Škoda v Ženevě překvapila: Vision X představila už teď

V hale ženevského výstaviště to vypadá, jako kdyby se tradiční autosalon měl pořádat snad za týden, na stáncích se ještě pracuje, pár aut pod plachtami, všude pobíhají dělníci. A mezitím probíhá na stánku Škodovky první tisková konference letošní Ženevy.

Bernhard Maier zrovna mluví o tom, že v roce 2025 bude mít mladoboleslavský výrobce(do elektromobility chce Škoda investovat více než padesát miliard korun), nejvyšší šéf samozřejmě nezapomíná ani na digitalizaci. A za ním se točí největší novinka Škodovky, která se sice do výroby dostane až rok, pan Maier ale potvrdil, že se sériová verze nebude od vystaveného showcaru příliš lišit. A jak už víte z našich stránek, jednou z nejzajímavějších novinek připravovaného crossoveru je kombinace patnáctistovky TSI spalující zemní plyn a elektromotoru na zadní nápravě.

Zelenkavý Vision X přitom nebude zdaleka osamocenou novinkou pro příští roky, do roku 2020 Škodovka plánuje představit devatenáct nových modelů. Jasně, bude se určitě jednat i „jen“ o nové motorizace (do tohoto plánu nepochybně zapadá také hybridní superb, ten se má ukázat napřesrok), ofensiva to však bude rozhodně slušná.

Video

Zatím mrkněte na Vision X, který trošku předběhl klasický ženevský program. Dnes se můžete ještě těšit na info z koncernového večírku a zítra na tradiční ženevskou smršť!