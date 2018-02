Modernizovaný Ford Edge: Nabídne až osmistupňovou převodovku!

Druhá generace Fordu Edge se na rozdíl od té původní představila oficiálně také na evropském trhu. Po necelých třech letech nastal čas na modernizaci, kterou ford avizoval už v lednu letošního roku.

Pokud začneme vnějším vzhledem, pak se na první pohled změnila přední část vozu, která dostala novou masku chladiče a jiné, poněkud užší přední světlomety. Standardem budou svítilny LED, stejně LED pro denní svícení. Odlišný je samozřejmě také přední nárazník a kapota motoru.

Spíše než to ocení noví kupující posílení bezpečnostní výbavy. Nový Edge tak nabídne balíček elektronických systémů, zvyšujících aktivní bezpečnost vozidla. Jejich základem je přední kamera a samozřejmě další snímače. Poprvé tak nabídne Ford v Evropě systém Post-Collision Braking. Jedná se o zařízení, které zastaví vozidlo po prvním nárazu. Je to vlastně to stejné, co známe u VW po označením multikolizní brzda. Další systémy jsou asistent pro jízdu v pruzích (Lane Centring Assist), adaptivní tempomat s funkcí stop and go a dále systém, usnadňující vyhýbání se překážce (Evasive Steering Assist).

Dvě turba pro diesel

Coby vrcholná pohonná jednotka Fordu Edge se v Evropě objeví vznětový motor 2.0 EcoBlue bi-turbo. Tedy jak název napovídá, vybavený dvojicí turbodmychadel. Splňovat bude poslední emisní standard Euro 6b, přičemž nabídne nejvyšší výkon 175 kW. Pojit se tento motor bude standardně s pohonem všech kol.

Přeplňování by mělo využívat dvojici kaskádovitě řazených turbodmychadel. To znamená použití menšího vysokotlakého, které se uplatní v nižších otáčkách a zároveň většího turbodmychadla s nižším tlakem. To se ke slovu dostane při vyšších otáčkách motoru. Přeplňování turbodmychadly si z důvodu zvýšeného ohřevu výfuku až 860 stupňů Celsia vyžádalo použití výfukových svodů s 30procentní přísadou niklu. Navíc je nízkotlaké turbodmychadlo zařazeno do okruhu chlazení motoru, což není u přeplňovaných dieselů úplně běžné.

Kromě bi-turba budou v nabídce rovněž slabší verze motoru 2.0 EcoBlue pouze s jedním turbodmychadlem. Varianta se 140 kW se bude nabízet ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem všech kol, nejslabší verze se 110 kW má být k dispozici pouze s poháněnou přední nápravou, ale pozor současně s osmistupňovou samočinnou převodovkou!

Vrcholem bude ST-Line

S příchodem modernizovaného Edge dorazí také sportovní verze ST-Line zaměřená na dynamicky orientované zákazníky vozů SUV. Zvenku bude rozeznatelná podle odlišného barevného odstínu spodní části dveří, spoilerů a bočních lišt karoserie. Naopak maska nabídne sytě černý odstín pro podélné lamely, stejně jako pro vnější rámeček.

Standardem dále budou 20palcová slitinová kola, za příplatek je bude možná nahradit 21palcovými. Součástí ST-Line je dále dvojité vyústění koncovky výfuku s chromovaným efektem.

V kabině posádku uvítají částečně perforovanou kůží čalouněná sedadla s elektrickým nastavováním v deseti směrech. Stejnou kůží bude obšit také věnec volantu a hlava řadicí páky. Chybět nebudou hliníkové pedály, či matný koberec podlahy kabiny.

Po technické stránce by se verze ST-Line měla odlišovat sportovně odladěným podvozkem v kombinaci s technologií adaptivního řízení. Jedná se řízení s proměnným převodem v závislosti na rychlosti jízdy. Toto již ale Ford Edge nabízí od roku 2016 ve verzi Sport a Titanium. Dokonce s možností nastavit si řízení do běžného nebo sportovního režimu.

Přístroje ve 3D

Změny se ovšem odehrají také v kabině. Ford Edge tak nabídne rozhraní SYNC 3, která má být kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto. Zájemcům o hudbu se jistě bude líbit audio systém B&O PLAY, který se ladil speciálně pro Edge. Využívá 10kanálový zesilovač se zvukem DSP (Digital Sound Processor), který umožňuje ovládat každý reproduktor samostatně. Novinkou ve výstroji bude elektronický přístrojový štít s 3D efektem. Nový Ford Edge se na evropském trhu objeví později v letošním roce