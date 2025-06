Rolls-Royce jako auto pro mladé? Průměrný věk majitelů je důvod k zamyšlení

Věk klientů je pro automobilky důležitým měřítkem. Všichni cílí na mladé publikum, protože by jinak jejich zákazníci přirozeně vymřeli. Mladší generace se většinou nechá lapit na výrazný design a moderní techniku. Jaký je pod kapotou motor, už je prý moc nezajímá. Spíše se řídí podle toho, jak ohleduplný je vůči životnímu prostředí. To je svět, ve kterém se pohybují běžné značky – ale jak na trendy reaguje luxusní Rolls-Royce, který si většinou jde vlastní cestou?

Co se týče věku klientely, pluje překvapivě s mainstreamovým davem. Detaily prozradil redakci The Drive Jon Colbeth, viceprezident značky pro severoamerický trh, na eventu v Colorado Springs. Colbeth předtím působil jako vedoucí oddělení služeb pro zákazníky, kde měl možnost je dokonale poznat.

Lamborghini ukazuje monokok nového temeraria. Je z hliníku a tužší než u huracánu Lukáš Volšický Novinky

Přiznal, že věkové složení klientely se v posledních letech dramaticky změnilo. Zatímco před 15 lety bylo průměrnému majiteli 60 let, dnes je tomu úplně jinak. Vývoj ekonomiky drasticky zamíchal kartami, což přineslo přeskupení světového bohatství. To spolu se změnou produktové strategie značky snížilo průměrný věk zákazníka na 42 let.

Velkou zásluhu na tomto výsledku má uvedení modelu Cullinan, a ještě více příchod prvního elektromobilu Spectre EV. Právě ten přinesl do segmentu tichý pohon a novou techniku, kterou mladí ocení. Zároveň si uchoval tradičního ducha značky, prestiž i honosný vzhled. Mnozí tvrdí, že elektrický pohon se k plavnému cestování v luxusu hodí ještě více. Spectre EV měl do značky přinést svěží vítr a novou klientelu – a přesně to se mu povedlo. Majitelům elektrického kupé je v průměru 35 let, přičemž 40 % z nich přišlo k Rolls-Roycu poprvé.

Potřebujeme jasná pravidla, říká šéf Morganu k nucené elektromobilitě Marek Bednář Novinky

Druhou vábničkou mladých zákazníků je orientace na pestré barvy. Doba nevýrazných karoserií s hnědým, béžovým nebo černým interiérem je dávno pryč. Rolls-Royce nyní prezentuje výrazné odstíny zelené, modré, fialové, oranžové a mnoha dalších. K tomu přidává exotické materiály a prakticky nekonečné možnosti zpracování detailů. Důkazem toho je miliardová investice do rozšíření fabriky v Goodwoodu, která nemá za cíl zvýšit objemy produkce, ale nabídnout ještě větší možnosti personalizace.

To má několik pozitivních efektů. Žádná jiná automobilka nenabízí zakázkové úpravy v takovém rozsahu – a zároveň se tím zvýší profit z jednoho kusu. Ačkoliv věkový průměr majitelů výrazně klesl, automobil vyrobený na míru si většinou ponechají po dlouhou dobu, což zmenšuje dostupnost značky na sekundárním trhu a udržuje její exkluzivitu. Navíc Rolls-Royce dlouhodobě udržuje výrobu mezi pěti až šesti tisíci kusy ročně, aby se záměrně nedostalo na každého.

Rolls-Royce Spectre Black Badge • Zdroj: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce I Video: Rolls-Royce