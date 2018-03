Lagonda Vision Concept: Luxusní auto s nulovými emisemi. A autonomní...

Jak bude vypadat luxusní vůz blízké budoucnosti, se nám snaží nastínit značka Lagonda svým konceptem Vision Concept. Jak uvádí tisková zpráva, má jít o jeden z prvních luxusních automobilů s nulovými emisemi. Samozřejmostí bude také technologie umožňující autonomní provoz vozidla. Dle údajů výrobce bychom se luxusní Lagondy vycházející z konceptu Vision Concept měli dočkat v roce 2021.

Zatím se můžeme pouze domýšlet, jaké technologie se ukrývají pod avantgardním zevnějškem. Auto zaujme svým poměrně výrazným klínovitým profilem s kabinou posádky posunutou výrazně dopředu ve stylu „cab forward“. I přes nízkou linii střechy Lagonda uvádí, že v interiéru bude prostor pro čtyři dospělé cestující s výškou až dva metry.

Lagonda u konceptu Vision sází na zachování určité kompaktnosti, která dle tvůrců nemusí nutně znamenat nedostatek pohodlí pro posádku. Marech Reichhman, jeden z vedoucích projektu konceptu Vision, přirovnává kabinu vozu k cestování v Concordu. Ten byl uvnitř docela malý a úzký a přesto nabízel prvotřídní úroveň cestování. Jen při tom člověk nesměl mít 100 kg nadváhy...

Vůz samozřejmě sází na zajímavý vzhled, k čemuž přispívají kromě výše zmíněné dynamické linie také detaily. Například řešení přední masky chladiče, která je poměrně členitá a svým negativním sklonem evokuje určitou sportovnost a jakési napětí v designu tohoto vozu. Výraznou hranou se ale může pochlubit také zadní část vozidla. Auto nepoužívá klasickou přední otevírací kapotu jednoduše proto, že to není potřeba. Zakrytí přední části vozidla tak slouží primárně aerodynamickým potřebám, tedy pro usměrnění proudícího vzduchu. Vision Concept byl údajně navrhován zevnitř ven, neboť tak zněl původní požadavek.

Právě fakt, že auto nepotřebuje ke svému pohonu rozměrný spalovací motor s převodovkou, ale jen výrazně kompaktnější elektromotor, který se obejde bez vícestupňové převodovky, dal designérům více svobody v řešení kabiny pro cestující a jejich zavazadla. Při zachování nepříliš velkých rozměrů tak bylo možné použít větší část vozu pro posádku. Přes veškerou modernu tvůrci nezapomněli na tradici. To je také hlavní důvod, proč v interiéru Vision Conceptu nenajdete ultramoderní materiály jakými jsou kompozitové povrchy, ale spíše tradiční, tedy vzácné dřevo a jakostní kůži.

Dle výrobce bude vůz jezdit bez toho, aniž by produkoval emise, ale současně také autonomně. A sice na stupni autonomity 4. To znamená, že ve vybraných lokalitách bude auto schopné jet bez účasti řidiče. V rámci toho bude možné volant vozu odsunout z levé části kabiny do pravé. Současně bude možné přední sedadla otočit o 180 stupňů, takže vpředu sedící cestující včetně „řidiče“ budou moci nerušeně konverzovat s těmi sedícími ve druhé řadě. I přes pokročilou autonomitu se očekává, že řada kupujících tohoto vozu si jej bude ráda řídit sama.

Vision Concept ale není jedinou novinkou Lagondy v Ženevě. Po boku tohoto vozu v reálné velikosti se uvedla ještě dvojice vozů ve 40procentní velikosti, a sice Coupe Concept a SUV Concept. Jde o ukázku toho, s jakými modely můžeme u této tradiční anglické značky počítat do budoucna.