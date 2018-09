Automobilka Lotus hledá svůj úplně první vůz Mark I z roku 1948!

Anglická automobilka Lotus, která se proslavila kromě výroby sportovních automobilů také četnými úspěchy ve Formuli 1, slaví v letošním roce už 70 let od vzniku svého první auta. To se datuje do roku 1948, ač Lotus Cars jako takový vznikl oficiálně až o čtyři roky později. Na rozdíl od řady jiných malých britských výrobců, například Marcos či Ginetta přežila automobilka do dnešních dnů, snad i zásluhou toto že byla vlastněna velkými koncerny, například americkým GM. V současnosti se však jedná o soukromou společnost, které se navíc velice daří.

Lotus sice oslavuje sedm dekád od postavení svého prvního vozidla, avšak po oslavenci, zdá se, slehla zem. A protože oslava bez oslavence není jaksi ono, rozhodl se Lotus svůj první vyrobený automobil najít. Pokud by se to podařilo, má automobilka v plánu svůj poklad kompletně zrenovovat.

Bohužel, moc toho o jeho osudu známé není. Snad jen to, že auto bylo prodáno, samotným svým tvůrcem Colinem Chapmanem v roce 1950, kdy se firma zaměřila na model Mark II. Stalo se tak poté, co byl vůz inzerován ve známém časopisu Motor Sport za cenu 135 liber (dnes 4.000 korun, ale toto nelze takto brát, neboť libra měla tehdy úplně jinou hodnotu než dnes). Vlastně se ví pouze to, že kupující vozu pocházel ze severu Anglie.

Bohužel jen s tímto pracovat při hledání vozidla je zoufale málo. Navíc mnozí odborníci se přiklánějí k názoru, že auto bylo po zakoupení vyvezeno z Velké Británie. Také mohlo být auto sešrotováno někým, kdo neměl vůbec ponětí, o co se jedná. Bohužel v tomto případě možná nepomůže ani slavný britský Scotland Yard.