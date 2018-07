Audi RS 6 Avant od Race!: Postapokalyptický rychlý kombík z jihu Afriky

Rájem tuningu je v Evropě hlavně Německo a za mořem Spojené státy. Firma Race!, která se věnuje vozům Audi, však funguje... překvapivě v Jižní Africe. No, ale stačí si uvědomit, že samotný Volkswagen, jehož je Audi součástí, má na jihu černého kontinentu výrobní závod už mnoho let. Race! si ovšem vzali do parády ostrý kombík RS 6 Avant.

Umějí ho přetvořit třeba do podoby připomínající ze všeho nejvíc speciál DTM. Samozřejmě používají výrobky externích firem: widebody kity DarwinPro, airboxy AWE Tuning, výfuky Armytrix Automotive, kola ADV.1, podvozky mají komponenty H&R.

Poslední kreace však nevzdává hold ultimativním cesťákům, míří jinam. Vypadá jako kdyby přežila apokalypsu. Opět má širokou karoserii, což je vidět hlavně na blatnících, navíc pokrytou matně zeleným vinylem, takřka khaki. Trošku úchylné, pravda, ale rozhodně ne nezajímavé... Černá kola pocházejí znovu z katalogu ADV.1 a jsou obuta do gum Pirelli P Zero, což prozrazují i červené nápisy, které hezky kontrastují. Přední vstupy vzduchu a mřížka chladiče jsou zase tmavé, aby doladily drsný vojenský vzhled. To samé platí o obřím nápisuvzadu.

Výbavička na střeše, kde se usídlil obří nosič, pomůže přežít, kdyby náhodou. Kombík RS 6 je praktický sám o sobě, ale všechno se jaksi dovnitř nevejde. Cestu ukážou i čtyři velká žlutá světla, samozřejmě diodová.

Čtyřlitrový vidlicový osmiválec se dvěma turby zřejmě žádnou posilu nezískal. Ale ona vlastně není ani potřeba... Do terénu tohle auto samozřejmě není, sedí nízko při zemi, takže průchodnost Defenderu se jaksi nekoná, i na projížďku po nezpevněných jihoafrických cestách a výlet do pouště Kalahari zapomeňte. Při případné částečné destrukci planety by se tahle RS 6 daleko nedostala, nemá zvýšený podvozek a terénní pneumatiky. Ale proč nepopustit uzdu fantazie a nestvořit... zkrátka a dobře zdánlivý nesmysl, který upoutá?