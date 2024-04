Zemřel Paolo Pininfarina, který kráčel ve stopách slavného dědečka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pod těmi nejkrásnějšími auty historie jsou obvykle podepsáni italští designéři. Třeba Marcello Gandini, který nás opustil téměř přesně před měsícem. Z jeho pera pocházejí skvosty v podobě Lamborghini Countach, Lamborghini Miura a Lancia Stratos. Ještě slavnější je však jméno Pininfarina, které ovšem zastřešuje celé designérské studio a karosářskou dílnu, které v roce 1930 založil Battista „Pinin“ Farina.

Jeho odkaz v moderní době, kdy automobilky již dávno disponují vlastními návrhářskými týmy, nesl jeho vnuk Paolo Pininfarina, který stejně jako otec přijal upravenou podobu dědečkova příjmení z roku 1961. Tahle rodina mimochodem byla s automobily spjatá i v jiném ohledu. Battistův synovec Nino Farina se totiž v roce 1950 stal vůbec prvním šampionem formule 1.

Designérské studio Pininfarina vedl Paolo od roku 2008 až do doby před několika dny. Devátého dubna zemřel ve věku 65 let .

Paolo Pininfarina svou kariéru v automobilovém průmyslu začal v roce 1982. Jako mladý inženýr s titulem z Polytechnické univerzity v Turíně nastoupil do Hondy a Cadillaku, kde působil mimo jiné jako manažer kvality u projektu Cadillac Alanté, luxusního kabrioletu s osmiválcem a pohonem předních kol. U konkurenčního GM byl programovým manažerem projektu Engineering GM 200, který vedl k vývoji modelů Chevrolet Lumina APV, Oldsmobile Silhouette and Pontiac Trans Sport.

Po pěti letech v zahraničí se vrátil domů a pod vedením svého otce Sergia nastoupil do pozice ředitele divize Pininfarina Extra, jež se specializovala na návrhy nábytku, architekturu, průmyslový, námořní a vesmírný design.

V čele společnosti Pininfarina S.p.A. stál posledních šestnáct let. Do vedení se dostal po náhlém úmrtí svého o rok staršího bratra Andrey, kterého cestou do práce na skútru srazil 78lety řidič automobilu.

Mezi Paolovy výtvory patřilo například Pininfarina Sergio, které vzniklo na počet jeho otce, jenž zemřel před dvanácti lety. Jako základ zakázkového vozu posloužilo Ferrari 485 Spider. Celkem vzniklo pouze šest aut, přičemž tři hned zamířila do Spojených států, jedno do Japonska a dvě zůstala v Evropě.