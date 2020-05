Dovolená s karavanem je velkým lákadlem, zároveň ale pro mnohé velkou neznámou. Na co si dát při půjčování karavanu pozor? A co si vzít na takovou dovolenou?

Dovolená karavanem je stále oblíbenější. I kvůli pandemii koronaviru se navíc dá navzdory postupnému uvolňování cestování do zahraničí předpokládat, že letos karavaning přiláká ještě více zájemců. Zároveň je ale karavan pro mnohé velkou neznámou. Na co si tedy dát pozor, jak vybírat karavan a co si vzít s sebou na tento typ dovolené? Nejen na tyto otázky jsme se rozhodli odpovědět.

Od vestavby po alkovnu

Také obytné automobily se dělí do několika typů, a to nejen podle velikosti. Určitým základem je vestavba, kdy prvky obytného automobilu jsou instalovány v klasické dodávce. Vedle externích výrobců najdeme takové auto třeba v nabídce Volkswagenu – model California nebo Mercedesu (Marco Polo). Výhodou jsou kompaktní rozměry a s tím i související slušné jízdní vlastnosti (z hlediska manévrovatelnosti). S kompaktností ale zároveň souvisí i omezený vnitřní prostor.

Toto negativum znamená, že mnozí milovníci karavaningu raději sahají po přestavěných obytných vozech. Buď je tady tzv. alkovna, zřejmě nejtypičtější obytný vůz, s pevným spaním nad kabinou. Jejich výhodou je už slušný vnitřní prostor, díky němuž se sem vejde třeba až sedm osob. Ideální jsou tak pro rodiny s dětmi. Vyšší výška ale už může omezit parkování, těmto vozidlům navíc obvykle chybějí přední otočné sedačky, což omezuje využití kabiny.

Vysokou výšku „alkovny“ řeší polointegrovaná obytná vozidla, která jsou nižší, postele už nemají nad předními sedadly, respektive je mají výsuvná ze stropu. Díky nižší karoserii se sníží spotřeba paliva, zároveň je však při vysunutí postelí dolů omezen vnitřní prostor.

Alternativou jsou k nim integrovaná obytná vozidla, která vznikají už kompletním přepracováním výchozího vozidla, z něhož zbude víceméně jen podvozek. Takové karavany bývají luxusní a komfortnější, s čímž souvisí jejich vyšší cena. Stahovací postel pak zpravidla nezasahuje do jídelního prostoru, je však nutné sklopit sedačky.

Jaký typ zvolit?

Podobně jako u ubytování v hotelích i při dovolené v karavanu platí, že existuje nabídka pro všechny. I karavany najdete jak ty nejdostupnější, tak ty luxusní s všemožnou výbavou. Proto se při výběru neorientujte jen podle ceny, ale i podle toho, co které auto (nebo která půjčovna) nabízí.

Co se týče samotné výbavy karavanů, orientujte se jak podle vybavení vozidla (klimatizace, tempomat, navigace, parkovací kamera, síla motoru), tak podle vnitřní výbavy (televize, lednice, druh topení, WC, sprcha). Rovněž si dejte pozor na to, zda k půjčenému karavanu dostanete také kempingové vybavení (židličky, stolek, nádobí, chemie do WC), nebo zda si jej budete muset sehnat ze svých zásob.

Při výběru se také zamyslete nad tím, jak dovolenou v karavanu hodláte vlastně trávit. Jestli chcete hodně cestovat, vyplatí se vestavěný karavan typu VW California, s nímž budete z kempu snadno vyrážet do okolí. Naopak jestli hodláte zůstat na jednom místě, berte klidně větší karavan. Podle druhu kempu se pak též rozhodneěe, zda potřebujete WC a sprchu, nebo zda se bez nich obejdete.

A i když vyberete typ vybavený WC a sprchou, pamatujte, že většinou jde spíš o nouzovky. Nejen kvůli omezenému prostoru, s použiváním toalety a koupelny souvisí pár nutných úkonů. V prvé řadě musíte kazetu chemického WC vyprázdnit pouze na místech k tomu speciálně určených (nebojte, v kempech jsou na toto připraveni) a upozorňujeme, není to úplně hezká práce... Sprcha zase potřebuje vodu (přípojky znovu najdete v kempech, nádrž v karavanu ale většinou pár dní vydrží), čas od času musíte samozřejmě vypustit tu odpadní.

Jaký řidičský průkaz na karavan?

Často diskutovaným tématem v souvislosti s karavanováním je skupina řidičáku, který je pro tento druh vozidla potřeba. Ve skutečnosti je ale tato problematika mnohem jednodušší, než se může zdát.

Zvolíte-li obytné vozidlo, takřka vždy si vystačíte s řidičskou skupinou B. Naprostá většina obytných vozidel na trhu se totiž vejde do 3,5 tuny, díky čemuž na ně stačí běžný řidičský průkaz pro osobní automobily. Jen je nutné dávat pozor na nosnost, abyste po naložení bagáže nepřekročili onu hranici 3,5 tuny. Což se může stát opravdu velmi snadno - vzhledem k hmotnosti obytné výbavy a doplňků nezbývá pro užitečné zatížení zdaleka tolik, kolik byste od dovolenkového vozu často s obřími garážemi v zadní části (něco jako gigantický zavazadlový prostor, kam v pohodě schováte třeba i skútr nebo zmíněný zahradní nábytek) možná čekali. A když vás pak všetečná hlídka převáží, o dovolenkovou zábavu máte postaráno.

Jestliže však zvolíte obytný přívěs, už je to složitější. Pokud má přívěs maximální přípustnou hmotnost 750 kg a maximální přípustná hmotnost celé soupravy nepřesahuje 4.250 kg, pořád vám stačí béčko. Stejně jako v případě, že přívěs má více než 750 kilogramů a celá souprava nepřesáhne hmotnost 3.500 kg.

