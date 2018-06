Konec velké tradice: Autosalon v Detroitu už se nebude konat v lednu. Kdy tedy?

Zatím nejde o nic oficiálního, ale lidé z Detroit News mají jasno. Podle nich už Detroit Auto Dealers Association (zodpovědná za pořádání tamního autosalonu) rozhodla, že akce se bude konat jindy, konkrétně v červnu, nebo říjnu. Změny mají být oficiálně potvrzeny na tiskové konferenci 24. července a platit začnou od roku 2020. Ve stejné době se dočkáme i dalších novinek, se kterými nás organizátoři seznamují krátkým přiloženým spotem.

Video

Klip ukazuje, že pořadatelé chystají vícero doprovodných aktivit i mimo výstaviště, chybět nebude ani možnost svezení se na provizorních testovacích trasách, jako tomu je kupříkladu ve Frankfurtu.

Jediná věc, která se podle všeho nemá měnit, je místo konání. Tím bude i nadále Cobo Center, které shodou okolností vydalo před časem oficiální prohlášení a naznačilo, kdy by se inovovaný autosalon mohl konat:

Na potvrzení termínu si ale raději počkejme. Nicméně Detroit News dále píší, že GM prosazovalo červnový termín. Společnost by z automobilové show ráda udělala festival pro masy, kde by kromě vozů nechyběly ani koncerty a další doprovodné akce. To by mohlo přilákat více lidí, což je jeden z největších problémů detroitského autosalonu. Podstatně větší zájem vzbuzuje u médií, nikoliv spotřebitelů.

A ještě jeden problém pořadatele trápí, i když tento nešvar známe i z evropských výstavišť: značky nechtějí vystavovat a show je tak málo mezinárodní. Automobilky Audi, BMW a Mercedes už odřekly účast v lednu příštího roku a předpokládá se, že další společnosti budou následovat. Uvidíme za dva roky, jak svěží impuls Detroitu pomůže.