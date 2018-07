Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner vznikne v počtu pouhých 100 kusů: Kterým modelem se nechal inspirovat?  

Písmena W.O. v názvu nové limitované edice Bentley jsou iniciály křestního jména zakladatele automobilky Waltera Owena Bentleyho. Naproti tomu Mulliner je tradiční specialista na karoserie luxusních vozů. Co tedy limitovaná edice úžasného Mulsanne nabízí?

Vůz se odkazuje na legendární stroj z roku 1930 s osmilitrovým osmiválcem. Jako hold jemu dostane každý ze 100 vyrobených vozů Mulsanne W.O. Edition by Mulliner „kousek“ klikového hřídele zmíněného motoru tohoto vozu. A sice efektně vsazeného do loketní opěrky. Bentley bude svůj exkluzivní kousek nabízet na základě všech tří výchozích specifikací řady Mulsanne, přičemž co zákazník zvolí, záleží na jeho konkrétních požadavcích.

Základním pilířem bude řešení kabiny této edice. Ta je, jak je zřejmé také z obrázků, čalouněna červenou kůží v odstínu barvě listů javoru dlanitolistého „Fireglow“. Palubní deska a také dveře jsou dále obloženy vzácným ořechovým dřevem „Dark stain burr“. Zvenku bude tato edice Mulsanne oděna do antracitové barvy. Ve stejné barvě budou vyvedena také slitinová kola. Spíše než nějaký sáhodlouhý popis vzhledu se raději podívejte na obrázky. Speciální edice Mulsanne si premiéru před potencionálními zákazníky odbude v průběhu srpna v Monterey Car Week v Kalifornii v USA. Technická stránka vozu se změnila jen minimálně, přesněji se o změnách tisková zpráva nezmiňuje.

Bentley 8 litre – Poslední auto, navržené zakladatelem značky W. O. Bentleym

Vzorem pro stavbu popisované edice je automobil Bentley 8 Litre, poslední auto vzešlé z pera stejnojmenného zakladatele značky. Dle svého vyjádření považoval W.O. Bentley tento model za svůj nejlépe navržený cestovní vůz.

Ve své době platil 8 Litre za jeden z nejluxusnějších a také technicky nejvyspělejších vozů. Zároveň se jednalo o největší automobil své značky těch let. Aby toho nebylo málo, tak pohonná jednotka, kterou byl osmilitrový osmiválec, byla nejvýkonnějším motorem, jaký do té doby Bentley určené k volnému prodeji poháněl. Maximální rychlost vozu uváděl sám W.O. Bentley 100 mil za hodinu, tedy 160 km/h.

Sám W.O. Bentley si tento vůz, konkrétně druhý vyrobený exemplář, registrovaný pod značkou GK 706, zvolil za svůj „služební“ osobní automobil. V rámci toho pověřil karosářskou společnost Mulliner k vytvoření karoserie typu sedan na podvozku se zkráceným rozvorem náprav 12 stop, tedy 3657,6 mm. W.O. Bentley ale vůz používal jen do roku 1931, kdy jej prodal.

Po mnoha letech, v roce 2006, vůz odkoupila společnost Bentley Motors zpět. Následně prošlo auto citlivou renovací, která mimo jiné zahrnovala také nahrazení původního klikového hřídele motoru. Starý klikový hřídel následně posloužil, přesněji jeho drobná část, coby symbolická ozdoba všech vozů Mulsanne popisované 100kusové série.

