti různých norem a předpisů přinášejí nebezpečné instalace. Třeba špatné instalace elektrických či plynových zařízení nebo nevhodných lepidel na solární panely mohou v případě karambolu skončit tragicky. Vezměte v potaz měnící se požadavky na uspořádání interiéru – u páru i rodiny s ratolestmi se rychle mění požadavky na lůžka, cestování se zvířaty, úložné prostory. Je tak třeba počítat s tím, že do každé životní etapy se hodí jiné vozidlo. S architekturou interiéru souvisí i to, kdy vozidlem jezdíte. Jestli v sezoně (jaro až podzim), nebo rovněž v zimě. Podle toho se pak klade důraz na zimní výbavu. Mezi ni patří zateplené nádrže, kvalita izolace, dvojitá podlaha, pohon 4x4 a podobně. Karavaning vyžaduje aktivní přístup: být pořád ve střehu – hledat cestu s místem na spaní, zbavit se odpadu a tak podobně. Takže nic pro „ořezávátka“. V karavanu je všechno vidět, slyšet i cítit. Týká se to převlékání, hygieny i používání toalety. Posádka si musí být opravdu blízká. Proto dost záleží na typu vozidla. Před nákupem si obytný vůz několikrát vyzkoušejte v půjčovně – nejlépe různé typy a zjistit, co vám nejvíce sedí. Vyřešte celoroční parkování vozu. Kam patří stodolové stání, hlídané garáže a haly, hlídaná parkoviště, přístřešky a konečně hlídaná nekrytá parkoviště. Shánějte vozidlo nejlépe (nové i ojeté) na podzim a začněte s cestováním na jaře, kdy má člověk před sebou celou sezonu s pěkným počasím a vhodnými podmínkami pro seznámení s vozem i obecně pravidly kempování.

Bez respektu nebude svoboda

Česko tradičně představuje jeden z ostrovů karavanistické svobody. Na rozdíl od jiných evropských států, kde rostou zákazy jak křemenáče po dešti. „Přesto i u nás je řada karavanistů, kteří zajíždějí do lesů, rozdělávají ohně, kempují v chráněných krajinných oblastech či vylévají odpadní nádrže,“ uvádí Jan Bordovský. Kdo je tím viníkem? „Dost se to týká především majitelů malých a často podomácku přestavěných obytných dodávek, které nemají nádrže na odpadní vodu ani toaletu. Bohužel jedou hluboko do přírody a současně veškerý odpad a výkaly nechávají tam,“ mrzí Jana Bordovského s tím, že právě tahle neúcta k přírodě vede k restrikcím. I proto Asociace kempování a karavaningu vydala Etický kodex kempaře, jenž shrnuje patnáct elementárních pravidel a doporučení.

Co říká Etický kodex

Po mém kempování nic nezůstane: Místo, na kterém kempuji, po sobě zanechávám minimálně ve stejném, ne-li lepším stavu. Nezanechávám po sobě odpadky, psí exkrementy, vylitou toaletu a podobně.

Neobtěžuji ohněm: Pokud griluji či zakládám oheň, ujistím se, že je to na daném místě bezpečné, povolené a že to mému okolí nevadí. Neobtěžuji sousedy kouřem. V případě nouze mám oheň čím uhasit. Při odjezdu se přesvědčím, že je ohniště uhašeno.

Nenechávám běžet motor na místě: Pokud startuji vozidlo, pak jen proto, že odjíždím. Nespouštím v kempu motor kvůli dobíjení baterie ani zahřívání. Neobtěžuji sousedy hlukem ani spalinami z motoru či elektrocentrály.

Vím, kam s odpadní vodou a WC: Pokud je v místě toaleta, vždy ji udržuji v čistotě a nevylévám do ní jakékoli věci, které tam nepatří. Důsledně hlídám, kam vylévám chemickou toaletu. Odpadní vodu a splašky nikdy nevylévám pod karavan ani na místo, které není k tomu určené.

Děti a psi na bezpečném místě: Pokud mám s sebou děti nebo čtyřnohé společníky, vybírám pro jejich hraní a pohyb vhodný a bezpečný prostor, kde nebudou rušit ostatní kempaře.

Respektuji soukromí druhého: Nenarušuji komfortní zónu ostatních. Nechodím zkratkou přes parcelu sousedů, respektuji právo na soukromí a intimitu ostatních.

Dřevo beru s rozmyslem: Pokud se rozhodnu využít dřeva v okolí k táboráku, využiji jen takové množství, které je nezbytné. Myslím i na budoucí kempaře a nikdy nekácím živé stromy!

Víte, že...

… letos v lednu Portugalsko zakázalo kvůli problémům s odpadem v přírodě volné kempování?