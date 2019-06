Známý herec si koupil Bugatti Veyron. O chvilku později ho naboural

Přesně to se stalo známému americkému herci a komikovi Tracy Morganovi, který si udělal radost a za nějaké dva miliony dolarů (asi 46 milionů korun) si koupil Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport.

Jenže krátce poté, co opustil autosalon a vyrazil do rušných ulic na Manhattanu, vrazila do něj Honda CR-V. A protože se bavíme o New Yorku, je jasné, že si nápadné nehody okamžitě všimli kolemjdoucí, kteří si vše začali fotit a natáčet.

Podle amerických médií svědkové bouračku dali za vinu řidiči Hondy, který se při řízení věnoval telefonování a při snaze odbočit vpravo z levého pruhu trefil Bugatti vedle sebe.

Morgan později na Twitteru uklidnil svoje fanoušky, že je v pořádku. A dodal, že ještě neví, co bude s jeho novým autem dál.