Vyzkoušeli jsme nové Audi A1 a Q3 na českých silnicích. Nadchla nás obě!

Loňský rok byl pro automobilku Audi ve znamení záplavy novinek. Postupně se na českém trhu začaly prodávat nová A7, A6, Q8 nebo modernizovaná A4, vedle toho se světu představily i facelifty TT a R8 nebo elektrické SUV e-tron. Odhaleny byly rovněž druhé generace A1 a Q3, které ještě před koncem roku prozradily svoje české ceny. Krátce po Novém roku byly pak oficiálně uvedeny na český trh a my si je při této příležitosti poprvé vyzkoušeli na českých silnicích, v okolí Dobřichovic nedaleko Prahy.

Hlavně nová Q3 přitom bude mít za úkol navýšit prodeje Audi, které na českém trhu byly v loňském roce mizerné, registrace vozů se čtyřmi kruhy ve znaku i v důsledku nových emisních norem meziročně klesly o neskutečných 37 %. Q3 byla v roce 2016 nejprodávanějším vozem značky u nás, a tak není divu, že si tuzemské zastoupení Audi od novinky slibuje stovky prodaných kusů ročně. Naopak A1 bude nadále u nás spíše marginální záležitost, zájemců o malé luxusní auto je v republice zkrátka málo. Audi by však rádo letos prodalo přes 100 kusů A1.

Dospělejší a se skvělým podvozkem

Právě nová A1 přišla na paškál při české jízdní prezentaci jako první. Celým jménem si říká Audi A1 Sportback, čímž čtyři kruhy zdůrazňují, že novinka bude už nabízena výhradně jako pětidveřový hatchback, zatímco předchůdce byl dostupný i jako třídvířko. To ale není jediná změna druhé generace tohoto auta s interním označením GB.

Výroba se přesunula z Belgie do Španělska, k Seatu, základem se stala modulární platforma MQB A0, stejně jako u dalších koncernových hatchbacků segmentu B, Seatu Ibiza a Volkswagenu Polo. Po jejich vzoru A1 vyrostla, s délkou 4.029 mm je o 56 mm delší než předchůdce. Rozvor se natáhl dokonce o 94 mm, na 2.563 mm. Naopak výška klesla o 13 mm na 1.409, což mělo pomoci proporcím.

Výrazně se změnil i design, který má být mužnější než dosud. Pomáhá tomu hlavně agresivní příď s třemi zaslepenými průduchy nad maskou single frame, které mají odkazovat na slavné Audi Sport Quattro. Já osobně fanouškem tohoto řešení moc nejsem, to spíše oceňuji boční siluetu s masivními zadními sloupky, které zvlášť vyniknou v kontrastním dvoubarevném provedení karoserie. Koncová světla pak mají zajímavou světelnou grafiku, svým tvarem ale lehce evokují některá BMW.

A1 si však jakožto nejmenší zástupce rodiny čtyř kruhů chtělo zachovat hravost, která láká cílové mladé zákazníky, a tak je k dispozici hned 11 odstínů karoserie, možnost kontrastní střechy (v černé, nebo šedé), několik barevných paketů se zvláštně zbarvenými detaily karoserie, 16 typů kol nebo 11 variant čalounění v interiéru.

Právě interiér přece jen dává najevo, že je A1 nejmenším a nejlevnějším zástupcem značky. Ne, že by v rámci segmentu bylo něco špatně (snad jen na lesklé, snadno se opatlávající plasty na středovém tunelu), ve srovnání s většími audinami ale A1 vevnitř přece jen působí o chlup laciněji. Plasty v obložení dveří jsou tvrdé, obrazovky multimediálního systému mají nižší rozlišení než ve větších modelech. Jak už ale bylo řečeno, v rámci segmentu je vše pořádku a mezi malými hatchbacky je A1 rozhodně prémiovkou.

Nejvíce je to vidět při samotné jízdě. Na české prezentaci jsme jezdili s verzí 30 TFSI, což je přeplňovaný litrový tříválec s 85 kW, kombinovaným se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Známý zážehový motor je během klidné jízdy skvěle odhlučněný, není prakticky slyšet jeho vrnění, převodovka pak mění převody rychle a hladce, v manuálním režimu rychle reaguje na pokyn.

Nejvíce nás ale překvapil podvozek. Přestože zkoušený exemplář obouval velká 18palcová kola (v krásném bílém zbarvení), auto skvěle tlumilo nerovnosti a od podvozku se neozývaly žádné hlučné rány. Zvláště ve srovnání s Ibizou si A1 s rozbitým českými okreskami poradila mnohem suverénněji.

Video

Krátká jízda neumožnila nějaké detailnější závěry, podivný zvukový doprovod jsme však zaznamenali jíž krátce po rozjezdu. Tříválcový rykot při akceleraci se totiž Audi rozhodlo přehlušit dobarveným zvukem, který má snad evokovat slavné ingolstadtské pětiválce, což ve výsledku působí nepřirozeně uměle a až trochu směšně. Navíc při delším poslechu už je to poněkud rušivé, zvlášť v kontrastu s tím, jak je motor při klidné jízdě tichý. Škoda, že tenhle sound nelze pořádně potlačit, lehce slyšet je i v ekologickém režimu.

