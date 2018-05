Avia představila nový nákladní vůz. Je určen do terénu!

"V tuto chvíli dokončujeme homologaci vozidla 4x4. Do konce června by měla být skončena. Máme nyní čas na to, abychom se připravili na rozjezd sériové výroby, kterou chceme zahájit v průběhu července," uvedl Šustek.

Vozidlo s celkovou hmotností 12 tun a zvýšeným podvozkem je určeno k provozu v lehkém a středním terénu. Zákazníky by měli být především subjekty v oboru stavebnictví, komunální sféra a hasiči. Zvláště pro ně bude určena prodloužená sedmimístná kabina, její výroba začne na podzim. V srpnu má být na akci Pyrocar představen nová cisternová automobilová stříkačka s hasičskou nástavbou od firmy Karbox. Podle Šustka již výrobce registruje předběžný zájem zákazníků.

Avia Motors v únoru zahájila výrobu vozu Avia D 120 4x2 Euro 6 Initia . Dosud jich z montážní linky sjelo zhruba 50, z toho 30 je již v provozu. Letos firma plánuje vyrobit 150 vozů včetně vozidel 4x4. Do konce roku by měla být spuštěna také sériová výroba hasičských vozů.