Kia Ceed Sportswagon: Kompaktní kombík ze Žiliny kompletně odhalen

Po včerejší rychlé představovačce uvolnila jihokorejská automobilka v náruči kdysi konkurenčního Hyundaie podrobnější specifikace kompaktního kombi. V Ženevě se prezentuje v oficiální výstavní premiéře spolu s pětidveřovým hatchbackem, který byl oficiálně odhalen v únoru, ale veřejnost jej ještě neviděla.

V případě Ceedu zvolila marketingový název Sportswagon, už nepoužívá jen zkratku SW, kterou však nesou auta na firemních snímcích. Zda je toto označení oprávněné, nechávám na posouzení laskavému čtenáři. Automobilka hovoří o sportovním a atletickém designu i o tom, že vývoj včetně tvarů probíhal ve Frankfurtu. Hlavní slovo v oblasti designu měl kromě samotného Petera Schreyera Gregory Guillaume, šéf právě evropské větve. Předek s typickou tygří maskou a protáhlými světlomety ale pořád nezapře, že Kia má sídlo v Asii.

Kombi je samozřejmě kus, měří na délku rovných 4600 mm, 1800 mm do šířky, na druhou stranu do výšky ční pouze 1465 mm. Pro Čechy je důležitý základní objem zavazadelníku, konkrétně 600 l. Zda je do něj započten i prostor pod podlahou, ale není známo. Po sklopení asymetricky dělených zadních opěradel v poměru 40:20:40 jedinou páčkou se vytvoří rovná podlaha, tu by mělo umět každé auto, na praktických věcech je hloupost šetřit.

Motory už známe z hatchbacků. Řadové agregáty mají čtyři ventily na válec a většinou přímý vstřik. Nabídka zážehových začíná turbodmychadlem přeplňovaným tříválcem T-GDI 998 cm(88 kW/120 k/172 N.m). Nový čtyřválec Kappa stejného názvu má 1396 cm(103 kW/140 k/242 N.m), nahrazuje dřívější šestnáctistovku. Oba T-GDI disponují filtry pevných částic. Kia ale nabízí i atmosférický 1.4 MPI s vícebodovým vstřikem (1394 cm/74 kW/100 k/134 N.m). Common-railové turbodiesely nové řady U3 CRDi 1589 cmdávají buď 85 kW (115 k), nebo 100 kW (136 k), Kia u nich uvádí shodné maximum točivého momentu 280 N.m. Převodovky, které pohánějí přední kola, jsou na výběr dvě: šestistupňová manuální, k 1.4 T-GDI a 1.6 CRDi si mohou klienti přikoupit sedmistupňovou dvouspojku.

Ceed Sportswagon (Kia se v nejnovější generaci vzdala malého písmenka i apostrofu) zdědil podvozek platformy K2 s rozvorem 2650 mm z hatchbacku, tedy nezávislé závěsy s pomocnými rámy, vinutými pružinami, teleskopickými tlumiči a příčnými zkrutnými stabilizátory. Vpředu jsou vzpěry McPherson, vzadu dvojité lichoběžníky a odlišné naladění, počítá se s větší zátěží. Hřebenové řízení má samozřejmě elektrický posilovač. Standardně jezdí kombíky na patnáctipalcových ocelových kolech s pneumatikami 195/65, litémají obutí rozměru 205/55 a o palec větší dvoubarevné ráfky 225/45. Rezerva je alespoň za příplatek. Palivová nádrž pojme padesát litrů, na normované údaje o spotřebě všech pohonných jednotek si budeme muset počkat. Kia slibuje 11 laků karoserie. Ta má mimochodem standardně střešní podélníky.

Řidič může nastavit dvojici jízdních režimů: normální a sportovní. Ceedu samozřejmě nechybí k sedmi airbagům a kontrole trakce armáda asistenčních systémů, které pomáhají s brzděním při hrozící čelní kolizi, sledují únavu řidiče, udržují auto ve zvoleném pruhu a samočinně nastavují dálková světla. Přední denní LED ve tvaru ledových kostek dostaly rovněž všechny verze. Za příplatek je kromě plných diod chytrý tempomat, sledování mrtvého úhlu, samočinný parkovací pomocník, sledování provozu za vozem i detekce chodců. Lane Following Assist dokonce čte vodorovné značení na silnici, vůz udržuje až do dálniční stotřicítky uprostřed pruhu a samozřejmě hlídá i vzdálenost od ostatních. Eco Pack zase obsahuje aktivní vzduchovou klapku, která napomáhá aerodynamice, snížený podvozek a jeho kryty spolu s pneumatikami Michelin s nízkým valivým odporem.

Podobu interiéru už známe. Palubní systém má pěti-, případně sedmipalcovou obrazovku, osmipalcová už obsahuje navigaci i kompletní podporu smartphonů s nakousnutým jablkem i Androidem, utratit navíc lze za bezdrátovou nabíječku. Také v případě SW jsou v nabídce čalounění látkou, syntetikou či kůží, záleží na specifikaci, přírodní materiál může pokrývat i volant a hlavici řadicí páky. Určitě příjemné je příplatkové panoramatické střešní okno. A co teprve automatické otevírání víka kufru?! Samozřejmě vyžaduje bezklíčkový vstup a přítomnost karty v kapse, když se blížíte třeba s nákupem. Vyhřívané čelní sklo i všechny sedačky přijdou vhod zase v zimě.

I Ceedu Sportswagon zůstává sedmiletá záruka s omezením na 150 tisíc kilometrů. První zákazníci se nových vozů dočkají ve čtvrtém kvartálu letošní sezóny, tedy počínaje říjnem. Žilinskou továrnu dosud za 11 let opustilo více než 512 tisícna základě obou předchozích generací ED JD . Jejich podíl na celkové produkci činil 40 %, což je bezesporu úspěch. Výroba novinky odstartuje u našich východních sousedů v srpnu.