Cílové klientele to ale asi vadit nebude, stejně jako cena, kterou běžná společnost bude rozdýchávat jen těžko. V základu totiž dáte za Audi A1 neskutečných 524.900 korun, a to za tříválec 25 TFSI s výkonem 70 kW, kombinovaným s pětistupňovou manuální převodovkou. Konfigurátor navíc aktuálně prezentuje až silnější tříválec 30 TFSI s 85 kW, který s šestistupňovým manuálem pořídíte za 555.900 korun.

Základní výbava za tuto částku přitom čítá světelný a dešťový senzor, rádio ovládané prostřednictvím 10,25“ obrazovky, manuální klimatizaci, 15palcová ocelová kola, multifunkční kožený volant nebo digitální přístrojový štít s 10,25“ displejem, který za příplatek může nahradit větší obrazovka s 12,3“. Základní cenovka se tak bude jistě navyšovat, třeba o paket Gravity, který za 59.700 Kč přidává vyhřívané přední sedačky, diodové světlomety, MMI rádio Plus nebo tempomat.

Audi A1 Sportback – technická data a základní české ceny nové generace Verze 25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 40 TFSI Zdvihový objem [cm3] 999 999 1498 1984 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 70/5000-5500 85/5000-5500 110/5000-6000 147/4400-6000 Točivý moment [N.m/min] 175/2000-3500 200/2000-3500 250/1500-3500 320/1500-4400 Převodovka 5M 6M (7DS) 6M (7DS) 6DS Max. rychlost [km/h] 191 (191) 203 (203) ? (222) 235 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,8 (11,0) 9,5 (9,4) ? (7,7) 6,5 Komb. Spotřeba WLTP [l/100 km] 4,6 (?) 5,3 (5,7) ? (5,0) 6,0 Základní cena [Kč] 524.900 (576.900) 555.900 (607.900) 617.900 (669.900) 768.900

Rodinný typ

Výraznějšími úpravami prošla také druhá novinka Audi, druhá generace Q3 vsadila na sportovnější, výraznější vizáž a prostornější kabinu, která má lépe vyhovovat nové cílové klientele – rodinám. Proto zavazadelník vzrostl z 460 litrů na 530 litrů, proto jsou tu polohovatelná zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40, která lze v podélném směru posouvat o 150 mm a zvětšit tak zavazadlový prostor až na 675 litrů.

Větší zavazadelník je jedním z důkazů nárůstu vnějších rozměrů. Q3 se natáhla na 4.484 mm, což je o výrazných 97 mm více než u první generace. Štědrému prostoru v kabině zase pomáhá rozvor natažený o 78 mm na 2.681 mm.

Interiér pak samozřejmě sází na luxusní materiály, jak je u Audi zvykem, v tomto pohledu též zkoušenou A1 Sportback jasně překonává. Stejně jako u malého hatchbacku je už v základu digitální přístrojový štít, který však lze za příplatek nahradit větší obrazovkou.

V okolí Dobřichovic jsme testovali variantu 35 TFSI, což znamená benzinovou patnáctistovku se 110 kW, v tomto případě kombinovanou se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Krátká jízda odhalila to, že je Q3 přesně takové, jaké byste čekali. Komfortní, dobře odhlučněné a se slušným elánem k jízdě. Jestli má Q3 vůbec nějaké chyby, prozradí až detailnější prozkoumání v rámci týdenního redakčního testu. Na ten se samozřejmě můžete těšit i v případě A1 Sportback. Zatím se nám dá sice dokonalá, ale ve výsledku trochu nudná, bez šmrncu, což cílové klientele ale asi vadit nebude.

Audi Q3 – technická data a české ceny nabízených motorů Motor Q3 35 TDI quattro Q3 35 TDI Q3 40 TDI quattro Q3 35 TFSI Q3 40 TFSI quattro Q3 45 TFSI quattro Pohon 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1968 1968 1968 1498 1984 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/3500-4000 110/3000-4200 140/3500-4000 110/5000-6000 140/4200-6700 169/5000-6700 Točivý moment [N.m/min] 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 250/1500-3500 320/1500-4200 350/1500-4400 Převodovka 6M 7DS 7DS 6M (7DS) 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] 211 207 221 211 (207) 220 233 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,3 9,2 8,0 9,6 (9,2) 7,4 6,3 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,5 4,7 5,5 6,0 (5,7) 7,2 7,3 Základní cena [Kč] 970.900 963.900 1.070.900 865.900 (928.900) 1.035.900 1.100.900

Závěr

Audi na českém trhu vstupuje do nového roku s odhodláním, že jeho prodeje budou lepší než loni. Pomoci by tomu měla hlavně nová Q3, jejíchž předchůdce byl v roce 2016 nejprodávanějším modelem značky u nás. Novinka na úspěch jistě šanci má, sází na silné zbraně v podobě pohodlného podvozku, moderní výbavy a prostorné kabiny, a tak věříme, že na českém trhu se jí bude dařit, přestože je trochu nudná a neumí tak rozbušit srdce.

Povedeným autem je i druhá generace Audi A1 Sportback, u něhož nás doslova nadchla skvělá práce podvozku. Navíc má tu pověstnou jiskru, díky níž se do ní zamilujete. Přesto to u nás bude mít á-jednička těžké, na českém trhu se luxusním malým hatchbackům příliš nedaří, tuzemští zákazníci dají závratnou cenovku za ně raději do většího auta.