Ženeva 2018: Prozkoumali jsme Ford Edge, i když je to pečlivě střežené zboží

Sportovně-užitkový vůz Ford Edge vzniká v druhé generaci od roku 2015, je tedy ideální čas na facelift. Omlazenou verzi poznáte díky nové masce chladiče, užším LED světlometům či přepracovaným nárazníkům a kapotě. Ve srovnání s EcoSportem či modelem Ka+ Active jsou proporce tohoto SUV vyvážené a na první pohled působí atraktivně.

Zvenčí je to tedy vydařené auto, tak hurá prozkoumat vnitřek! V případě Fordu to může být těžší než se zdá. Edge je ohrazený a dostanete se k němu jen vchodem, který je pod dohledem zástupce značky. Nejprve mě pustit nechtěl, ale jelikož jsem chvilku předtím viděl u auta zahraniční kolegy, nenechal jsem se odbýt a nakonec jsem pár minut dostal.

Za volantem potěší dostatek místa pro nohy, díky prostoru a ne tak výrazně tvarovaným sedačkám nemusíte stehna držet u sebe. V interiéru stále naleznete tvrdé plasty, šťastným řešením není ani lesklý povrch kolem voliče samočinné převodovky a stojanů na nápoje, na kterém zůstávají otisky prstů.

Vcelku malý displej infotainmentu je posazen mezi vertikálně umístěnými výdechy topení, pod ním naleznete fyzická tlačítka pro nastavování teploty či hlasitosti rádia. Namísto moderního pojetí jde spíše o starou školu, ale po stránce rozmístění a použitelnosti není těmto prvkům moc co vytknout.

S výškou 176 centimetrů mám vzadu dostatek prostoru před koleny i nad hlavou. Jen to sezení by mohlo být pohodlnější, sedačky jsou tvrdší a jen minimálně tvarované. Když jsem se pak z druhé řady pokoušel dostat, dveře na povel kliky ani na jedné straně nereagovaly. Že by právě tohle byl důvod, proč Ford auto tak dobře hlídá? To zřejmě ne, spíše šlo jen o aktivovanou dětskou pojistku. Po chvilce jsem byl z vozu naštěstí vysvobozen.

Bohužel nebyla příležitost vyzkoušet vyspělý audiosystém B&O PLAY, který Modrý ovál ladil speciálně pro model Edge. Využívá desetikanálový zesilovač se zvukem Digital Sound Proccesor, který umožňuje ovládat každý reproduktor samostatně. K nahlédnutí nebyl ani elektronický přístrojový štít s 3D efektem. Počkat si tak musíme až na mezinárodní jízdy, případně plnohodnotný test. Omlazený Edge dorazí na evropské trhy v průběhu letošního roku.