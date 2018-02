Škoda Vision X a její unikátní CNG hybridní pohon. Exkluzivně o něm víme vše!

Přímo ve vývojovém centru Škody v Mladé Boleslavi nám pohon blízké budoucnosti představili jeho autoři v čele s Martinem Hrdličkou, vedoucím vývoje podvozku a agregátu domácí automobilky.

Předně se rozvyprávěl o motivaci k hledání nové cesty. Asi tušíte, že za vším stojí čím dál přísnější emisní normy. Zatímco letos se musejí značky vejít do flotilového průměru CO2 130 g/km, za dva roky to bude už 95 g, v roce 2025 jen 80,75 g a pro rok 2030 už legislativa vyžaduje 66,5 g/km. A co že to je ten? Jednoduše se sečtou emise CO2 všech prodaných aut dané značky za rok a vydělí se počtem prodaných kusů v relevantním období. Každý gram navíc znamená pokutu 95 euro za každé prodané auto. Škoda plánuje pokořit milionovou hranici, takže jediný gram CO2 nad limit by ji stál 95 milionů eur. A pak se divme rozmachu tříválců, hybridů, plug-in hybridů a elektroaut. Jinak to zkrátka nejde.

Čeští inženýři se rozhodli hledat co možná nejméně trnitou, přesto dostatečně efektivní cestu pro masově prodávané modely. A našli ji v něčem, čemu říkají mild hybrid plus. Vpředu přeplňovaný spalovací čtyřválec 1.5 G-Tec 96 kW a 250 Nm, tedy nový motor 1.5 TSI upravený pro spalování stlačeného zemního plynu CNG. Přes samočinnou převodovku pohání přední kola a řemenem je s ním spojený elektrický startér generátor schopný rekuperovat kinetickou energii při brzdění nebo plachtění. Celkem známá a dnes už běžná věc.

To nové se odehrává vzadu. Zadní náprava je totiž osazena malým elektromotorem o výkonu 20 kW a točivém momentu 70 Nm, který točí až 20 000 min. Elektřina vyrobená generátorem se ukládá do ion-lithiového akumulátoru o kapacitě 1,5 kWh a využívá se k pohonu zadních kol, když je to potřeba. Tedy při rozjezdu, kdy elektromotor pomůže svým točivým momentem v nízkých otáčkách, při akceleraci nebo tehdy, když je zapotřebí trakce všech čtyř kol. Chápete správně, jde vlastně o připojitelný pohon 4x4 bez spojky a kardanu, kde jsou hnací motory spojené pouze dráty. Navíc jako bonus dokáže auto jet i čistě na elektřinu jako zadokolka – točivý moment na kolech (neplést s momentem samotného motoru) má hodnotu 1200 Nm, pro srovnání současná Octavia 4x4 má na zadku maximum 3100 Nm. Bavíme se o elektrickém dojezdu asi 2 km při rychlostech do 50 km/h, což využijete třeba na parkovišti, při městském popojíždění nebo plynulé jízdě po okresce, kdy zvládnete projet celou obec čistě elektricky.

Suma sumárum tak umí být tohle auto předokolka na CNG, zadokolka na elektriku nebo čtyřkolka při zapojení obou pohonů.

Obdobný systém si možná pamatujete od peugeotu, který měl ale pod kapotou diesel. Stejně tak můžeme připomenout třeba Lexus RX – ten má vpředu tradiční hybrid a navrch další elektrickou jednotku pro zadní pohon. V tomto případě jde ale o vysokonapěťový systém, k jehož servisu potřebujete mechanika se zkouškami na silnoproud. Škodovácký systém pracuje s napětím 48 V, takže jej lze servisovat u běžných opravců.

Martin Hrdlička vše shrnul výstižně. Využili jsme osvědčený pohon na CNG s nízkými emisemi a s pomocí zadního elektromotoru přidali několik bonusů: mild hybridní funkci, tedy jakýsi výkonový boost + schopnost krátkodobé jízdy čistě na elektriku + pohon všech kol. A co když budu mít zrovna prázdné baterky a budu potřebovat vyjet ze sněhu, zaznělo okamžitě z davu. I na to se myslelo. Když řídicí jednotky vyhodnotí, že je potřeba pohon 4x4 a baterky jsou právě na nule, začne startér generátor vyrábět elektřinu a pošle ji rovnou do zadního motoru. V praxi by vše mělo fungovat stejně rychle a neznatelně jako dnešní čtyřkolky s mezinápravovou spojkou. Ve srovnání s nimi má být novinka lehčí – elektromotor s integrovanou dvoustupňovou převodovkou váží kolem 40 kg, 10 kg má mít baterie. Cena nové motorizace by mohla v praxi zhruba odpovídat příplatku za CNG a 4x4, ale to už hodně předbíháme. Mimochodem taková kombinace momentálně není v koncernu Volkswagen teď možná, protože čtyřkolka s hnacím hřídelem, mezinápravovou spojkou a zadním diferenciálem se spolu s nádobami na CNG pod auto prostě nevejde. Tím se dostáváme k tomu, pro jaká auta je vlastně škodovácký systém vyvinutý.

Pro vozy na platformě MQB A0, A a B výhradně s víceprvkovým zadním zavěšením. Snadno z toho dovodíme, že se CNG hybridu nedočká Fabia, Ibiza ani Polo, ani jejich SUV deriváty - sériový Vision X , Arona nebo T-Cross. Ty všechny mají zadní nápravu vlečenou. Jedinými prcky s víceprvkem budou Audi – u nich připadá mild hybrid plus v úvahu. A potom u všech octavií, karoqů, superbů a kodiaqů, golfů, passatů, tiguanů, leonů, atec, tarrac a Audi A3 a odvozených SUV. Tedy u aut, která dělají či budou dělat koncernu největší prodejní čísla.

Aby toho nebylo málo, skládačka logických dílků pokračuje. Možná si vzpomenete, že Audi před časem představilo koncept výroby syntetického CNG. Zjednodušeně šlo o to, že vodní a větrné elektrárny vyrábějí energii, která se používá na elektrolýzu vody. Vzniklý vodík lze použít pro pohon aut s palivovými články nebo sloučit s nežádoucím CO2 z atmosféry a vytvořit CH4, tedy metan, což je vlastně CNG. Tato „fabrika“ už v Německu funguje a získává syntetický zemní plyn ekologickou cestou nezávisle na těžbě ropy. Sázka koncernu na CNG tak v dlouhodobém horizontu dává zase o něco větší smysl.

Boleslavští inženýři se právem pyšní tím, že nápad pochází z jejich hlav, proto také byli pověřeni vedením celého tříletého projektu. Z hlediska principu a odladění je hotovo, plně funkční systém jsme viděli zabudovaný v Karoqu, který už najíždí testovací kilometry. Teď už záleží jen na koncernu, kterým modelům a v jakém pořadí nový pohon nadělí. Podle toho se budou odvíjet konkrétní provozní vlastnosti a zástavbové detaily jako je třeba velikost tlakových lahví na CNG.

Co se týče ženevského konceptu Škoda Vision X, ten má dojezd na plyn a nouzovou benzinovou zásobu 650 km. Z 0 na 100 km/h se rozjede za 9,3 sekundy a jede až 200 km/h, to vše při kombinovaných emisích CO2 89 g/km.

Mimochodem jak si můžete všimnout na schematické kresbě, studie má dva akumulátory v podlaze pod předními sedadly. Pro sériovou výrobu se ale počítá s jednou baterií pod podlahou kufru a prý bylo myšleno i na možnou zástavbu rezervního kola.