Ford Mustang sedmé generace přijíždí s upravenou V8, výraznějším designem a digitálním interiérem

Design sedmé generace Mustangu by měl dodat moderní ostrost jeho klasickým tvarům, inspirovaným historiím. Přední část, ovlivněná designem šedesátých let, nově zaujme nízkou horizontální linkou třídílné kapoty, která opticky navazuje na nové LED světlomety. Výrazná maska chladiče i tvary nárazníku zůstaly, automobilka však vylepšila i bezpečnost pro případ srážky s chodcem.

Vůbec poprvé přitom každý model řady Mustang nabídne specifické přední partie. Například model GT má větší otvory v masce chladiče, usnadňující nasávání vzduchu, což umožnilo dosáhnout i vyššího výkonu. K optimalizaci aerodynamiky navíc přispěly i nové průduchy v kapotě a opomenout nelze ani přepracovaný přední splitter.

Video se připravuje ...

Designéři také upravili linii střechy, zkrátili zadní převis a rozšířili zadní blatníky, aby zdůraznili sprinterský postoj vozu a tradiční sílu modelu Mustang. Přepracovaná záď pak zaujme novými svítilnami s charakteristickým třídílným designem, zatímco v nárazníku je přepracovaný difuzor, zlepšující aerodynamiku vozu.

Kromě karosářského provedení Fastback se nový Mustang představuje tradičně také jako kabriolet, který láká na svobodu pod otevřeným nebem. K odjištění látkové a plně polstrované střechy stačí uvolnit středovou západku, kompaktní konstrukce střechy v kombinaci s nezávislým zavěšením všech kol pak slibuje více místa v zavazadelníku, kam se vejdou až dva golfové bagy.

Vůz bude možné lakovat ve 12 barevných variantách, včetně tří nových odstínů: modré Ember, modré Vapor a žluté Splash. Zákazníci navíc dostanou na výběr z několika odstínu brzdových třmenů Brembo, ozdobených logem Mustangu, a ze dvou nových vzorů 19“ kol z lehké slitiny.

Digitální důraz na řidiče

Kromě modernizovaného exteriéru přináší nová generace Fordu Mustang také výrazně přepracovanou kabinu, která působí výrazně moderněji. Věrní fanoušci si ale všimnou, že přišla o charakteristickou „dvoukapličku“ na palubní desce.

Místo ní se v interiéru objevil nový skleněný středový panel, který kombinuje 12,4palcovou digitální přístrojovou desku s konfigurovatelným zobrazením a 13,2 palcovou středovou obrazovku infotainmentu SYNC4, lehce natočenou směrem k řidiči. Nový Mustang by měl díky novému rozhraní nabídnout ještě širší možnosti individualizace, nechybí ovšem ani přednastavené režimy v závislosti na jízdních módech. Ani Mustang se však bohužel nevyhnul ústupu klasických fyzických tlačítek, jejichž funkce se nově ovládají pouze přes dotykový panel. A to včetně ventilace.

Součástí interiéru je tradičně ambientní osvětlení, které si zákazníci mohou přizpůsobit vlastnímu vkusu, automobilka ale zapracovala také na povrchové struktuře materiálů, které byly vyvinuty pouze pro Mustang. Nová generace se tak může pochlubit koženými sedadly, koženým volantem nebo měkčenými plasty na palubní desce a výplni dveří. Ve vyšších výbavách pak nechybí dekorativní prošívání, specifický vzor čalounění středové konzole nebo asymetrický proužek na pásech.

Opět s V8!

Od designu se ale posuňme k tomu nejzajímavějšímu, tedy motorovému prostoru. Nový Ford Mustang Fastback i Convertible totiž dostal nový 5,0litrový motor V8, již čtvrtou generaci pohonné jednotky Coyote, který slibuje ještě lepší reakce i výkon.

„Jedná se o zatím nejsportovnější a jízdně nejsuverénnější Mustang,“ řekl Ed Krenz, šéfkonstruktér modelové řady Mustang. „Ať už jezdíte s automatickou nebo manuální převodovkou, díky jízdním režimům v kombinaci s vyladěným digitálním ovládáním motoru, odpružení a řízení jsme nyní schopni poskytnout řidičům špičkový výkon v každém prostředí od oblíbených silnic až po závodní okruh.“

Modernizovaný osmiválec tak dostal nové sání se dvěma sacími kanály a dvěma škrticími klapkami, což by mělo omezovat sací ztráty na minimum a umožnit ještě větší průtok vzduchu. Parametry nového Mustangu ale automobilka bohužel zatím nezveřejnila – a to ani pro Evropu, ani pro USA. V zámoří se přitom pod kapotou znovu objeví i menší 2,3litrový čtyřválec EcoBoost, který by měl být zcela nový.

Řidiči dostávají k dispozici až šest interaktivních a přizpůsobitelných jízdních režimů, které optimalizují dynamické vlastnosti vozu. Na výběr bude z režimů Normal, Sport, Kluzko, Drag, Track a individuálního nastavení s několika dostupnými profily. Změnu jízdního režimu přitom doprovodí animace na přístrojovém panelu.

Motor bude možné opět kombinovat jak s desetistupňovou automatickou, tak i šestistupňovou manuální převodovkou. Model GT přitom standardně dostává i funkci dorovnání otáček při řazení, což zvýší přesnost ovládání i mechanickou kultivovanost pohonné soustavy. Díky strmějšímu převodu řízení a omezení vůlí mezi volantem a pneumatikami navíc došlo také ke zlepšení odezvy řízení a zostření reakcí na pokyny řidiče.

Mustang GT by měl být standardně dodáván se sadou Performance, která nabídne 19“ litá kola, brzdy Brembo nebo výfuk s aktivní klapkou, který umí měnit svůj projev. Na přání pak bude dostupný podvozek MagneRide, který monitoruje podmínky tisíckrát za sekundu a následně pomocí elektronicky řízené kapaliny upravuje tlumicí účinek.

Společně se všemi technickými a designovými vylepšeními nabídne nový Mustang také novou generaci bezpečnostní a asistenčních systému Ford, které známe již z elektrického Mustangu Mach-E. Mezi ně patří inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, asistent jízdního pruhu, asistent vyhýbacího manévru nebo asistent automatického brzdění při couvání. Chybět nebude ani funkce aktivní reakce na výmoly, která monitoruje odpružení, karoserii, řízení i brzdy a podle toho upravuje chování podvozku, nebo vzdálený přístup k vozu prostřednictvím aplikace FordPass.

Datum zahájení prodeje v Evropě zatím neznáme, v zámoří by se však první kusy měly dostat do dealerství zhruba během léta 2023. Do té doby nám ale Ford jistě nabídne technické detaily a podrobnosti o novém Mustangu.