Těžší přívěs nad 750 kilogramů při zachování celkové hmotnosti soupravy nejvýše 4.250 kilogramů můžete táhnout pouze v případě rozšířeného řidičáku BE (B96), jehož výhodou je fakt, že pro jeho získání stačí zvládnout jen závěrečnou jízdu. Není tak potřeba projít celým výcvikem.

To jízdy i teorii už musíte zvládnout při získání řidičského oprávnění B+E. Zase ale dostanete možnost řídit auto s karavanem o maximální hmotnosti 7.000 kg. Přívěs ani tažné vozidlo při tom však nesmí překročit hranici 3.500 kg.

Co vzít s sebou?

Stejně jako každá jiná dovolená i dovolená v karavanu žádá pečlivou přípravu, neznalí věci už mohou být překvapeni tím, co vlastně vzít s sebou. Každý karavanista má svůj seznam, určitě by v něm ale vedle naprostých samozřejmostí neměl chybět otvírák na konzervy, utěrka (a hadr), základní sada nádobí (hrnce, talíře a sada příborů), zápalky nebo zapalovač, houbička na nádobí a toaletní papír.

Dobrou radou je nezapomenout si lavor na vodu. Ten se může hodit jak při samotném mytí nádobí, tak třeba při přenášení špinavého nádobí v rámci kempu. Přece jen je výhodnější si mýt nádobí někde v umývárně kempu než přímo v obytném autě. Odpadní trubky se snadno zanesou, což může vést k nelibému odéru. Nezapomeňte tak ani na prostředky na mytí nádobí, nebo alespoň vlhčené čistící utěrky.

Co se pak týče samotné vody, tak je jistě výhodnější než brát balíky plastové vody využít nádrž, kterou bývají karavany vybaveny. V takovém případě se ale musíte postarat o to, aby se voda v této nádrži nezkazila. Řešením je použít speciální houbičku s čistými ionty stříbra chránící vodu před znečištěním, kterou zkrátka jen vhodíte do nádrže. Dáte za ní něco přes tisícovku.

Pokud si pak hodláte v karavanu vyvářet, rozhodně se pořád vyplatí si sebou vzít co nejméně nádobí, už jen pro ušetření místa. Nejedete-li do kempu nebo nemáte-li solární panel, zapomeňte na různé elektrické vychytávky jako tyčový mixér. Pár hrnců bude zkrátka stačit, stejně jako několik skleniček – oblíbený hrnek na kafe nechte raději doma. Při jízdě nádobí v karavanu všemožně cinká, a tak je jistě dobrou volbou vzít si raději plastové nádobí. Pokud se však bez skleniček nebo keramických hrnků neobejdete, obalte je před cestou třeba do ubrousků nebo utěrek. Při dlouhých přesunech vám ticho na palubě přijde vhod.

Rozhodně ale myslete minimalisticky. Balte tak jen opravdu to, co využijete, co se týče oblečení nebo obuvi. Potraviny pak můžete koupit až cestou nebo v cílové destinaci. Tyto rady se hodí už jen proto, že nebudete muset řešit již zmíněnou hrozbu překročení maximální povolené hmotnosti vozidla. Velice snadno totiž překročíte zmíněný limit 3,5 tuny.

Co nezapomenout před cestou?

Pečlivou přípravu si žádá každá dovolená, pokud však vyrážíte karavanem, musíte myslet i na jistá specifika jízdy s obytným vozem. Vyrážíte-li do zahraničí, určitě nezapomeňte si zjistit, jaké rychlostní limity se na váš obytný vůz vztahují. To samé platí pro dálniční poplatky, které mohou být pro karavan specifické.

Při balení pak myslete na to, že v karavanu je snad ještě důležitější rozmístění zavazadel než v osobním autě. Základní radou je dávat těžké věci co nejníže a lehké nahoru, což má pozitivní vliv na snížení těžiště vozidla.

Před jízdou pak zkontrolujte, zda jsou všechna okna i skříňky dobře zavřené a markýza složená. Ukliďte všechny volně ležící věci a ujistěte se, že je odpadní nádrž dobře zavřená. Pokud pak máte spotřebiče běžící na plyn (klimatizace či topení), vypněte je. Pozorně prohlédněte hořák, malý plamínek totiž snadno přehlédnete. Vyplatí se také vyprázdnit WC kazetu. U některých typů pak můžete zapomenout na zatažení stabilizačních nožiček. Když na ně neupozorňuje žádná kontrolka a vy se s vysunutými nožičkami rozjedete... To pak budete mít další milou dovolenkovou historku.

Co udělat, když dojedete na místo?

Dovolená s karavanem si žádá také správné místo na zastavení. Ať se rozhodnete spát v kempu, či někde na volném prostranství, vždy zvolte rovnou plochu. Jakýkoliv větší náklon by se mohl stát následně nebezpečným. Nezapomeňte pak zatáhnout ruční brzdu, ideálem je samozřejmě využít i nějakých klínů. Jedete-li do kempu a potřebujete elektrickou přípojku, dopředu si zjistěte, zda je ještě nějaká volná. Při následném parkování pak myslete na to, jak dlouhý máte kabel a zda k přípojce dosáhne.

Jestliže pak vytahujete markýzu nebo stavíte předstan, myslete na hrozbu případného silného větru. Markýzu tak raději na noc zase stáhněte, stan zase zajistěte. V tomto směru se také hodí myslet na to, abyste před stanem či markýzou neomezovali ostatní hosty kempu. Obvyklým zvykem v kempech je pak parkování v jednom směru, tedy nikoliv vchodem naproti vchodu do karavanu souseda, což zajistí alespoň trochu soukromí.