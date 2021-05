Značky Seat a Cupra uzavřely partnerství s Autodromem Most

Společnost Auto Palace západ, jejíž dealerství v Praze - Tuchoměřicích bylo otevřelo v srpnu 2020, nabízí tradiční služby spojené s prodejem a servisem vozů značek Seat a Cupra. Nedávno se však nový dealer, zaměřený především na zákazníky z Prahy a Středočeského kraje, stal partnerem Autodromu Most.

„Dealerství Auto Palace Západ nedávno rozšířilo naši síť Seat a Cupra a já si moc vážím toho, že jsme právě s tímto obchodním partnerem poblíž ruzyňského letiště našli společnou cestu pro zajišťování aktivit spojených s Autodromem Most. Jde o synergii dvou dynamických subjektů, které kromě naprosto profesionálních služeb mají přidanou hodnotu právě v emocích. A ty jsou pro značku Cupra naprosto klíčové,“ dodává k novým aktivitám ruzyňského zastoupení Aleš Novák, ředitel značek Seat a Cupra pro Českou republiku.

Součástí spolupráce mezi Auto Palace Západ a Autodromem Most by měly být dodávky vozů Cupra i Seat pro Autodrom a polygon Most nebo prezentace dealerství Auto Palace na atraktivních místech mosteckého areálu. Z nové spolupráce by však měli těžit i stávající a budoucí zákazníci či fanoušci obou španělských značek.

„Se všemi bychom se chtěli potkávat na našem závodním okruhu autodromu a testovacímu polygonu v Mostě během prezentací, firemních eventů, srazů fanoušků značky nebo kurzů bezpečné jízdy, které se ponesou v duchu našeho nového partnerství se značkami Cupra a Seat,“ dodala k nové spolupráci Jana Svobodová, marketingová ředitelka Autodromu a polygonu Most.