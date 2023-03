Zamíří ostrý Mustang GT3 na běžné silnice? Šéf Fordu to naznačil

Závěrem minulého týdne jsme zveřejnili fotky, video a informace k novému okruhovému Fordu Mustang, který je připraven pro závodní třídu GT3. Jde o jednu ze šesti závodních verzí, jež na základě stávající generace modelu vzniknou. Vůz sice ještě neměl oficiální premiéru, ale to nezabránilo značce zveřejnit pár záběrů z testování.

Oficiální informace o technice ještě nebyly zveřejněny, ale na fotkách i videu je zřetelné, že se zapracovalo na aerodynamice vozu, včetně zadního přítlačného křídla uchyceného po stranách zadního okna. Pod kapotou se očekává upravená verze pětilitrového osmiválce, který je k dostání i v silniční verzi Mustangu.

Video se připravuje ...

Jim Farley, šéf Fordu, na svém Twitter účtu naznačil, že by se finální závodní verze Mustangu GT3 mohla dočkat také silničního provedení. Sdílel video z testování okruhového speciálu a k tomu připsal jednoduchou otázku: „Máme postavit silniční verzi?“ Na příspěvek dostal stovky odpovědí, mnoho z nich souhlasných.

Pravda, nemusí to znamenat vůbec nic, ale myšlenka na závodní Mustang pro silnice evidentně v automobilce existuje. A pokud je jí zřejmě nakloněn i šéf značky, je větší šance, že by se něco takového mohlo dostat do výroby. Obzvlášť, pokud se najde dost zájemců, kteří zamávají svými peněženkami.

Pokud si Farley někam dělá čárky za každou kladnou odpověď, pak přidáváme i tu svoji. Je málo pravděpodobné, že by se silniční verze Mustangu GT3 kdy dostala do Evropy, i kdyby vznikla, ale dokud taková auta existují alespoň někde na světě, jsme spokojení.