Chery míří na český trh se spalovacími SUV. Dovážet je sem budou Kazaši

Že značka Chery míří do Česka, víme už dlouho, ostatně právě proto nás v dubnu pozvala na prezentaci do Číny. Tam jsem se setkal, mimo jiné, se zástupci potenciálního importéra do České republiky, se kterým se ale Chery nakonec nedohodlo. Plán se ale neruší, místo toho se našla náhrada, jak bylo potvrzeno při uvedení značky Chery na evropský trh poslední červnový den ve Varšavě.

Dovozcem Chery do Česka bude kazašská firma Astana Motors, která zatím, krom domovského trhu, působí jen v sousedním Uzbekistánu. V Česku by měl prodej začít asi v září a Kazaši právě hledají lokální dealery a servisy. Podle zástupců Chery byla firma vybrána proto, že na svém trhu má dlouholeté zkušenosti s prodejem vozů Chery. Jaké konkrétní plány mají na českém trhu, či jak daleko jsou s tvorbou dealerské sítě, mi zástupkyně Astana Motors neřekla.

Do Evropy a tedy i k nám každopádně v počátku zamíří dva modely. Chery Tiggo 7, se spalovacím motorem nebo plug-in hybridem, a větší Tiggo 8, se stejným výběrem motorizací. Spalovací sedmička dostane čtyřválcovou šestnáctistovku T-GDI s výkonem 110 kW a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku Getrag, tedy stejné kombo, jaké už známe z Jaecoo 7. Stejně jako to i Tiggo 7 nabídne pohon přední nápravy nebo všech kol. Na polském trhu bude základní cena 124.900 PLN, tedy asi 727.000 Kč, čtyřkolka je už za 902.000 Kč.

Plug-in hybridní sedmička nabídne systém nazvaný Chery Super Hybrid, jehož srdcem je patnáctistovka s tepelnou účinností 44,5 %. Baterie má kapacitu 18,3 kWh a podporuje rychlodobíjení výkonem 40 kW. Samotný spalovací motor má výkon 107 kW, elektromotor 152 kW a kombinovaný výkon je 208 kW, pohon je však pouze na přední kola. Základní cena hybridní sedmičky v Polsku je 154.900 PLN, tedy v přepočtu asi 902.000 Kč.

Stejnou techniku nabídne i sedmimístné Tiggo 8, které ale ve spalovací verzi zatím dostane pouze pohon předních kol. Čtyřkolka v nabídce není, ale její příchod do Evropy není vyloučen. Auto se chlubí devíti airbagy ve standardní výbavě, menší sedmička jich má dle výbavy sedm nebo osm. Spalovací osmička v Polsku startuje na 149.900 PLN, tedy asi 873.000 Kč, hybridní na asi 989.000 Kč.

V Polsku bude na vozy Chery záruka na 8 let nebo 150.000 kilometrů, PHEV verze mají navíc 8 let nebo 160.000 km na baterii a elektromotor. Na lak je záruka 3 roky, na prorezivění 12 let a na originální díly 2 roky. Chery navíc zaručuje dodání náhradních dílů do jakéhokoliv autorizovaného servisu v Polsku do 24 hodin. Dealerů a servisů chce mít Chery v Polsku v příštím roce až 45.

Následovat by měla Tigga 4 a 9, která se objeví do konce roku. Jak na prezentaci slíbil viceprezident Chery Charlie Zhang, automobilka krom dvou zmíněných pohonů přiveze také klasické hybridy a elektrické varianty Tigga. Do budoucna se ale nabídka rozšíří i směrem dolů k městským vozům, které mají opět nabídnout celou škálu pohonů. S přizpůsobením evropskému trhu pomůžou dvě vývojová střediska, které už firma má v Německu a Španělsku. A jen v tom německém se právě pracuje na 16 různých modelech.

A protože Chery neví, kdy přestat, tak po Omodě, Jaecoo a Chery uvede také další značky. Prémiový elektrický Exlantix má mít první kusy v Polsku už toto léto, příští rok bude následovat nově založená značka Lepas se spalovacími a hybridními SUV. No a v zásobě jsou i iCaur, Jetour, Luxeed, které se mají do Evropy podívat také. Vzájemného konkurování napříč vlastními značkami se prý nebojí. Už jen designem jsou prý tak odlišné, že má každá svou vlastní specifickou klientelu.

Chery Tiggo 9 • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Zdroj: autorský text, zdroj foto: Chery, zdroj videa: Auto.cz